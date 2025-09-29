Video: 5 कुत्तों ने मिल कर दी कार की Unboxing, यूजर्स ने वीडियो बनाने वाले की लगा दी क्लास

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक बड़ा ही मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जो देखने वालों को हंसने पर मजबूर हो रहा है. वीडियो में दिखाया गया है कि पांच कुत्ते एक कार के कवर को फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं. ये पूरी घटना किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें साफ देखा गया है कि कैसे सभी कुत्ते मिलकर कवर को बुरी तरह से नोच रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हंस रहा है.



देखिए मजेदार वायरल वीडियो

वीडियो में देखा गया है कि रात के समय एक कार खड़ी हुई है, जिस पर सफेद रंग का कवर चढ़ा हुआ है. सड़क पर कुछ कुत्ते पहले तो इधर-उधर घूम रहे हैं. फिर अचानक, पांच कु्त्ते मिलकर कार के कवर को मुंह से नोचने लगते हैं और धीरे-धीरे वे पूरा कवर खींचने लगते हैं. वीडियो में कुल मिलाकर पांच कुत्ते नजर आ रहे हैं, जो कार के कवर को बड़े ही मजे से खींच रहे हैं. धीरे-धीरे करके कुत्ते कवर को आधे से ज्यादा खींच लेते हैं, जिसके चलते कार का पहिया तक दिखने लगता है.

कुत्तों ने कार की अनबॉक्सिंग कर दी

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ते कवर खींचकर खेलते नजर आ रहे हैं और उन्हें ऐसा करते देख कोई ऊपर से वीडियो बना रहा होता है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. कुछ लोग तो वीडियो पर फनी कमेंट्स कर रहे हैं.

कुछ यूजर कह रहे हैं कि कुत्तों ने कार की अनबॉक्सिंग कर दी, लेकिन साथ ही साथ लोग कार के मालिक के नुकसान के बारे में भी सोच रहे हैं. साथ ही वीडियो देखकर लोगों को बहुत हंसी आ रही है, लेकिन साथ ही साथ लोगों ने वीडियो बनाने वाले को भी कहा कि वो कुत्तों को ऐसा करते रोक सकता था.