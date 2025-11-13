हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: चढ़ते ही टूट गया एस्केलेटर, मौत के मुंह में समा गई महिला, गोद में था बच्चा... ये वीडियो मत देखना!

Video: चढ़ते ही टूट गया एस्केलेटर, मौत के मुंह में समा गई महिला, गोद में था बच्चा... ये वीडियो मत देखना!

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक खतरनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला अपने मासूम बच्चे को गोद में लिए एस्केलेटर पर चढती है, लेकिन एस्केलेटर टूट जाता है और महिला गिर जाती है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 13 Nov 2025 01:23 PM (IST)
Preferred Sources

Social Media Viral Video:  ऐसा कहा जाता है कि हर समय भगवान हमारे साथ नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने मां को भेजा है. क्योंकि हमारे जीवन में सिर्फ मां- बाप ही ऐसे होते हैं, जो अपने बच्चों के लिए खुद की जान जोखिम में डाल सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देते. जीवन में मां का होना उतना ही जरूरी है, जितनी सांसें लेने के लिए ऑक्सीजन. हाल ही में इंटरनेट पर एक इमोशनल वीडियो सामने आया है, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि एक मां ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने बच्चे की जान को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया.

एस्केलेटर टूटते ही उसमें समा गई महिला

वीडियो की शुरुआत में देखा एक महिला अपने बच्चे के साथ एस्केलेटर से उतरती नजर आती है. इसी दौरान एस्केलेटर की मशीनरी में कुछ गड़बड़ी होती है और एस्केलेटर का एक हिस्सा टूट जाता है. महिला और उसका बच्चा गिरने वाले होते हैं, लेकिन इस दौरान महिला अपने बच्चे को बचा लेती है.

वीडियो में देख सकते हैं कि महिला अपने बच्चे को ऊपर की साइड फेंक देती है. वहां पर दो अन्य महिलाएं खड़ी होती है, जो उस बच्चे को खींच लेती हैं और साथ ही महिला को भी बचाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसके बाद भी दोनों महिलाएं उसे बचा नहीं पाती है और महिला  एस्केलेटर के टूटे हुए हिस्से में गिर जाती है.

अब एस्केलेटर पर चढ़ने से डर लगेगा- बोले यूजर्स

हालांकि, इस घटना के सही स्थान की जानकारी उपलब्ध नहीं है. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के तमाम कमेंटस सामने आने लगे. लोगों ने कहा कि इस वीडियो को देखने के बाद एस्केलेटर पर चढ़ने से डर लगेगा.

वहीं कुछ ने कहा कि एक मां ही ऐसा कर सकती है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि मां ने बिना कुछ सोचे अपने बच्चे को बचा लिया और खुद को मौत के मुंह में ढकेल दिया. लोगों ने घटना पर दुख जताया.

और पढ़ें
Published at : 13 Nov 2025 01:23 PM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी यूपी की महिलाएं, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
अब नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी यूपी की महिलाएं, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
इंडिया
'शरीर पर नहीं मिले निशान तो दुष्कर्म नहीं, सहमति से संबंध...', 1979 रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को CJI ने क्यों बताया शर्मिंदगी?
'शरीर पर नहीं मिले निशान तो दुष्कर्म नहीं, सहमति से संबंध...', 1979 रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को CJI ने क्यों बताया शर्मिंदगी?
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Workmates Core2Cloud IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Delhi Red Fort Blast: धमाके से कुछ घंटे पहले कनॉट प्लेस में i-20 कार में दिखा था उमर | Breaking
Tata Motors Demerger के बाद धमाकेदार Entry | Tata Motors CV Listing ₹335 पर | 28% Premium पर धूम
LIC की धमाकेदार योजना! 10वीं पास महिलाएं भी बनें agent और कमाएं ₹7000 महीना | Paisa Live
444 दिन की Special FD! सरकारी बैंकों से पाएं ज़बरदस्त Interest| SBI, BoB, Indian Bank FD Rates 2025|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
तेजस्वी निकल गए नीतीश कुमार से आगे, कांटे की टक्कर, नए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी यूपी की महिलाएं, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
अब नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी यूपी की महिलाएं, योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
इंडिया
'शरीर पर नहीं मिले निशान तो दुष्कर्म नहीं, सहमति से संबंध...', 1979 रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को CJI ने क्यों बताया शर्मिंदगी?
'शरीर पर नहीं मिले निशान तो दुष्कर्म नहीं, सहमति से संबंध...', 1979 रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को CJI ने क्यों बताया शर्मिंदगी?
दिल्ली NCR
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
डॉ. मुजम्मिल की डायरी से खुला काला राज, कोड वर्ड में लिखा था आतंक का प्लान! 25 और नाम आए सामने
तमिल सिनेमा
Kaantha First Review: आ गया दुलकर सलमान की 'कांथा' का फर्स्ट रिव्यू, लोग बोले- 'मस्ट वॉच है ये फिल्म'
आ गया दुलकर सलमान की 'कांथा' का फर्स्ट रिव्यू, 'मस्ट वॉच फिल्म' बता रहे लोग
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
पिछले पांच बार में भारत-साउथ अफ्रीका के बीच कौन जीता सबसे ज्यादा सीरीज, जानिए आंकड़ें
हेल्थ
Pre Wedding Health Check: शादी के लिए कुंडली मिलाने से पहले जरूर कराएं ये 3 टेस्ट, वरना पूरी जिंदगी रहेंगे परेशान
शादी के लिए कुंडली मिलाने से पहले जरूर कराएं ये 3 टेस्ट, वरना पूरी जिंदगी रहेंगे परेशान
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget