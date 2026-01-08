हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाThe Raja Saab Runtime: 3 घंटे से ज्यादा होगा 'द राजा साब' का रनटाइम, CBFC ने प्रभास की फिल्म में किए ये बदलाव

The Raja Saab Runtime: 3 घंटे से ज्यादा होगा 'द राजा साब' का रनटाइम, CBFC ने प्रभास की फिल्म में किए ये बदलाव

The Raja Saab Runtime: प्रभास की फिल्म द राजा साब को सेंसर बोर्ड ने यूए 16+ सर्टिफिकेशन के साथ पास कर दिया है. कई अहम बदलावों के बाद इस फिल्म का रनटाइम 3 घंटे से ज्यादा है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 08 Jan 2026 06:32 PM (IST)
Preferred Sources

प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी 2026 को बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है. रिलीज से पहले फिल्म पर सेंसर बोर्ड की कैंची चल गई है. हालांकि कई बदलावों के साथ 'द राजा साब' ने रनटाइम के मामले में रिकॉर्ड सेट कर लिया है. प्रभास की फिल्म 3 घंटे से ज्यादा का रनटाइम रखने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है. 

  • सीबीएफसी ने 'द राजा साब' में कुछ अहम बदलाव किए हैं. फिल्म से दो ब्लडी सीन्स को सेंसर बोर्ड ने हटा दिया है.
  • सीबीएफसी ने मेकर्स को निर्देश दिया है कि वो फर्श पर खून धोने के सीन को या तो हटा दें या संशोधित कर दें. ऐसे में 'द राजा साब' के मेकर्स ने उस सीन को मोनोक्रोम (ब्लैक एंड व्हाइट सीन) में बदल दिया है.
  • फिल्म में एक सीन था जिसमें एक किरदार का सिर काट दिया जाता है. सीबीएफसी के कहने पर मेकर्स ने उस सीन को भी 4 सेकंड छोटा कर दिया है और उसे फ्लैश विजुअल्स में बदल दिया है.

'द राजा साब' का रनटाइम (The Raja Saab Runtime)
'द राजा साब' को सीबीएफसी ने 24 दिसंबर, 2025 को U/A 16+ सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया था. तमाम बदलावों के बाद प्रभास की फिल्म का रनटाइम 3 घंटे से ज्यादा हो गया है. सीबीएफसी सर्टिफिकेशन के मुताबिक 'द राजा साब' का टोटल रनटाइम 189 मिनट यानी 3 घंटे और 9 मिनट है.

'द राजा साब' की स्टार कास्ट (The Raja Saab Star Cast)
प्रभास स्टारर फिल्म 'द राजा साब' एक हॉरर-कॉमेडी है जिसे मारुति ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में संजय दत्त विलेन अवतार में नजर आने वाले हैं. इसके अलावा मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, निधि अग्रवाल, जरीना वहाब और बोमन ईरानी जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे.

प्रभास की अपकमिंग फिल्में
प्रभास के वर्कफ्रंट की बात करें तो 'द राजा साब' के बाद वो कई शानदार फिल्मों में नजर आने वाले हैं. उनके पास संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट', 'कल्कि 2898 एडी 2' और 'सालार- पार्ट 2' जैसी फिल्में पाइपलाइन में हैं.

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 08 Jan 2026 06:19 PM (IST)
Tags :
CBFC Prabhas The Raja Saab The Raja Saab Runtime
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर अमेरिका से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएगी खामेनेई की सेना?
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर US से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएंगे खामेनेई?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
इंडिया
Kolkata ED Raids Live: 'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
साउथ सिनेमा
The Raja Saab Runtime: 3 घंटे से ज्यादा होगा 'द राजा साब' का रनटाइम, CBFC ने प्रभास की फिल्म में किए ये बदलाव
3 घंटे से ज्यादा होगा 'द राजा साब' का रनटाइम, सीबीएफसी ने फिल्म में किए ये बदलाव
Advertisement

वीडियोज

West Bengal: 'हमें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है' Mamta Banerjee बड़ा बयान
Gold और Silver के बाद Copper पर क्यो है Market की नजर | Paisa Live
Rahu Ketu Interview: Varun Sharma ने बताया अपनी comic journey और लोगो की expectations
Bollywood की सबसे Iconic अधूरी प्रेम कहानियां - Amitabh Bachchan - Rekha Ji To Salman Khan & Aishwarya Rai
ED की Raid के बाद भड़कीं Mamata Banerjee का ऐलान, पूरे बंगाल में आज TMC का प्रदर्शन !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर अमेरिका से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएगी खामेनेई की सेना?
'हाथ काट देंगे...', ईरान की ट्रंप को धमकी, अगर US से युद्ध हुआ तो कितने दिन टिक पाएंगे खामेनेई?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
इंडिया
Kolkata ED Raids Live: 'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
साउथ सिनेमा
The Raja Saab Runtime: 3 घंटे से ज्यादा होगा 'द राजा साब' का रनटाइम, CBFC ने प्रभास की फिल्म में किए ये बदलाव
3 घंटे से ज्यादा होगा 'द राजा साब' का रनटाइम, सीबीएफसी ने फिल्म में किए ये बदलाव
क्रिकेट
ऋतुराज गायकवाड़ के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के आगे झुकी दुनिया, विराट कोहली भी रह गए पीछे
ऋतुराज गायकवाड़ के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के आगे झुकी दुनिया, विराट कोहली भी रह गए पीछे
इंडिया
ग्रीन फाइलों में ऐसा कौन सा सच? जिन्हें लेने ED रेड के दौरान ही पहुंच गईं ममता बनर्जी, जानें IPAC से क्या है रिश्ता
ग्रीन फाइलों में ऐसा कौन सा सच? जिन्हें लेने ED रेड के दौरान ही पहुंच गईं ममता बनर्जी, जानें IPAC से क्या है रिश्ता
शिक्षा
JEE Main 2026: जेईई मेन एग्जाम की सिटी स्लिप हुई जारी,जानें कैसे एक क्लिक में कर सकते हैं डाउनलोड
जेईई मेन एग्जाम की सिटी स्लिप हुई जारी,जानें कैसे एक क्लिक में कर सकते हैं डाउनलोड
हेल्थ
Metformin and Cancer: डायबिटीज की दवा क्या कैंसर से लड़ने में भी है मददगार, जानें क्या कहती है रिसर्च?
डायबिटीज की दवा क्या कैंसर से लड़ने में भी है मददगार, जानें क्या कहती है रिसर्च?
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Embed widget