100AQI पर चल रहा था एयर प्यूरीफायर, कमरा खोलते ही पहुंचा 500 के पार; वीडियो देख सहमे यूजर्स

दिल्ली की हवा एक बार फिर चर्चा में है. सर्दी शुरू होते ही राजधानी गैस चेंबर में बदल गई है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया. वीडियो में एक घर के अंदर लगा एयर प्यूरिफायर साफ हवा बनाकर कमरे का एक्यूआई 100 के आसपास रखता दिख रहा है, लेकिन जैसे ही घर का मालिक दरवाजा खोलता है, चंद सेकंड में ही मीटर पर आंकड़ा 500 पार चला जाता है. यह नजारा इस बात का सबूत है कि दिल्ली की हवा कितनी जहरीली हो चुकी है और सांस लेना यहां धीरे-धीरे मौत को बुलाने जैसा बन गया है.

घर के अंदर 97 था एक्यूआई गेट खोलते ही पहुंचा 500 के पार

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक घर के अंदर अत्याधुनिक एयर प्यूरिफायर चल रहा है. मशीन की स्क्रीन पर एक्यूआई 97 दिखा रही है. मतलब हवा फिलहाल सांस लेने लायक है. लेकिन जैसे ही घर का मालिक बाहर की हवा की स्थिति देखने के लिए दरवाजा खोलता है, अचानक एयर प्यूरिफायर की स्क्रीन तेजी से बदलने लगती है. कुछ ही सेकंड में यह आंकड़ा 100 से ऊपर जाता है, फिर 300 और देखते ही देखते 500 तक पहुंच जाता है. यह आंकड़ा ‘हैजर्डस’ लेवल को दर्शाता है, यानी हवा इतनी खराब कि स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार पड़ जाए.

दिल्ली का हाल बेहाल है..।।



कमरे के अंदर 4 Air purifier चलने पर AQI= 100

दरवाजा खोलते ही पहुंचा AQI = 500



दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है।@kapildhama pic.twitter.com/1FCDfc46f8 — Dr. Sheetal yadav (@Sheetal2242) November 1, 2025

दिल्ली एनसीआर में बुरे हैं हालात

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में बीते कुछ दिनों से एक्यूआई लगातार 450 से ऊपर बना हुआ है. कई इलाकों में यह 500 के पार पहुंच चुका है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानकों से कई गुना ज्यादा है. डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यह प्रदूषण बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद खतरनाक है. सांस की बीमारियां, आंखों में जलन, सिरदर्द और थकान जैसे लक्षण अब आम हो चुके हैं.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो पर यूजर्स के रिएक्शन बाढ़ की तरह आ रहे हैं. कोई कह रहा है कि “दिल्ली में अब सांस लेना भी लग्जरी हो गया है.” तो कोई लिख रहा है कि “अब मास्क नहीं, एयर प्यूरिफायर जरूरी है.” कई लोगों ने इसे दिल्ली-एनसीआर के पर्यावरण की असल तस्वीर बताया है. एक यूजर ने लिखा “घर के अंदर भी हम जेल में हैं, बाहर तो जहर फैला है.” वीडियो को @Sheetal2242 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

