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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगशेरनियों ने फाड़ खाया जिंदा बंदर, उछलने की दी दर्दनाक सजा, वीडियो वायरल

शेरनियों ने फाड़ खाया जिंदा बंदर, उछलने की दी दर्दनाक सजा, वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जंगल में एक बबून यानी जंगली बंदर आगे आगे दौड़ रहा है और उसके पीछे पीछे खूंखार शेरनी दौड़ रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 05 Nov 2026 03:53 PM (IST)
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जंगल का नियम बड़ा सख्त है. यहां जो सबसे ताकतवर होता है उसे ही जीने का अधिकार होता है, बाकियों को मिलती है दर्दनाक मौत. जी हां, सोशल मीडिया पर हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बंदर को जंगल में उछल कूद करना इतना भारी पड़ गया कि उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी और वो भी दर्दनाक मौत के साथ. वीडियो इतना भयानक है कि आपकी रूह कांप जाएगी. यूजर्स भी वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

जंगल में शेरनी ने किया बबून का शिकार

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें जंगल में एक बबून यानी जंगली बंदर आगे आगे दौड़ रहा है और उसके पीछे पीछे खूंखार शेरनी दौड़ रही है. ऐसे में बबून अपनी जान बचाने के लिए एक झाड़ पर चढ़ जाता है लेकिन उसका यह कदम उसकी जान नहीं बचा पाता और शेरनी उसी झाड़ पर चढ़ उसे अपने पंजों में नोच उसकी गर्दन दबोच लेती है. इसके बाद वहां एक और शेरनी आ जाती है और फिर शुरू होता है मौत का नंगा नाच. वीडियो देखकर लोगों की रूह कांप गई है.

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वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

दर्दनाक मौत मारा गया बबून

वीडियो में आगे दिखता है कि दोनों शेरनियां बबून को अपने पंजों में दाब कर उसे मुंह से जकड़ लेती हैं मानों उसे फाड़ खाएंगी, बबून एक दम बेबस और बेसुध हो जाता है मानों मौत के आगे उसने हार मान ली हो. होता भी यही है, उनमें से एक शेरनी बबून को जबड़ों में दबाए झाड़ियों में गायब हो जाती है. मतलब साफ होता है कि बबून जिंदगी से अपनी जंग हार चुका होता है और शेरनी उसे अपना निवाला बना चुकी होती है.

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यूजर्स बोले, जंगल की जिंदगी का यही दस्तूर है

वीडियो को Harmony Kasongola नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बबून ने अच्छी लड़ाई लड़ी लेकिन शेर से कौन ही जीत पाता है. एक और यूजर ने लिखा....जंगल की दुनिया का यही नियम है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बबून के लिए दिल से बुरा लग रहा है.

यह भी पढ़ें: Karwachauth Viral Video: भईया-भाभी ने ट्रेन में ही मनाया करवाचौथ, खुश हुए पैसेंजर; वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 05 Nov 2026 03:53 PM (IST)
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