देवदूत बना टैक्सी ड्राइवर: 3 साल की मासूम की सांसें थमीं तो यमराज से छीन लाया जिंदगी!

चीन के वुहान शहर से एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर हर किसी को भावुक कर दिया है. सोचिए, एक 3 साल की मासूम बच्ची अचानक बेहोश हो जाए, एंबुलेंस आने में 20 मिनट का वक्त हो और शाम के हैवी ट्रैफिक में हर एक सेकंड जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन चुका हो. ऐसे में एक आम टैक्सी ड्राइवर मसीहा बनकर सामने आता है. वह न सिर्फ रेड लाइट तोड़ता है बल्कि बच्ची को गोद में उठाकर अस्पताल की तरफ ऐसी दौड़ लगाता है कि मौत भी घुटने टेक देती है. यह फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक टैक्सी ड्राइवर की जांबाजी की असली दास्तान है, जिसे पढ़कर आज पूरा सोशल मीडिया उसे सलाम कर रहा है.

20 मिनट का इंतजार और एक मसीहा की एंट्री

यह घटना मध्य चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर की है. यानयान नाम की एक 3 साल की बच्ची को घर पर तेज बुखार आया और वह अचानक बेहोश हो गई. घबराए परिवार ने तुरंत एंबुलेंस को फोन किया, लेकिन शाम के पीक आवर्स के ट्रैफिक के कारण एंबुलेंस को पहुंचने में कम से कम 20 मिनट लगने वाले थे. परिवार के पास गंवाने के लिए एक सेकंड भी नहीं था. वे बच्ची को लेकर सड़क पर भागे और एक टैक्सी को रोका, जिसमें पहले से दो सवारियां बैठी थीं. बच्ची की हालत देखकर उन सवारियों ने इंसानियत दिखाई और तुरंत टैक्सी से उतर गए. इसके बाद शुरू हुआ जिंदगी बचाने का असली सफर.

जब रेड लाइट तोड़कर हवा से बातें करने लगी टैक्सी

टैक्सी ड्राइवर वांग ताओ ने बिना वक्त गंवाए गाड़ी को नजदीकी टोंगजी अस्पताल की तरफ दौड़ा दिया. बच्ची की मां आगे और दादी बच्ची को लेकर पीछे बैठ गईं. वांग ने तुरंत ट्रैफिक पुलिस को फोन किया और बताया कि गाड़ी में एक गंभीर बच्ची है, इसलिए रास्ता साफ कराया जाए. समय बचाने के लिए वांग ने कई रेड लाइट्स तोड़ीं और कुछ देर के लिए गाड़ी को रॉन्ग साइड में भी डाल दिया. लेकिन अस्पताल के पास भारी जाम के कारण टैक्सी बिल्कुल थम गई. ऐसे में वांग ने कार रोकी और परिवार से कहा, "बच्ची मुझे दे दो, आप लोग उतनी तेज नहीं भाग पाओगे." वांग बच्ची को गोद में उठाकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा, जहां रास्ते में एक ई-बाइक वाले ने भी उसकी मदद की और बच्ची को समय पर इमरजेंसी वार्ड पहुंचा दिया.

30 मिनट में बची जान और ड्राइवर ने ठुकराया इनाम

बच्ची के बीमार होने से लेकर अस्पताल पहुंचने में 30 मिनट से भी कम का समय लगा. सही समय पर इलाज मिलने से मासूम यानयान की जान बच गई और वह खतरे से बाहर है. इस बड़ी मदद के लिए बच्ची के परिवार ने ड्राइवर वांग को इनाम देने के लिए कई बार संपर्क किया, लेकिन वांग ने हर बार पैसे लेने से साफ मना कर दिया. वांग का कहना है कि किसी की जान बचाना एक इंसान का कर्तव्य है और वह अपनी मामूली सी नौकरी में लोगों की मदद करना जारी रखेंगे. वांग पिछले 12 सालों से वुहान में रह रहे हैं, इसलिए उन्हें शहर के रास्तों की पक्की समझ थी, जो इस रेस्क्यू में सबसे बड़ी ताकत बनी.

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सोशल मीडिया पर जनता ने किया सलाम

इस खबर के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा, ये ड्राइवर नहीं, फरिश्ता है जो सही वक्त पर वहां पहुंच गया. दूसरे यूजर ने लिखा, उन दो यात्रियों को भी सलाम जिन्होंने बच्ची के लिए अपनी सीट छोड़ दी, आज भी दुनिया में इंसानियत जिंदा है. वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया, जब एक आम इंसान अपनी ड्यूटी से बढ़कर किसी की जान बचाता है, तो वो हीरो बन जाता है. वांग ताओ को दिल से सैल्यूट.

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