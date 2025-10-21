Video: खुदा का तो खौफ कर! हाथ में लेकर चला दिए भारी-भरकम 23 रॉकेट, लगे सिर्फ 31 सेकंड
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक हाथ में बड़े से रॉकेट को पकड़कर जला रहे हैं. ऐसा करते हुए किसी को भी थोड़ा भी डर नहीं लग रहा है. देखें वीडियो.
Social Media Viral Video: दीवाली के दिन लोगों ने इतने अलग-अलग तरीके से पटाखे और बम जलाएं है कि उनके वीडियोज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. कई सारे वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिनमें लोगों को अलग-अलग तरह से बम-पटाखे जलाते देखा गया है. अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दो युवक भारी भरकम रॉकेट को हाथ में लेकर जला रहे हैं.
एक के बाद एक भारी-भरकम रॉकेट जलाए गए
वीडियो की शुरुआत में देखा गया है कि सड़क पर कुछ युवक मिलकर बम -पटाखे जला रहे हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उनके पास कितने बड़े रॉकेट हैं और वह उसे कितने आराम से जला रहे हैं.
Patakhe mat jalao pollution hota hai— maithun (@Being_Humor) October 20, 2025
Me - Jo laya hu use to jalane de 😁
pic.twitter.com/P2qfYCU7Rj
एक युवक व्यक्ति के हाथ में रॉकेट देता है और वो उसे हाथ में पकड़कर जलाता है और ऐसा ही वहां पर मौजूद एक और व्यक्ति करता है. वो भी हाथ में रॉकेट पकड़कर जलाता है. दोनों युवक एक के बाद एक लगातार हाथ में पकड़कर रॉकेट जलाते रहते हैं. कुछ लोग इस दृश्य का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं.
लोगों ने युवकों की लापरवाही पर सवाल खड़े किए
रॉकेट दिखने में ही कितना बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी दोनों को थोड़ा भी डर नहीं लग रहा है. दोनों बड़े ही आराम से रॉकेट को जला रहे हैं. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के कई कमेंट्स सामने आए हैं.
कई लोगों ने युवकों की लापरवाही पर सवाल खड़े किए और कहां कि इतनी पास से बम-पटाखे नहीं जलाने चाहिए तो वहीं कुछ यूजर उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने तो लिखा कि लड़के हमेशा खतरे से खेलते हैं. वीडियो को लोग काफी शेयर कर रहे हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL