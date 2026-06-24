पश्चिम बंगाल में गोदाम ढहने से 4 की मौत, आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी; CM ने क्या दी जानकारी?

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में तारातला इलाके (24 जून 2026) में बुधवार को हुई एक निर्माणाधीन गोदाम अचानक ढह गया. इस में करीबन 50 से 60 लोगों के दबे होने की संभावना है. इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है. अबतक करीबन 4 शव बरामद किए गए हैं. सीएम शुभेंदु अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. वहीं, उन्होंने एक्स पर अपने संवेदनाएं भी घटना को लेकर जाहिर की है. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान स्निफर डॉग्स लाए गए हैं. अबतक 10 घायलों को एसएसकेएम में एडमिट किया गया है.

शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर इलाके का जायजा लिया. साथ ही निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने एएनआई न्यूज एजेंसी को बताया कि कोलकाता के तारातला में बन रहे गोदाम शेड के गिरने की घटना पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि NDRF, सेना, SDRF, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट सभी मिलकर यहां काम कर रहे हैं. 21 लोगों को बचाया गया है. तीन लोगों की मौत हो गई है. SSKM अस्पताल काम कर रहा है. करीब 12-18 लोग अंदर फंसे हुए हैं. वे भारतीय सेना के संपर्क में हैं.

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दी प्रतिक्रिया

शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि तारातला में ब्रेस ब्रिज के पास एक वेयरहाउस के गिरने से मौते हुई हैं. मुझे इससे गहरा सदमा और दुख पहुंचा है. इस हादसे में कई मजदूर मलबे में दबे हुए हैं. वहीं, 21 लोगों को इस मलबे से निकाला जा चुका है. इनमें 18 घायल हुए हैं. वहीं, 3 लोगों की मौत हो चुकी है.

#WATCH | Kolkata, West Bengal: On the under-construction godown shed collapse in Kolkata's Taratala, CM Suvendu Adhikari says, “NDRF, Army, SDRF, Police, Fire Department are all together working here. 21 people have been rescued. Three people have lost their lives. SSKM Hospital… pic.twitter.com/knqvgRCgsi — ANI (@ANI) June 24, 2026

सीएम ने कहा कि इस त्रासदी में गई कीमती जानों पर मेरे दुख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. इस बेहद दुखद घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है और हम उन्हें हर संभव मदद देंगे. फिलहाल युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य चल रहे हैं. सेना, NDRF, SDRF, कोलकाता पुलिस और KMC मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं ताकि मलबे में फंसे हर मजदूर को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके. मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं.

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यूडीएमए विभाग को तालमेल बिठाने का निर्देश

उन्होंने कहा कि UDMA विभाग को पूरे ऑपरेशन में बेहतर तालमेल बिठाने का निर्देश दिया है. राज्य मंत्री डॉ. इंद्रनील खान पहले से ही घटनास्थल पर मौजूद हैं. बचाव कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं. मैं खुद अभी घटनास्थल पर पहुँच रहा हूं. ताकि जमीनी हालात का जायजा ले सकूं. कृपया प्रभावित परिवारों और बचाव कार्य में लगे लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें.

डिजास्टर मैनेजमेंट ने कंट्रोल रूम स्थापित कर हेल्पालाइन नंबर जारी कर दिया है. 8697981070, 033 22143526, 033 22535185. इन नंबर पीड़ित परिवार संपर्क कर सकते हैं.

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