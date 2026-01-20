हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग"मेरे लिए तो मोमोज ही भगवान हैं" भारतीय खाने का मुरीद हुआ अमेरिकी शख्स, बोला इसकी लत लग गई है

"मेरे लिए तो मोमोज ही भगवान हैं" भारतीय खाने का मुरीद हुआ अमेरिकी शख्स, बोला इसकी लत लग गई है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक विदेशी शख्स जो कि दिल्ली में रहता है, उसका कहना है कि वो रोज भारतीय खाने का आनंद लेता है और उसे दिल्ली के मोमोज बेहद पसंद है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 20 Jan 2026 09:46 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय खाने की जहां बात आ जाती है वहां सभी का स्वाद एक सुर में गाता है कि वाह इससे अच्छा खाना तो पूरी दुनिया में नहीं हो सकता. अब ये हाल केवल भारतीयों का ही नहीं है बल्कि इसमें विदेशी लोग भी कूद पड़े हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में विदेशी शख्स ने दिल्ली के मोमोज की इतनी तारीफ कर दी कि उसने इसे भगवान ही मान लिया. उसने वीडियो बनाकर लोगों से कहा कि मैं मोमोज का दीवाना हूं और उठते बैठते सुबह शाम केवल इसी के बारे में सोचता हूं और यही खाता हूं.

रोज मोमोज खाता है ये विदेशी शख्स

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक विदेशी शख्स जो कि दिल्ली में रहता है, उसका कहना है कि वो रोज भारतीय खाने का आनंद लेता है और उसे दिल्ली के मोमोज बेहद पसंद है. वो जब भी IGNOU की ओर से गुजरता है वहां से मोमोज या तो पैक करवाता है या फिर खाकर जाता है. उसे मोमोज इतने पसंद हैं कि उसे इसकी लत लग चुकी है और वो हर रोज इसे खाना नहीं भूलता है.

 
 
 
 
 
A post shared by Charlie Evans (@chaptercharlie)

बोला भारतीय खाना मेरे लिए भगवान है

विदेशी शख्स का कहना है कि खाने तो बहुत हैं लेकिन भारत का खाना तो मेरे लिए भगवान है और इसकी मुझे ऐसी लत लग गई है कि मुझे इनके बगैर रहा नहीं जाता. आपको बता दें कि ये शख्स दिल्ली के साकेत इलाके में रहता है और IGNOU वाले रोड पर अक्सर गुजरते हुए मोमोज खाता है. शख्स जब राते वक्त भी सड़क पर चल रहा होता है तो उसे मोमोज की तेज खुशबू आती है और वो अपने लिए मोमोज खरीद ही लेता है. शख्स आगे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है मैं भारतीय बन चुका हूं.

यूजर्स बोले, ज्यादा मत खा भाई वरना अल्सर हो जाएगा

वीडियो को chaptercharlie नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई तो मोमो पगलू निकला. एक और यूजर ने लिखा...भाई ज्यादा मत खा वरना अल्सर हो जाएगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भारतीय खाने की बात ही ओर है, लेकिन रोज मोमोज खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है.

Published at : 20 Jan 2026 09:46 PM (IST)
TRENDING VIRAL VIDEO Momo Lover
