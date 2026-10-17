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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगनाले में गिर गया बच्चा, बचाने के लिए दौड़ा राहगीर, देखें वीडियो

नाले में गिर गया बच्चा, बचाने के लिए दौड़ा राहगीर, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पानीपत में सड़क किनारे खुले नाले में अचानक गिरा बच्चा, हादसा देख पिता और स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 17 Oct 2026 11:44 AM (IST)
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सड़क पर चलते वक्त एक छोटी-सी लापरवाही बड़े हादसे की वजह बन सकती है. हरियाणा के पानीपत से सामने आया एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, यह वीडियो एक CCTV में कैद घटना का है, जिसमें एक 8 साल का बच्चा अचानक सड़क किनारे बने खुले नाले में गिर जाता है. कुछ ही पलों में वहां मौजूद लोग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं और आखिरकार बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है.

बताया जा रहा है कि यह घटना पानीपत के देवी मंदिर रोड की है. सामने आए वीडियो में सड़क किनारे का हिस्सा दिखाई देता है. बच्चा वहां से गुजर रहा था, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और वह खुले नाले में जा गिरता है. हादसा इतनी तेजी से होता है कि आसपास मौजूद लोगों को भी कुछ पल के लिए समझ नहीं आता कि हुआ क्या है.

आसपास के लोगों ने बचा ली जान

बच्चे के नाले में गिरते ही स्थिति गंभीर हो जाती है. आसपास मौजूद लोग तुरंत उसकी ओर भागते हैं. पोस्ट के कैप्शन में बताया गया है कि बच्चे के पिता और स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए उसे बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी. उनकी वजह से बच्चे को ज्यादा देर तक नाले के अंदर नहीं रहना पड़ा और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. वीडियो देखने वाले यूजर्स उस पल को देखकर हैरान हैं, जब बच्चा अचानक खुले नाले में गिर जाता है. कुछ सेकंड की यह घटना यह दिखाती है कि सड़क किनारे खुले पड़े नाले कितने खतरनाक हो सकते हैं, खासकर बच्चों के लिए.

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कुछ सेकंड की देरी हो सकती थी खतरनाक

अगर मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी होती, तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी. बच्चे के पिता और स्थानीय लोगों की तेजी ने बच्चे की जान बचा ली. वीडियो में सबसे चिंता वाली बात सड़क किनारे खुला नाला है. कई इलाकों में पैदल चलने वाले लोगों को कई बार ऐसे खुले गड्ढों और नालों से हो कर गुजरना पड़ता है. खासतौर पर छोटे बच्चे सड़क पर चलते समय इनका ध्यान नहीं रख पाते और उनमें गिर जाते हैं.

यूजर्स ने जताई चिंता

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. कई यूजर्स का कहना है कि हादसे के बाद बच्चे को बचा लिया गया, लेकिन असली सवाल यह है कि सड़क किनारे नाला खुला क्यों था. वहीं  कुछ यूजर्स ने बच्चे के पिता और मदद के लिए तुरंत आगे आए स्थानीय लोगों की तारीफ की. एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि स्थानीय प्रशासन को इस पर कुछ करना चाहिए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 11:44 AM (IST)
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