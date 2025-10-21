Video: ट्रेन पर चढ़ा मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति, लगा 25 हजार वॉल्ट का करंट, सामने आया वीडियो

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर रेलवे स्टेशन पर एक दुखद चौंकाने वाली घटना घटी है, जहां एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति अचानक ट्रेन की ओवरहेड इलेक्ट्रिक(ओएचई) लाइन पर चढ़ गया और उसे तेज करंट लग गया. इस घटना ने एक बार फिर रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर चिंता बढ़ा दी है. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है.

घटना के बाद स्टेशन पर हड़कंप मचा

वीडियो में देख सकते हैं कि रात के समय एक ट्रेन के ऊपर एक व्यक्ति चढ़ता नजर आया. व्यक्ति ओएचई लाइन के करीब पहुंचता दिखाई दे रहा है. ये लाइन हाई वाल्टेज के बिजली तारों से जुड़ी होती है. व्यक्ति जैसे ही इन तारों के पास आता है, वैसे ही जोरदार चिंगारी उठती है और व्यक्ति बुरी तरह तारों की चपेट में आकर झुलस जाता है. इस घटना के बाद स्टेशन पर हड़कंप मच जाता है.

उत्तर प्रदेश के लखनऊ के गोमतीनगर रेलवे स्टेशन से एक हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति अचानक ट्रेन की ओएचई लाइन पर चढ़ता है और उसे करंट लग जाता है. व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. व्यक्ति की हालत गंभीर बताई. pic.twitter.com/HTDXk6hW0u — Abhishek Kumar (@pixelsabhi) October 21, 2025

व्यक्ति की हालत गंभीर बताई गई

व्यक्ति को बचाने के लिए तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जाता है. उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहां उसका इलाज चल रहा है. व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है. यह घटना न सिर्फ रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा उपायों की कमी को उजागर करती है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को भी सामने लाती है. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.