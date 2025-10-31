हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: कूड़ा फेंकने वाले सावधान! इधर-उधर फेंका तो आपके गेट पर लगेगा कचरे का ढेर, वीडियो देख समझ जाओगे

Video: कूड़ा फेंकने वाले सावधान! इधर-उधर फेंका तो आपके गेट पर लगेगा कचरे का ढेर, वीडियो देख समझ जाओगे

Karnataka Viral Video: कर्नाटक के बेंगलुरु में सड़क पर कचरा फैलाने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी. GBA और BSWML ने कहा है कि उन घरों के बाहर कचरा डाला जाएगा, जो लोग इधर-उधर कचरा फेंक देते हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 31 Oct 2025 08:19 PM (IST)
Bengaluru News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लगातार बढ़ रही कचरा फैलाने की समस्या को रोकने के लिए अब प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. शहर को साफ-सुथरा रखने के लिए ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी और BSWML ने मिलकर एक नया नियम लागू किया है. इस नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पर या सार्वजनिक जगह पर कचरा फेंकता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

कचरा फैलाने वाले लोगों पर लगेगा भारी भरकम जुर्माना

सबसे खास बात यह है कि ऐसे लोगों को सिर्फ जुर्माना ही नहीं भरना पड़ेगा, बल्कि उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि अगर जनता खुद जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तो शहर को साफ रखना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए अब जो भी कचरा फेंकेगा, उसकी पहचान सामने लाई जाएगी.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



इस नियम के अनुसार, कचरा फैलाने वाले लोगों पर 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही एक और अनोखी कार्रवाई की जाएगी, जिस व्यक्ति ने कचरा फैलाया होगा, उसके घर के बाहर ही कचरे का ढेर लगा दिया जाएगा ताकि उसे अपनी गलती का अहसास हो सके. प्रशासन का मानना है कि इससे लोग सफाई को लेकर ज्यादा जिम्मेदार बनेंगे और सोच-समझकर काम करेंगे.

सड़कों पर कचरा डालने से बीमारियों का खतरा बढ़ा

शहर के कई इलाकों में कचरा खुले में फेंकने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं. लोग घरों से निकलकर या गाड़ियों से गुजरते हुए बिना सोचे-समझे कचरा सड़कों पर डाल देते थे. इससे बदबू, गंदगी और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में नगर निगम ने तय किया कि अब इस व्यवहार पर सख्त रोक लगानी ही पड़ेगी.

सोशल मीडिया पर इस कदम को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. कई लोगों ने इसे अच्छा कदम बताया और कहा कि इससे शहर में सफाई अभियान को बढ़ावा मिलेगा. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि जागरूकता बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि लोग खुद जिम्मेदारी महसूस करें.

Published at : 31 Oct 2025 08:19 PM (IST)
Bengaluru News Karnataka News VIRAL VIDEO
