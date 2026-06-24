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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का' केतन हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस- भड़के यूजर्स

'अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का' केतन हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस- भड़के यूजर्स

लोहागढ़ किला पर हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त गुस्सा और भावुक प्रतिक्रिया पैदा कर दी है, जहां यूजर्स केतन अग्रवाल के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 24 Jun 2026 02:32 PM (IST)
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पुणे के पास स्थित लोहागढ़ किला पर घूमने गए कारोबारी केतन अग्रवाल की संदिग्ध मौत का मामला अब हत्या में बदल गया है, जिसमें पुलिस ने सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया है. अब सोशल मीडिया पर इस मामले को राजा रघुवंशी हत्याकांड से जोड़कर चर्चा का विषय बनाया जा रहा है. आपको बता दें कि पिछले साल राजा रघुवंशी की हत्या उनकी बीवी सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी थी.  ऐसे में वैसा ही हत्याकांड अब पुणे से सामने आया है जहां केतन नाम के कारोबारी की हत्या उसकी बीवी ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर कर दी थी. सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

गुस्से में सोशल मीडिया, बोला अच्छा सिला दिया तूने सच्चे प्यार का

लोहागढ़ किला पर हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड ने सोशल मीडिया पर जबरदस्त गुस्सा और भावुक प्रतिक्रिया पैदा कर दी है, जहां यूजर्स केतन अग्रवाल के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और सिया गोयल व चेतन चौधरी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कह रहे हैं. कई लोग इस घटना को भरोसे और रिश्तों के साथ हुई क्रूर धोखाधड़ी बता रहे हैं, तो कुछ यूजर्स पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए इसे बेहद दुखद और दिल दहला देने वाला मामला बता रहे हैं. कुछ यूजर्स ने गानों की लाइनों को लिखकर इसे राजा रघुवंशी से जोड़कर लिखा...अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अगर प्यार नहीं था तो छोड़ ही देती, मारने की क्या जरूरत थी.

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संदिग्ध मौत बदली सुनियोजित हत्याकांड में?

आपको बता दें कि पहले ये मामला संदिग्ध मौत का लग रहा था लेकिन जांच में सामने आया कि सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और उसने चेतन के साथ मिलकर कई महीनों तक प्लान बनाया, दोनों के बीच 6 महीने में 2000 से ज्यादा कॉल हुए, पहले 14 जून को किले से धक्का देने की कोशिश नाकाम रही तो सांप देखने का बहाना बनाया गया, इसके बाद सिया ने केतन का पासपोर्ट तक नष्ट कर बाली ट्रिप रुकवा दी और आखिरकार उसे लोहागढ़ किले ले जाकर पहले से मौजूद चेतन की मदद से कथित तौर पर धक्का देकर हत्या कर दी गई. पुलिस CCTV, कॉल रिकॉर्ड और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की गहराई से जांच कर रही है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 24 Jun 2026 02:32 PM (IST)
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