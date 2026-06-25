'पैसा आ गया लेकिन तमीज नहीं' एयर इंडिया फ्लाइट में यात्री ने की बेहूदा हरकत- भड़के यूजर्स

लोग अगर जहाज का टिकट खरीद सकते है तो थोड़ी सभ्यता भी खरीद लेनी चाहिए. सोशल मीडिया पर आए दिन वीडियो वायरल होते रहते हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं. इन दिनों भी एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से चर्चा में है, जिसमें एक विमान के अंदर की स्थिति बेहद खराब दिख रही है. वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम हैंडल thevanshikakataria से पोस्ट किया गया है और इसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं. वीडियो के साथ लिखा गया है- जब आप जहाज का टिकट खरीद सकते हैं तो साथ में थोड़ी सभ्यता तो खरीद ही सकते हैं. इस वीडियो ने केवल विमान की सफाई का मुद्दा ही नहीं उठाया, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की जिम्मेदारी और व्यवहार को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं.

वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल वीडियो में एक फ्लाइट के अंदर का नजारा दिख रहा है, जिसे देखकर कई लोग हैरान हो गए है. विमान की सीटों, उनके नीचे और गलियारों में बड़ी मात्रा में कचरा फैला हुआ नजर आता है मानो कोई गांव देहात की बस हो. कहीं खाने-पीने के सामान के खाली पैकेट पड़े हैं तो कहीं टिश्यू पेपर और प्लास्टिक की वस्तुएं बिखरी हुई हैं. कई सीटों के आसपास इतना कचरा जमा है कि ऐसा लगता है मानो यात्रियों ने पूरी यात्रा के दौरान साफ-सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा है.

वीडियो में विमान के अंदर का माहौल बेहद अस्त-व्यस्त दिख रहा है. इस वीडियो को देखकर कई लोगों ने नाराजगी जताई और कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को साफ रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है. हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह वीडियो किस एयरलाइन या किस उड़ान का है, लेकिन इसकी तस्वीरें और दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

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लोगों की प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी है. कई लोगों ने यात्रियों के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए रिएक्शंस दिए है. एक यूजर ने लिखा कि- लोगों के पास पैसा तो आ जाता है, लेकिन तमीज नहीं आती. वहीं एक अन्य यूजर ने सुझाव दिया कि एयरलाइंस को हर सीट के पास छोटा डस्टबिन लगाना चाहिए ताकि यात्रियों को कचरा फेंकने में आसानी हो. कुछ लोगों का मानना है कि केवल सुविधाएं बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि लोगों को अपनी आदतों में भी सुधार करना होगा. सुविधा तोह सबको चाहिए पर अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं समझता, ये सिर्फ यात्रियों के सभ्य व्यवहार पर निर्भर करता है.

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