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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियायूपी BJP की टीम फाइनल, पंकज चौधरी को सौंपी गई लिस्ट, केन्द्रीय नेतृत्व की हरी झंडी का इंतजार

यूपी BJP की टीम फाइनल, पंकज चौधरी को सौंपी गई लिस्ट, केन्द्रीय नेतृत्व की हरी झंडी का इंतजार

BJP Uttar Pradesh: नई टीम के गठन में संगठनात्मक संतुलन और युवा नेतृत्व को विशेष महत्व दिया गया है. इसी क्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए 35 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 24 Jun 2026 09:43 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की नई प्रदेश टीम को लेकर संगठनात्मक गतिविधियां तेज हो गई हैं. सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी बीजेपी की टीम को लगभग अंतिम रूप दे दिया है और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को संभावित नामों की सूची सौंप दी गई है. अब इस सूची पर अंतिम सहमति और औपचारिक मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है.

नई टीम के गठन में संगठनात्मक संतुलन और युवा नेतृत्व को विशेष महत्व दिया गया है. इसी क्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए 35 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है. माना जा रहा है कि इस मानक के आधार पर ही युवा मोर्चा के नए नेतृत्व का चयन किया जाएगा.

पंकज चौधरी से मिले विनोद तावड़े

इस बीच प्रदेश संगठन को लेकर अहम बैठकों का दौर भी जारी है. बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी के बीच मुलाकात हुई. दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक चर्चा चली. बैठक में प्रदेश टीम के लिए प्रस्तावित सभी नामों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया.

लिस्ट को केंद्रीय नेतृत्व जल्द कर सकता है फाइनल

जानकारी के मुताबिक संगठन की नई टीम में शामिल किए जाने वाले पदाधिकारियों के नामों पर व्यापक चर्चा हो चुकी है. अब सूची को केंद्रीय नेतृत्व की अंतिम स्वीकृति मिलने का इंतजार है. मंजूरी मिलते ही प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अपनी नई टीम की घोषणा कर सकते हैं.

राजनीतिक हलकों में नई टीम को लेकर उत्सुकता बनी हुई है. संगठन से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की नजरें अब केंद्रीय नेतृत्व के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं. माना जा रहा है कि मंजूरी मिलते ही प्रदेश संगठन की नई टीम का ऐलान कर दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें : 6 दिनों की पड़ताल, 15 पन्नों की रिपोर्ट और निशाने पर चंपत राय…, SIT रिपोर्ट के खुलासे से मच सकता है हड़कंप

About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
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Published at : 24 Jun 2026 09:25 PM (IST)
Tags :
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