TT ने पहले टिकट चेक किया, फिर महिला यात्री को भेजी इंस्टाग्राम रिक्वेस्ट! इंटरनेट पर हो रहा भारी बवाल
ट्रेन में यात्रा करना आपकी निजता का हनन हो सकता है ऐसा अगर आप नहीं समझते हैं तो इस खबर को पढ़ने के बाद आपकी सोच बदलने वाली है. सोशल मीडिया पर एक महिला ने अपना जो अनुभव शेयर किया उसे जानने के बाद इंटरनेट पर खलबली मच गई. महिला का दावा है कि जिस ट्रेन में वो सफर कर रही थी उसके टीटी ने टिकट चेक करने के बाद उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो रिक्वेस्ट भेज डाली. महिला का कहना है कि पहले टीटी ने मेरा टिकट चेक किया उसके बाद मेरी इंस्टाग्राम आईडी. अब पोस्ट इंटरनेट पर सु्र्खियों में है.
महिला ने सोशल मीडिया पर शेयर किया अनुभव
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें महिला का ट्रेन यात्रा का घटिया अनुभव बताया गया है. पोस्ट में कहा गया..." मैं हाल ही में ट्रेन से सफर कर रही थी और बाद में देखा कि मेरे कोच में टिकट चेक करने वाले टीसी ने मुझे किसी तरह इंस्टाग्राम पर ढूंढ लिया और मुझे फॉलो करने का अनुरोध भेज दिया. मुझे लगता है कि उसे मेरा नाम रिजर्वेशन चार्ट से मिला होगा. सच कहूं तो थोड़ा अजीब लगा क्योंकि यात्री यात्रा के दौरान यही निजी जानकारी देते हैं. सोच रही थी कि क्या यह आम बात है और क्या किसी ने भी ऐसा कुछ अनुभव किया है?" इस पोस्ट के बाद इंटरनेट पर यूजर्स के रिएक्शनंस की बाढ़ आ गई.
TC checked my ticket and then my Instagram LOL 👀
byu/Active-Parking2365 inindianrailways
यूजर्स का फूटा गुस्सा, बोले यह बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर
पोस्ट को पढ़ने के बाद लोगों को इसकी गंभीरता का अंदाजा हुआ जिसके बाद उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया. एक यूजर ने लिखा....यह एक दम गंदा बिहेवियर है. आप फॉलो रिकेवेस्ट बिल्कुल एक्सेप्ट मत करना वरना तुम्हारा डीएम मैसेज से भर जाएगा. एक और यूजर ने लिखा...एक दम पागलों वाली हरकत लग रही है, यह बर्दाश्त करने वाला तो मामला नहीं है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये तो मेरे साथ भी हुआ है और हैरानी की बात ये है कि मैं तो लड़का हूं. कुछ यूजर्स ने उल्टा महिला से ही सवाल पूछ डाला कि तुम्हें कैसे मालूम ये वही टीटी है?
