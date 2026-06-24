फीफा में दहाड़े 'बूढ़े शेर'! रोनाल्डो, मेसी से गॉर्डन तक, 40 से ज्यादा उम्र के 8 प्लेयर्स चमके!

क्रिकेट में विराट कोहली जिस तरह 37 की उम्र के बावजूद रनों का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं, फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दिग्गज फुटबॉलर ठीक वैसा ही कर रहे हैं. इस बार का वर्ल्ड कप 'ओल्ड गार्ड' का टूर्नामेंट बन गया है, जहां उम्र के 40 साल पूरे कर चुके खिलाड़ी नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और युवाओं को टक्कर दे रहे हैं. पिछले 22 वर्ल्ड कप (1930 से 2022) में कुल 7 खिलाड़ी 40 साल की उम्र में खेल पाए थे. यानी एक ही टूर्नामेंट में पिछली 92 सालों से ज्यादा 'बूढ़े' खिलाड़ी उतर रहे हैं. आखिर कैसे ये 'बूढ़े' शेर अपने आखिरी वर्ल्ड कप में दहाड़ रहे हैं...

1. क्रिस्टियानो रोनाल्डो (पुर्तगाल): पुर्तगाल के लीजेंड वर्ल्ड कप गोलस्कोरर

जन्म: 5 फरवरी 1985

5 फरवरी 1985 उम्र: 41 साल 138 दिन

रोनाल्डो ने 23 जून 2026 को उज्बेकिस्तान के खिलाफ 2 शानदार गोल किए और पुर्तगाल को 5-0 से जीत दिलाई. इसके साथ ही वर्ल्ड कप में उनके कुल गोल 10 हो गए. वह पुर्तगाल के सबसे बड़े वर्ल्ड कप गोलस्कोरर बन गए. उन्होंने यूसेबियो (9 गोल) का रिकॉर्ड तोड़ा.

41 साल की उम्र में वह वर्ल्ड कप के इतिहास में गोल करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए. पहले नंबर पर कैमरून के रोजर मिला (42 साल, 39 दिन) हैं. साथ ही, वह 6 अलग-अलग वर्ल्ड कप (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए. गोल करने के बाद उन्होंने कैमरे के सामने चिल्लाकर कहा- 'मैं वापस आ गया हूं.'

2. मैनुएल न्यूर (जर्मनी): संन्यास से वापसी और 5वां वर्ल्ड कप

जन्म: 27 मार्च 1986

27 मार्च 1986 उम्र: 40 साल 76 दिन

न्यूर ने 2024 के बाद इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया था. लेकिन जर्मनी के गोलकीपिंग क्राइसिस की वजह से कोच जूलियन नागेल्समैन ने उन्हें वापस बुलाया. वह अब तक 21 वर्ल्ड कप मैच खेल चुके हैं, जो किसी भी गोलकीपर के लिए सबसे ज्यादा है. 40 साल की उम्र में वह जर्मनी के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए. 2014 की वर्ल्ड कप विजेता टीम के आखिरी बचे खिलाड़ी हैं.

3. लुका मोद्रिच (क्रोएशिया): 200वें कैप का जश्न

जन्म: 9 सितंबर 1985

9 सितंबर 1985 उम्र: 40 साल 281 दिन

मोद्रिच ने 23 जून 2026 को पनामा के खिलाफ मैच में अपना 200वां इंटरनेशनल कैप पूरा किया. 40 साल की उम्र में भी वह क्रोएशिया के मिडफील्ड के धुरी बने हुए हैं. मैच के बाद उनके साथियों ने उन्हें हवा में उछालकर जश्न मनाया. 2018 में रनर-अप और 2022 में तीसरे स्थान पर रहने वाली क्रोएशियाई टीम के सबसे बड़े स्तंभ हैं.

4. लियोनेल मैसी (अर्जेंटीना): 18 गोल के साथ इतिहास रचा

जन्म: 24 जून 1987

24 जून 1987 उम्र: टूर्नामेंट के दौरान 39 साल

मैसी ने इस वर्ल्ड कप में अब तक 3 मैचों में 5 गोल किए हैं. 23 जून 2026 को ऑस्ट्रिया के खिलाफ उन्होंने 2 गोल किए और अर्जेंटीना को 2-0 से जीत दिलाई. इसी मैच में उन्होंने वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 18 गोल करने का रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने जर्मनी के महान स्ट्राइकर मीरोस्लाव क्लोज (16 गोल) का 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा. इससे पहले अल्जीरिया के खिलाफ उन्होंने अपने करियर की पहली वर्ल्ड कप हैट्रिक लगाई थी. वह लगातार 6 वर्ल्ड कप मैचों में गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.

5. नेमार जूनियर (ब्राजील): 650 दिनों बाद वापसी

जन्म: 5 फरवरी 1992

5 फरवरी 1992 उम्र: 34 साल

नेमार ने पिछली बार 2023 में ब्राजील के लिए खेला था. इसके बाद 650 दिनों तक वह चोटों से जूझते रहे. फरवरी 2026 में घुटने की सर्जरी के बाद वह लौटे. ब्राजील के लिए 79 गोल कर चुके हैं, जो पेले (77 गोल) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ चुका है.

6. गुइलेर्मो ओचोआ (मेक्सिको): 6 वर्ल्ड कप के इतिहासकार

जन्म: 13 जुलाई 1985

13 जुलाई 1985 उम्र: 40 साल

ओचोआ मैसी और रोनाल्डो के साथ उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं. उनका वर्ल्ड कप सफर जर्मनी 2006 से शुरू हुआ. हालांकि, इस बार पहले दो मैचों में वह बेंच पर रहे. कोच ने कहा है कि उन्हें चेकिया के खिलाफ ऐतिहासिक शुरुआत दी जा सकती है.

7. क्रेग गॉर्डन (स्कॉटलैंड): टूर्नामेंट के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी

जन्म: 31 दिसंबर 1982

31 दिसंबर 1982 उम्र: 43 साल 162 दिन

गॉर्डन इस वर्ल्ड कप के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड कप इतिहास के दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी हैं. उन्होंने 2002 वर्ल्ड कप से पहले ही अपना पेशेवर डेब्यू कर लिया था. 22 साल से स्कॉटलैंड टीम से खेल रहे हैं. फ्रांस 1998 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप में पहुंची स्कॉटलैंड टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं.

8. एडिन जेको (बोस्निया): बोस्निया के महानतम गोलस्कोरर

जन्म: 17 मार्च 1986

17 मार्च 1986 उम्र: 40 साल 86 दिन

जेको बोस्निया के सबसे ज्यादा कैप (इंटरनेशनल मैच) खेलने वाले और सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं. 40 साल की उम्र में भी बोस्निया की टीम के कप्तान हैं. वर्ल्ड कप क्वालीफिकेशन में 9 मैचों में 6 गोल करके टीम को वर्ल्ड कप तक पहुंचाया. शाल्के के लिए 8 मैचों में 6 गोल कर चुके हैं.

9. फर्नांडो मुसलेरा (उरुग्वे): 4 वर्ल्ड कप के अनुभवी

जन्म: 16 जून 1986

16 जून 1986 उम्र: टूर्नामेंट के दौरान 40 साल की हुई

मुसलेरा 2010, 2014, 2018 में उरुग्वे के पहली पसंद गोलकीपर थे. 2022 में बैक-अप थे. मार्च 2026 में 18 साल यूरोप में बिताने के बाद वापसी की. 40 साल की उम्र में भी उरुग्वे की पहली पसंद गोलकीपर हैं.

10. वोजिन्हा (केप वर्डे): वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज

जन्म: 3 जून 1986

3 जून 1986 उम्र: 40 साल 8 दिन

केप वर्डे ने अपने इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप क्वालीफाई किया. वोजिन्हा ने स्पेन के खिलाफ 0-0 की ऐतिहासिक ड्रॉ में 7 शानदार सेव्स किए और 'प्लेयर ऑफ द मैच' बने. इस मैच को वर्ल्ड कप के सबसे बड़े अपसेट में से एक माना गया. इस प्रदर्शन के बाद उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 40,000 से 15 मिलियन से ज्यादा हो गए.

फीफा में 'बूढ़े' शेरों का राज क्या है?

ये 10 खिलाड़ी सिर्फ उम्रदराज नहीं हैं. ये फुटबॉल के इतिहास हैं. मैसी और रोनाल्डो 20 साल से वर्ल्ड कप खेल रहे हैं. गॉर्डन 22 साल से स्कॉटलैंड की सेवा में हैं. न्यूर ने संन्यास से वापसी की. नेमार ने 650 दिनों की चोट के बाद वापसी की. वोजिन्हा ने 40 साल की उम्र में वर्ल्ड कप डेब्यू किया.

पिछली 22 वर्ल्ड कप में सिर्फ 7 खिलाड़ी 40 साल की उम्र में खेल पाए थे और 2026 में अकेले 10 खिलाड़ी इस मुकाम पर हैं. यह आंकड़ा बताता है कि आधुनिक फुटबॉल में खिलाड़ियों की उम्र बढ़ गई है. बेहतर फिटनेस, साइंस, डाइट और ट्रेनिंग ने इन दिग्गजों को 40 के बाद भी दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर चमकने लायक बनाया है.

जैसे क्रिकेट में विराट कोहली उम्र के आखिरी पड़ाव में भी शानदार फॉर्म में हैं, वैसे ही ये फुटबॉलर अपने-अपने देशों के लिए 'हीरो' बने हुए हैं. यह टूर्नामेंट साबित कर रहा है कि फुटबॉल में अनुभव कभी पुराना नहीं होता, बल्कि यह और निखर कर आता है.