दिवाली सेलिब्रेशन में हसीना ने डांस से मचाया तहलका, कलीग्स हुए फिदा

त्यौहारों के मौसम में जहां हर तरफ खुशियों का माहौल होता है, वहीं कॉरपोरेट दफ्तरों में दिवाली पार्टी का क्रेज एक अलग ही लेवल पर देखने को मिलता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑफिस का ऐसा ही दिलकश वीडियो तहलका मचा रहा है, जहां एक खूबसूरत लड़की ने पीली साड़ी पहनकर अपने डांस मूव्स से पूरी महफिल ही लूट ली. हसीना के लचके-झटके और गजब के एक्सप्रेशन्स देखकर ऑफिस के सहकर्मी सीटियां बजाने पर मजबूर हो गए.

पीली साड़ी में देसी अवतार, कातिलाना अदाओं से मचाया धमाल

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दफ्तर को दिवाली के मौके पर खूबसूरत झूमरों, लालटेन और सजावटी सामानों से सजाया गया है. इसी जश्न के बीच पीली साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में एक हसीन सहकर्मी फ्लोर पर आती है और बिना किसी झिझक के धमाकेदार डांस करना शुरू कर देती है. अपनी कातिलाना अदाओं, शानदार मूव्स और चेहरे की स्माइल से वह ऐसा समां बांधती है कि वहां खड़े बाकी कलीग्स बस ताली बजाते और देखते ही रह जाते हैं. लड़की की लचकती कमर और देसी अंदाज ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

View this post on Instagram A post shared by @frames_ofliving

बैकग्राउंड में हुटिंग करते दिखे कलीग्स, इंटरनेट पर मिला जमकर प्यार

ऑफिस स्पेस में बना यह डांस फ्लोर पूरी तरह से जश्न के माहौल में डूबा नजर आ रहा है. बाकी महिला कलीग्स भी एथनिक वियर में खड़ी होकर इस परफॉरमेंस को चीयर कर रही हैं और अपने मोबाइल में इस मोमेंट को कैद करती दिख रही हैं. इंटरनेट पर वीडियो आते ही व्यूज और लाइक्स की बारिश होने लगी है. लोग लड़की के डांस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. वीडियो को frames_ofliving नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: Monkey Viral Video: पानी पीने आए बंदर ने महिला के कहने पर बंद कर दी टोटी, देखें वीडियो

नेटिजन्स के रिएक्शन: 'ऐसी सहकर्मी हो तो संडे को भी ऑफिस जाएं'

सोशल मीडिया यूज़र्स इस वीडियो पर तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं...

"क्या ग्रेस और एक्सप्रेशन्स हैं. ट्रेडिशनल वियर में ऐसा डांस सच में कातिलाना है."

"हमारे ऑफिस में तो ऐसी दिवाली पार्टी कभी नहीं होती, भाई का ऑफिस तो एकदम सॉलिड है."

"साड़ी में इतने परफेक्ट डांस मूव्स करना आसान नहीं होता, बंदी ने वाकई रॉक कर दिया."

यह भी पढ़ें: Karwachauth Viral Video: भईया-भाभी ने ट्रेन में ही मनाया करवाचौथ, खुश हुए पैसेंजर; वीडियो वायरल