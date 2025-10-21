Video: ट्रेन पर चढ़ा मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति, लगा 25 हजार वॉल्ट का करंट, सामने आया वीडियो

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVideo: ट्रेन पर चढ़ा मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति, लगा 25 हजार वॉल्ट का करंट, सामने आया वीडियो

Viral Video: उत्तर प्रदेश के लखनऊ के गोमतीनगर रेलवे स्टेशन से एक हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति अचानक ट्रेन की ओएचई लाइन पर चढ़ता है और उसे करंट लग जाता है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 21 Oct 2025 12:40 PM (IST)
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर रेलवे स्टेशन पर एक दुखद चौंकाने वाली घटना घटी है, जहां एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति अचानक ट्रेन की ओवरहेड इलेक्ट्रिक(ओएचई) लाइन पर चढ़ गया और उसे तेज करंट लग गया. इस घटना ने एक बार फिर रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर चिंता बढ़ा दी है. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है.

घटना के बाद स्टेशन पर हड़कंप मचा

वीडियो में देख सकते हैं कि रात के समय एक ट्रेन के ऊपर एक व्यक्ति चढ़ता नजर आया. व्यक्ति ओएचई लाइन के करीब पहुंचता दिखाई दे रहा है. ये लाइन हाई वाल्टेज के बिजली तारों से जुड़ी होती है. व्यक्ति जैसे ही इन तारों के पास आता है, वैसे ही जोरदार चिंगारी उठती है और व्यक्ति बुरी तरह तारों की चपेट में आकर झुलस जाता है.  इस घटना के बाद स्टेशन पर हड़कंप मच जाता है.

व्यक्ति की हालत गंभीर बताई गई

व्यक्ति को बचाने के लिए तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जाता है. उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहां उसका इलाज चल रहा है. व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है. यह घटना न सिर्फ रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा उपायों की कमी को उजागर करती है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को भी सामने लाती है. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.

 

Published at : 21 Oct 2025 12:40 PM (IST)
LUCKNOW NEWS VIRAL VIDEO UTTAR PRADESH NEWS
