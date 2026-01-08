प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'द राजा साब' 9 जनवरी 2026 को बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है. रिलीज से पहले फिल्म पर सेंसर बोर्ड की कैंची चल गई है. हालांकि कई बदलावों के साथ 'द राजा साब' ने रनटाइम के मामले में रिकॉर्ड सेट कर लिया है. प्रभास की फिल्म 3 घंटे से ज्यादा का रनटाइम रखने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है.

सीबीएफसी ने 'द राजा साब' में कुछ अहम बदलाव किए हैं. फिल्म से दो ब्लडी सीन्स को सेंसर बोर्ड ने हटा दिया है.

सीबीएफसी ने मेकर्स को निर्देश दिया है कि वो फर्श पर खून धोने के सीन को या तो हटा दें या संशोधित कर दें. ऐसे में 'द राजा साब' के मेकर्स ने उस सीन को मोनोक्रोम (ब्लैक एंड व्हाइट सीन) में बदल दिया है.

फिल्म में एक सीन था जिसमें एक किरदार का सिर काट दिया जाता है. सीबीएफसी के कहने पर मेकर्स ने उस सीन को भी 4 सेकंड छोटा कर दिया है और उसे फ्लैश विजुअल्स में बदल दिया है.

'द राजा साब' का रनटाइम (The Raja Saab Runtime)

'द राजा साब' को सीबीएफसी ने 24 दिसंबर, 2025 को U/A 16+ सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया था. तमाम बदलावों के बाद प्रभास की फिल्म का रनटाइम 3 घंटे से ज्यादा हो गया है. सीबीएफसी सर्टिफिकेशन के मुताबिक 'द राजा साब' का टोटल रनटाइम 189 मिनट यानी 3 घंटे और 9 मिनट है.

'द राजा साब' की स्टार कास्ट (The Raja Saab Star Cast)

प्रभास स्टारर फिल्म 'द राजा साब' एक हॉरर-कॉमेडी है जिसे मारुति ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में संजय दत्त विलेन अवतार में नजर आने वाले हैं. इसके अलावा मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार, निधि अग्रवाल, जरीना वहाब और बोमन ईरानी जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे.

प्रभास की अपकमिंग फिल्में

प्रभास के वर्कफ्रंट की बात करें तो 'द राजा साब' के बाद वो कई शानदार फिल्मों में नजर आने वाले हैं. उनके पास संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट', 'कल्कि 2898 एडी 2' और 'सालार- पार्ट 2' जैसी फिल्में पाइपलाइन में हैं.