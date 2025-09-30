Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रही गाड़ी में अचानक भयानक आग लग जाती है और गाड़ी के अंदर सवार व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलता है, लेकिन पेट्रोल पंप पर मौजूद एक महिला कर्मचारी की सूझबूझ और हिम्मत के चलते एक बड़ा हादसा टल जाता है. इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में लिया

हालांकि, ये वीडियो कहां का है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देखा गया कि काफी लोग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रहे थे और एक गाड़ी जैसे ही पेट्रोल भरवाने लगती है, तभी गाड़ी में भयानक आग लग जाती है. आग को देखकर मौके पर अफरा-तफरी का मच जाती है.

गाड़ी के अंदर सवार व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की खिड़की से बाहर कूद जाता है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है आग ने कुछ ही सेकंड में पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया. अगर व्यक्ति तुंरत गाड़ी से बाहर न निकलता तो उसकी जान भी जा सकती थी.

लोगों ने भी महिला की खूब तारीफ की

आगे वीडियो में देखा गया कि पेट्रोल पंप पर मौजूद महिला कर्मचारी ने तुरंत बिना किसी डर के फायर एक्सटिंगुइशर से आग पर पानी की तरह छिड़काव किया, जिसके कारण आग और फैलने से बच गई.

ये आग काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती थी और धीरे-धीरे हर तरफ फैल जाती, लेकिन महिला की हिम्मत और साहस की वजह से आग पर काबू पाया गया, जिसकी वजह से कई जिंदगियां बच गई. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने भी महिला की खूब तारीफ की.