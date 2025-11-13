Train Viral Video: कुछ लोगों को खतरों से खेलना ज्यादा ही पसंद होता है. वह ये भी नहीं सोचते की ऐसा करना उनकी जान को खतरे में डाल सकता है. रेलवे ब्रिज पर कई लोगों को जानलेवा चीजें करते देखा गया है. कुछ लोग इसमें अपनी जान गंवा देते हैं तो कई लोगों की किस्मत अच्छी होती है, जो खतरों से बचकर बाहर निकल आते हैं. कुछ ऐसा ही चौंका देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति रेलवे ब्रिज पर दौड़ता हुआ नजर आया और साथ ही पीछे एक तेज रफ्तार ट्रेन आती भी दिखाई दी.

दौड़ते हुए पटरी पर गिरा शख्स

वीडियो में देख सकते हैं कि एक ट्रेन दूर से आती नजर आ रही है. ब्रिज पर पहले से ही दो ही दो लोग मौजूद होते हैं और इस दौरान एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर दौड़ते हुए आता दिखाई देता है. व्यक्ति के पीछे से ट्रेन आ रही होती है और व्यक्ति ट्रेन से बचने के लिए पटरी पर दौड़ रहा होता है.

pic.twitter.com/oIgzqaI3xV — Fck Around N Find Out (@FAFO_TV) November 13, 2025

व्यक्ति पटरी से उतरने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान वह असंतुलित होकर पटरी पर ही गिर जाता है और पीछे से ट्रेन बिल्कुल नजदीक आ रही होती है, लेकिन व्यक्ति तेजी से उठकर पटरी से साइड हो जाता है. बस चंद सेंकड के वजह से व्यक्ति ने अपनी जान बचा ली, लेकिन ट्रैक पर गिरने की वजह से उसको चोटें लगी है.

खुद को फिल्म का हीरो समझ रहा था- यूजर्स

आगे वीडियो में देख सकते हैं कि ब्रिज पर पहले से खड़े दोनों व्यक्ति के वह खड़ा हो जाता है और ट्रेन पीछे से गुजरने लगती है. अगर जरा सी भी देरी होती तो व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ जाता और उसकी जान चली जाती.

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के कई कमेंट्स वीडियो पर सामने आ रहे हैं. लोगों ने कहा कि व्यक्ति अपने आपको फिल्म का हीरो समझ रहा था तो वहीं कुछ ने कहा कि जरा सी देर होती तो जान चली जाती. काफी लोगों ने व्यक्ति की इस हरकत पर गुस्सा भी जाहिर किया.