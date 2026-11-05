ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगदिवाली सेलिब्रेशन में हसीना ने डांस से मचाया तहलका, कलीग्स हुए फिदा

दिवाली सेलिब्रेशन में हसीना ने डांस से मचाया तहलका, कलीग्स हुए फिदा

दिवाली जश्न के बीच पीली साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में एक हसीन सहकर्मी फ्लोर पर आती है और बिना किसी झिझक के धमाकेदार डांस करना शुरू कर देती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 05 Nov 2026 10:45 AM (IST)
Preferred Sources

त्यौहारों के मौसम में जहां हर तरफ खुशियों का माहौल होता है, वहीं कॉरपोरेट दफ्तरों में दिवाली पार्टी का क्रेज एक अलग ही लेवल पर देखने को मिलता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑफिस का ऐसा ही दिलकश वीडियो तहलका मचा रहा है, जहां एक खूबसूरत लड़की ने पीली साड़ी पहनकर अपने डांस मूव्स से पूरी महफिल ही लूट ली. हसीना के लचके-झटके और गजब के एक्सप्रेशन्स देखकर ऑफिस के सहकर्मी सीटियां बजाने पर मजबूर हो गए.

पीली साड़ी में देसी अवतार, कातिलाना अदाओं से मचाया धमाल

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दफ्तर को दिवाली के मौके पर खूबसूरत झूमरों, लालटेन और सजावटी सामानों से सजाया गया है. इसी जश्न के बीच पीली साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में एक हसीन सहकर्मी फ्लोर पर आती है और बिना किसी झिझक के धमाकेदार डांस करना शुरू कर देती है. अपनी कातिलाना अदाओं, शानदार मूव्स और चेहरे की स्माइल से वह ऐसा समां बांधती है कि वहां खड़े बाकी कलीग्स बस ताली बजाते और देखते ही रह जाते हैं. लड़की की लचकती कमर और देसी अंदाज ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
क्लासरूम में टीचर ने किया धमाकेदार डांस, टेबल पर नाचने लगे बच्चे
क्लासरूम में टीचर ने किया धमाकेदार डांस, टेबल पर नाचने लगे बच्चे
ट्रेंडिंग
इटली के कपल ने आगरा में रचाई हिंदू रीति से शादी, लिए 7 फेरे, वीडियो वायरल
इटली के कपल ने आगरा में रचाई हिंदू रीति से शादी, लिए 7 फेरे, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Chicken Leg Piece Death Rumours: अपनी मौत की अफवाह पर आग बबूला हुए चिकन लेग पीस, वीडियो जारी कर चेताया
अपनी मौत की अफवाह पर आग बबूला हुए चिकन लेग पीस, वीडियो जारी कर चेताया
ट्रेंडिंग
खटमल मारने के लिए लगाई आग, लेकिन खुद की लग गई लंका
खटमल मारने के लिए लगाई आग, लेकिन खुद की लग गई लंका
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @frames_ofliving

बैकग्राउंड में हुटिंग करते दिखे कलीग्स, इंटरनेट पर मिला जमकर प्यार

ऑफिस स्पेस में बना यह डांस फ्लोर पूरी तरह से जश्न के माहौल में डूबा नजर आ रहा है. बाकी महिला कलीग्स भी एथनिक वियर में खड़ी होकर इस परफॉरमेंस को चीयर कर रही हैं और अपने मोबाइल में इस मोमेंट को कैद करती दिख रही हैं. इंटरनेट पर वीडियो आते ही व्यूज और लाइक्स की बारिश होने लगी है. लोग लड़की के डांस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. वीडियो को frames_ofliving नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: Monkey Viral Video: पानी पीने आए बंदर ने महिला के कहने पर बंद कर दी टोटी, देखें वीडियो

नेटिजन्स के रिएक्शन: 'ऐसी सहकर्मी हो तो संडे को भी ऑफिस जाएं'

सोशल मीडिया यूज़र्स इस वीडियो पर तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं...

"क्या ग्रेस और एक्सप्रेशन्स हैं. ट्रेडिशनल वियर में ऐसा डांस सच में कातिलाना है."

"हमारे ऑफिस में तो ऐसी दिवाली पार्टी कभी नहीं होती, भाई का ऑफिस तो एकदम सॉलिड है."

"साड़ी में इतने परफेक्ट डांस मूव्स करना आसान नहीं होता, बंदी ने वाकई रॉक कर दिया."

यह भी पढ़ें: Karwachauth Viral Video: भईया-भाभी ने ट्रेन में ही मनाया करवाचौथ, खुश हुए पैसेंजर; वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
Read More
Published at : 05 Nov 2026 10:45 AM (IST)
Tags :
ABP LIVE TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
क्लासरूम में टीचर ने किया धमाकेदार डांस, टेबल पर नाचने लगे बच्चे
क्लासरूम में टीचर ने किया धमाकेदार डांस, टेबल पर नाचने लगे बच्चे
ट्रेंडिंग
इटली के कपल ने आगरा में रचाई हिंदू रीति से शादी, लिए 7 फेरे, वीडियो वायरल
इटली के कपल ने आगरा में रचाई हिंदू रीति से शादी, लिए 7 फेरे, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Chicken Leg Piece Death Rumours: अपनी मौत की अफवाह पर आग बबूला हुए चिकन लेग पीस, वीडियो जारी कर चेताया
अपनी मौत की अफवाह पर आग बबूला हुए चिकन लेग पीस, वीडियो जारी कर चेताया
ट्रेंडिंग
खटमल मारने के लिए लगाई आग, लेकिन खुद की लग गई लंका
खटमल मारने के लिए लगाई आग, लेकिन खुद की लग गई लंका
Advertisement

वीडियोज

Horrifying Crime Story: दहशत की 20 रातों की कहानी... आधी रात को 'आत्मा' Calling और हत्या का खुलासा!
US Politics News Live: 'ट्रंप कार्ड' पड़ा फीका! डेमोक्रेटिक पार्टी की बल्ले-बल्ले
US Midterm Election Results: काम के,ना धाम के...Donald प्रेसिडेंट रहेंगे सिर्फ नाम के! | Republican
Sandeep Chaudhary: 'US जनादेश' से भारत को राहत या जारी रहेगी आफत? सटीक विश्लेषण! US Midterm Election
US Midterm Election Results: चुनावों में ट्रंप की हार...डेमोक्रेट्स की बहार! | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ट्रंप हारे चुनाव तो मनीष तिवारी ने कर डाली नई भविष्यवाणी, भारत को लेकर क्या कहा?
ट्रंप हारे चुनाव तो मनीष तिवारी ने कर डाली नई भविष्यवाणी, भारत को लेकर क्या कहा?
पंजाब
पंजाब: परविंदर झोटा के परिवार की मांग सरकार ने मानी, अब खत्म होगा धरना
पंजाब: परविंदर झोटा के परिवार की मांग सरकार ने मानी, अब खत्म होगा धरना
विश्व
इधर चुनाव हारे ट्रंप, उधर ईरानी तेल नेटवर्क पर एक्शन, भारतीय कंपनियों को किया बैन
इधर चुनाव हारे ट्रंप, उधर ईरानी तेल नेटवर्क पर एक्शन, भारतीय कंपनियों को किया बैन
क्रिकेट
क्या मोहम्मद सिराज के साथ हो रही है नाइंसाफी? क्या 2027 वर्ल्ड कप के प्लान में नहीं हैं सिराज?
क्या मोहम्मद सिराज के साथ हो रही है नाइंसाफी? क्या 2027 वर्ल्ड कप के प्लान में नहीं हैं सिराज?
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' की सक्सेस पार्टी में बेटे युग संग पहुंचे अजय देवगन, श्रिया सरन से लेकर इशिता दत्ता ने लूटी महफिल
'दृश्यम 3' की सक्सेस पार्टी में बेटे युग संग पहुंचे अजय, श्रिया सरन ने साड़ी में ढाया कहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'महाराज, जमीन पर उतरिए', अखिलेश को ओम प्रकाश राजभर ने क्यों दी नसीहत?
'महाराज, जमीन पर उतरिए', अखिलेश को ओम प्रकाश राजभर ने क्यों दी नसीहत?
इंडिया
अग्निवीरों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, CJP के सौरव दास बोले- मास्टरस्ट्रोक यू-टर्न!
अग्निवीरों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, CJP के सौरव दास बोले- मास्टरस्ट्रोक यू-टर्न!
इंडिया
AQI Today: यूपी की हवा हुई जहरीली, मेरठ का AQI 987, जानें कैसा है दिल्ली समेत दूसरे शहरों का हाल?
AQI Today: यूपी की हवा हुई जहरीली, मेरठ का AQI 987, जानें कैसा है दिल्ली समेत दूसरे शहरों का हाल?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget