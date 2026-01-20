हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी को रायबरेली में मिली दादा फिरोज गांधी की अमानत, तुरंत मां सोनिया को भेजी फोटो

राहुल गांधी को रायबरेली में मिली दादा फिरोज गांधी की अमानत, तुरंत मां सोनिया को भेजी फोटो

Rahul Gandhi in Raebareli: रायबरेली प्रीमियर लीग के आयोजक मंडल के सदस्य विकास सिंह ने कहा कि कई सालों पहले एक कार्यक्रम के दौरान उनके ससुर को अचानक फिरोज गांधी का यह ड्राइविंग लाइसेंस मिला था.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 20 Jan 2026 08:42 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक व्यक्ति ने उन्हें उनके दादा फिरोज गांधी का ड्राइविंग लाइसेंस सौंपा है. राहुल गांधी इस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर आए हुए हैं. इस दौरान रायबरेली दौरे के दूसरे दिन विकास सिंह नाम के एक शख्स ने फिरोज गांधी के ड्राइविंग लाइसेंस को राहुल गांधी को सौंप दिया. विकास ने पिछले कई सालों से फिरोज गांधी के ड्राइविंग लाइसेंस को सहेजकर रखा हुआ था.

मेरे ससुर और सास ने इस लाइसेंस को संभालकर रखा था: विकास सिंह

रायबरेली प्रीमियर लीग के आयोजक मंडल के सदस्य विकास सिंह ने इस संबंध में कहा कि कई सालों पहले एक कार्यक्रम के दौरान उनके ससुर को अचानक फिरोज गांधी का यह ड्राइविंग लाइसेंस मिला था, जिसे उन्होंने तब से सहेजकर रखा हुआ था. सिंह ने कहा कि उनके ससुर की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनकी सास ने भी इस ड्राइविंग लाइसेंस को बड़ी हिफाजत से संभाल कर रखा हुआ था.

उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें सांसद राहुल गांधी के रायबरेली आने की जानकारी हुई तो उनकी सास ने कहा कि उनकी (राहुल गांधी की) एक अमानत मेरे पास रखी हुई है और इसे उन्हें ले जाकर दे दो.

राहुल गांधी ने अपनी मां को लाइसेंस की भेजी तस्वीर

विकास सिंह ने सभा मंच पर पहुंचकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनके दादा फिरोज गांधी का ड्राइविंग लाइसेंस सौंप दिया. अपने दिवंगत दादा का ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद राहुल गांधी उसे देखते रहे और तुरंत वहीं से अपनी मां सोनिया गांधी को सोशल मीडिया के जरिए लाइसेंस की फोटो भेजी. इसके बाद राहुल गांधी ने उस ड्राइविंग लाइसेंस को अपने ही पास रख लिया.

पहले लोकसभा चुनाव में रायबरेली से ही सांसद बने थे फिरोज गांधी

उल्लेखनीय है कि दिसंबर, 1912 में जन्मे फिरोज गांधी ने भारत की आजादी के बाद साल 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में रायबरेली से ही अपना चुनाव लड़ा था और वह चुनाव जीतकर रायबरेली से सांसद बने थे. उनका निधन सात सितंबर 1960 को हुआ था.

यह भी पढ़ेंः 'एजेंसियां तो अपना काम करेंगी', I-PAC दफ्तर में ED रेड पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, abp न्यूज के मंच से ममता बनर्जी पर बोला हमला

Published at : 20 Jan 2026 08:41 PM (IST)
Tags :
Raebareli UTTAR PRADESH RAHUL GANDHI Firoz Gandhi SONIA GANDHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी को रायबरेली में मिली दादा फिरोज गांधी की अमानत, तुरंत मां सोनिया को भेजी फोटो
राहुल गांधी को रायबरेली में मिली दादा फिरोज गांधी की अमानत, तुरंत मां सोनिया को भेजी फोटो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
विश्व
MBZ ने पीएम मोदी से अकेले में क्या बात की? UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
क्रिकेट
IND vs NZ: पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पक्की! श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगी तिलक वर्मा की जगह
पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पक्की! श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगी तिलक वर्मा की जगह
Advertisement

वीडियोज

ChitraTripathi: परिवारवाद अभिशाप..फिर Nitin Nabin को क्यों चुना अध्यक्ष? | BJP President | UP
ChitraTripathi: Nitin Nabin को लेकर BJP से डिबेट में क्यों भिड़े Sapa प्रवक्ता? | BJP New President
नेहा कक्कड़ ने तलाक की अफवाह को किया खारिज, शेयर की नई इंस्टाग्राम स्टोरी
Landlocked States के Export Boost | सरकार का बड़ा Mission | Paisa Live
PPFAS का नया Parag Parikh Large Cap Fund | Safe & Strong Investing Option | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी को रायबरेली में मिली दादा फिरोज गांधी की अमानत, तुरंत मां सोनिया को भेजी फोटो
राहुल गांधी को रायबरेली में मिली दादा फिरोज गांधी की अमानत, तुरंत मां सोनिया को भेजी फोटो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
Greater Noida सेक्टर 150 मामले में गिरफ्तारी के बीच युवराज मेहता के पिता राजकुमार ने कर दी बड़ी मांग, क्या मानेगी सरकार?
विश्व
MBZ ने पीएम मोदी से अकेले में क्या बात की? UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
क्रिकेट
IND vs NZ: पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पक्की! श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगी तिलक वर्मा की जगह
पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पक्की! श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगी तिलक वर्मा की जगह
बॉलीवुड
राजश्री पान मसाला केस: सलमान खान नहीं हुए कोटा कंज्यूमर कोर्ट में पेश, 5 फरवरी को अगली सुनवाई
राजश्री पान मसाला केस: सलमान खान नहीं हुए कोटा कंज्यूमर कोर्ट में पेश, 5 फरवरी को अगली सुनवाई
इंडिया
'एजेंसियां तो अपना काम करेंगी', I-PAC दफ्तर में ED रेड पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, abp न्यूज के मंच से ममता बनर्जी पर बोला हमला
'एजेंसियां तो अपना काम करेंगी', I-PAC दफ्तर में ED रेड पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, ममता बनर्जी पर बोला हमला
जनरल नॉलेज
क्या पुलिस की तरह आर्मी का भी होता है फुल फॉर्म? जान लीजिए जवाब
क्या पुलिस की तरह आर्मी का भी होता है फुल फॉर्म? जान लीजिए जवाब
यूटिलिटी
इतने दिन बाद किसानों के खाते में आ सकती है पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, ये रहा लेटेस्ट अपडेट
इतने दिन बाद किसानों के खाते में आ सकती है पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, ये रहा लेटेस्ट अपडेट
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget