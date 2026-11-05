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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगये हैं दुनिया की सबसे खतरनाक लैंडिंग्स, वीडियो देख चकरा जाएगा सिर

ये हैं दुनिया की सबसे खतरनाक लैंडिंग्स, वीडियो देख चकरा जाएगा सिर

वीडियो में देखा जा सकता है कि लैंडिंग के दौरान तेज हवाओं और बिगड़े संतुलन के कारण प्लेन का पहिया रनवे पर टिक नहीं पाता. रनवे पर घिसटने के बजाय विमान सीधे पास के घास के मैदान में जा घुसता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 05 Nov 2026 12:36 PM (IST)
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हवाई सफर को दुनिया का सबसे सुरक्षित सफर माना जाता है, लेकिन जब कभी आसमान में मौसम बिगड़ता है या रनवे पर लैंडिंग के वक्त थोड़ी सी चूक होती है, तो यह सफर जिंदगी और मौत का खौफनाक खेल बन जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ही क्लिप के अंदर जहाजों (Aeroplanes) की 5 ऐसी खतरनाक और जानलेवा लैंडिंग्स दिखाई गई हैं, जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा.

वीडियो में पायलटों की सूझबूझ और किस्मत के दम पर सैकड़ों यात्रियों की जान बाल-बाल बचती नजर आ रही है.

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1. रनवे छोड़ घास के मैदान में घुसा प्लेन

वीडियो की पहली क्लिप में देखा जा सकता है कि लैंडिंग के दौरान तेज हवाओं और बिगड़े संतुलन के कारण प्लेन का पहिया रनवे पर टिक नहीं पाता. रनवे पर घिसटने के बजाय विमान सीधे पास के घास के मैदान में जा घुसता है. गनीमत यह रही कि प्लेन पलटा नहीं और बड़ा हादसा टल गया.

2. बर्फ से ढके रनवे पर अनियंत्रित होकर स्लिप हुआ जहाज

दूसरी घटना बर्फीले इलाके की है, जहां रनवे पर जमी बर्फ की चादर के कारण लैंड करते ही विमान का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया. ब्रेक लगाने के बावजूद प्लेन रनवे पर कई मीटर तक स्लिप होता हुआ आगे बढ़ गया. यह नजारा इतना भयावह था कि देखने वालों की सांसें थम गईं.

3. 'टेल स्ट्राइक': लैंडिंग के वक्त रनवे से टकराई प्लेन की पूंछ!

तीसरी क्लिप सबसे ज्यादा खौफनाक है. जैसे ही प्लेन का अगला हिस्सा हवा में उठता है और पिछला हिस्सा उतरता है, पायलट की एक मामूली सी चूक से प्लेन का पिछला हिस्सा (Tail) सीधे कंक्रीट के रनवे से जा टकराता है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि रनवे पर भयानक चिंगारियां (Sparks) निकलने लगीं.

4. रनवे पर कार की तरह 'ड्रिफ्ट' करता दिखा यात्री विमान

चौथी क्लिप में भारी क्रॉसविंड (तेज साइड विंड) के कारण प्लेन सीधा उतरने के बजाय तिरछा ( sideways) उतरता है. लैंडिंग के वक्त ऐसा लगता है मानो कोई कार सड़क पर 'ड्रिफ्ट' मार रही हो. प्लेन का रनवे पर इस तरह घिसटना किसी चमत्कार से कम नहीं था कि वह रनवे से बाहर नहीं पलटा.

5. एक और दिल दहला देने वाला मोमेंट

पांचवीं क्लिप में भी आपातकालीन परिस्थितियों में लैंडिंग की कोशिश करते विमान का खौफनाक नजारा है, जहां यात्रियों की जान पर बनाई थी लेकिन आखिरकार विमान रुक गया.

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नेटिजन्स के उड़े होश: 'पायलटों की दाद देनी पड़ेगी'

यह 5-इन-1 वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही सनसनी मचा रहा है. लोग वीडियो को शेयर करते हुए पायलटों की फुर्ती और तकनीक की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कई लोग प्लेन में सवार यात्रियों के खौफ को याद कर सिहर उठ रहे हैं...

"यह वीडियो देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, सोचिए प्लेन के अंदर बैठे यात्रियों की क्या हालत हुई होगी!"

"टेल स्ट्राइक और ड्रिफ्टिंग वाला मोमेंट तो सच में रूह कंपा देने वाला था. पायलटों के जिगरे को सलाम!"

"हवाई सफर जितना सुहाना दिखता है, आपात स्थिति में उतना ही खतरनाक साबित होता है."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 05 Nov 2026 12:36 PM (IST)
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