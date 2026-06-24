हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापश्चिम बंगाल में गोदाम ढहने से 4 की मौत, आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी; CM ने क्या दी जानकारी?

पश्चिम बंगाल में गोदाम ढहने से 4 की मौत, आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी; CM ने क्या दी जानकारी?

CM शुवेंदु अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने एक्स पर अपने संवेदनाएं भी घटना को लेकर जाहिर की है. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान स्निफर डॉग्स लाए गए हैं. अबतक 10 घायलों को SKM में एडमिट किया है. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 24 Jun 2026 07:59 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में तारातला इलाके (24 जून 2026) में बुधवार को हुई एक निर्माणाधीन गोदाम अचानक ढह गया. इस में करीबन 50 से 60 लोगों के दबे होने की संभावना है. इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है. अबतक करीबन 4 शव बरामद किए गए हैं. सीएम शुभेंदु अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. वहीं, उन्होंने एक्स पर अपने संवेदनाएं भी घटना को लेकर जाहिर की है. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान स्निफर डॉग्स लाए गए हैं. अबतक 10 घायलों को एसएसकेएम में एडमिट किया गया है. 

शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर इलाके का जायजा लिया. साथ ही निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने एएनआई न्यूज एजेंसी को बताया कि कोलकाता के तारातला में बन रहे गोदाम शेड के गिरने की घटना पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि NDRF, सेना, SDRF, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट सभी मिलकर यहां काम कर रहे हैं. 21 लोगों को बचाया गया है. तीन लोगों की मौत हो गई है. SSKM अस्पताल काम कर रहा है. करीब 12-18 लोग अंदर फंसे हुए हैं. वे भारतीय सेना के संपर्क में हैं.

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दी प्रतिक्रिया

शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि तारातला में ब्रेस ब्रिज के पास एक वेयरहाउस के गिरने से मौते हुई हैं. मुझे इससे गहरा सदमा और दुख पहुंचा है. इस हादसे में कई मजदूर मलबे में दबे हुए हैं. वहीं, 21 लोगों को इस मलबे से निकाला जा चुका है. इनमें 18 घायल हुए हैं. वहीं, 3 लोगों की मौत हो चुकी है. 

सीएम ने कहा कि इस त्रासदी में गई कीमती जानों पर मेरे दुख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. इस बेहद दुखद घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है और हम उन्हें हर संभव मदद देंगे. फिलहाल युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य चल रहे हैं. सेना, NDRF, SDRF, कोलकाता पुलिस और KMC मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं ताकि मलबे में फंसे हर मजदूर को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके. मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं. 

लखनऊ अग्निकांड वाली बिल्डिंग पर इस तारीख को LDA चलाएगा बुलडोजर! जांच के दायरे में 19 कर्मचारी

यूडीएमए विभाग को तालमेल बिठाने का निर्देश 

उन्होंने कहा कि UDMA विभाग को पूरे ऑपरेशन में बेहतर तालमेल बिठाने का निर्देश दिया है. राज्य मंत्री डॉ. इंद्रनील खान पहले से ही घटनास्थल पर मौजूद हैं. बचाव कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं. मैं खुद अभी घटनास्थल पर पहुँच रहा हूं.  ताकि जमीनी हालात का जायजा ले सकूं. कृपया प्रभावित परिवारों और बचाव कार्य में लगे लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें.

डिजास्टर मैनेजमेंट ने कंट्रोल रूम स्थापित कर हेल्पालाइन नंबर जारी कर दिया है. 8697981070, 033 22143526, 033 22535185. इन नंबर पीड़ित परिवार संपर्क कर सकते हैं. 

बरेली में मुहर्रम जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे, पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 24 Jun 2026 07:21 PM (IST)
Tags :
Kolkata Latest News :Latest News SUvendu Adhikari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पश्चिम बंगाल में गोदाम ढहने से 4 की मौत, आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी; CM ने क्या दी जानकारी?
पश्चिम बंगाल में गोदाम ढहने से 4 की मौत, आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी; CM ने क्या दी जानकारी?
इंडिया
'चीन चाहता है सामान्य रिश्ता, लेकिन बदले में वो…', ओवैसी ने बीजिंग-नई दिल्ली रिश्तों पर किया रेड अलर्ट
'चीन चाहता है सामान्य रिश्ता, लेकिन बदले में वो…', ओवैसी ने बीजिंग-नई दिल्ली रिश्तों पर किया रेड अलर्ट
इंडिया
कर्नाटक में मंत्री पद की लॉबी करने पर विधायकों-साधु संतो को चेतावनी, कांग्रेस आलाकमान का फरमान
कर्नाटक में मंत्री पद की लॉबी करने पर विधायकों-साधु संतो को चेतावनी, कांग्रेस आलाकमान का फरमान
इंडिया
मुजफ्फरनगर में बंधुआ मजदूरी के मामले में खुलासा, भड़के राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना
मुजफ्फरनगर में बंधुआ मजदूरी के मामले में खुलासा, भड़के राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना
Advertisement

वीडियोज

Lexus LM 350h 4 seater review India | #lexuslm #autolive
US Iran Peace Deal: Iran-America डील के बीच पड़ा नया पंगा! ABPLIVE
Bollywood News: पैसा वसूल या महा क्रिंज? 'तेरा पैसा मेरा पैसा' गाने पर भिड़े टोलर्स (24.06.26)
Mannat:😱Vikrant गुंडों के चंगुल में फंसा, Mannat को पाने के जूनून में Dhairya की सारी हदें पार #sbs
Ketan Agarwal Murder Case: फूल दिया, गले लगाया, साथ डांस और फिर खाई में फेंका! ये कहानी रुला देगी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुणे के जिस बिजनेसमैन से होने वाली थी शादी, अब बन गई उसके मर्डर की आरोपी, जानें कौन है सिया गोयल
पुणे के जिस बिजनेसमैन से होने वाली थी शादी, अब बन गई उसके मर्डर की आरोपी, जानें कौन है सिया गोयल
बिहार
राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए अंतिम नोटिस जारी, 7 दिनों की मोहलत
राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने के लिए अंतिम नोटिस जारी, 7 दिनों की मोहलत
क्रिकेट
इंग्लैंड में होगा वैभव सूर्यवंशी का अलग 'चेंजिंग रूम', माता-पिता रहेंगे साथ; जानें पूरा माजरा
इंग्लैंड में होगा वैभव सूर्यवंशी का अलग 'चेंजिंग रूम', माता-पिता रहेंगे साथ; जानें पूरा माजरा
टेलीविजन
सुनीता आहूजा और टीना आहूजा ने फैमिली इमरजेंसी की वजह से छोड़ा रियलिटी शो, गोविंदा की पत्नी बोलीं- मैं बहुत परेशान हूं
सुनीता आहूजा और टीना आहूजा ने फैमिली इमरजेंसी की वजह से छोड़ा रियलिटी शो, गोविंदा की पत्नी बोलीं- मैं बहुत परेशान हूं
इंडिया
पश्चिम बंगाल में गोदाम ढहने से 4 की मौत, आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी; CM ने क्या दी जानकारी?
पश्चिम बंगाल में गोदाम ढहने से 4 की मौत, आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी; CM ने क्या दी जानकारी?
स्पोर्ट्स
Explained: फीफा में दहाड़े 'बूढ़े शेर'! रोनाल्डो से लेकर मेसी और गॉर्डन तक, 40 से ज्यादा उम्र के 8 प्लेयर्स का कैसे चला जादू?
फीफा में दहाड़े 'बूढ़े शेर'! रोनाल्डो, मेसी से गॉर्डन तक, 40 से ज्यादा उम्र के 8 प्लेयर्स चमके!
विश्व
दिल्ली से अमृतसर के लिए निकला विमान, घुस गया पाकिस्तान, इस्लामाबाद में मचा हड़कंप, जानें फिर क्या हुआ
दिल्ली से अमृतसर के लिए निकला विमान, घुस गया पाकिस्तान, इस्लामाबाद में हड़कंप, जानें फिर क्या हुआ
शिक्षा
CUET स्कोर से होगा डीयू में एडमिशन, जानें VC योगेश सिंह ने क्या कहा? 
CUET स्कोर से होगा डीयू में एडमिशन, जानें VC योगेश सिंह ने क्या कहा? 
ENT LIVE
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
Embed widget