राहुल गांधी को रायबरेली में मिली दादा फिरोज गांधी की अमानत, तुरंत मां सोनिया को भेजी फोटो

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक व्यक्ति ने उन्हें उनके दादा फिरोज गांधी का ड्राइविंग लाइसेंस सौंपा है. राहुल गांधी इस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर आए हुए हैं. इस दौरान रायबरेली दौरे के दूसरे दिन विकास सिंह नाम के एक शख्स ने फिरोज गांधी के ड्राइविंग लाइसेंस को राहुल गांधी को सौंप दिया. विकास ने पिछले कई सालों से फिरोज गांधी के ड्राइविंग लाइसेंस को सहेजकर रखा हुआ था.

मेरे ससुर और सास ने इस लाइसेंस को संभालकर रखा था: विकास सिंह

रायबरेली प्रीमियर लीग के आयोजक मंडल के सदस्य विकास सिंह ने इस संबंध में कहा कि कई सालों पहले एक कार्यक्रम के दौरान उनके ससुर को अचानक फिरोज गांधी का यह ड्राइविंग लाइसेंस मिला था, जिसे उन्होंने तब से सहेजकर रखा हुआ था. सिंह ने कहा कि उनके ससुर की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनकी सास ने भी इस ड्राइविंग लाइसेंस को बड़ी हिफाजत से संभाल कर रखा हुआ था.

उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें सांसद राहुल गांधी के रायबरेली आने की जानकारी हुई तो उनकी सास ने कहा कि उनकी (राहुल गांधी की) एक अमानत मेरे पास रखी हुई है और इसे उन्हें ले जाकर दे दो.

राहुल गांधी ने अपनी मां को लाइसेंस की भेजी तस्वीर

विकास सिंह ने सभा मंच पर पहुंचकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनके दादा फिरोज गांधी का ड्राइविंग लाइसेंस सौंप दिया. अपने दिवंगत दादा का ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद राहुल गांधी उसे देखते रहे और तुरंत वहीं से अपनी मां सोनिया गांधी को सोशल मीडिया के जरिए लाइसेंस की फोटो भेजी. इसके बाद राहुल गांधी ने उस ड्राइविंग लाइसेंस को अपने ही पास रख लिया.

पहले लोकसभा चुनाव में रायबरेली से ही सांसद बने थे फिरोज गांधी

उल्लेखनीय है कि दिसंबर, 1912 में जन्मे फिरोज गांधी ने भारत की आजादी के बाद साल 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में रायबरेली से ही अपना चुनाव लड़ा था और वह चुनाव जीतकर रायबरेली से सांसद बने थे. उनका निधन सात सितंबर 1960 को हुआ था.

