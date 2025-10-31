Video: गुरुजी लाइटर से धूपबत्ती जला सकते हैं? अनिरुद्धाचार्य का जवाब सुन लोटपोट हो जाएंगे आप!

Social Media Viral Video: उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक अनिरुद्धाचार्य के कई मजेदार वीडियोज आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. उनकी कथा सुनने आए भक्तों के सवाल ऐसे होते हैं, जिसे सुनकर ही सभी हंसने पर मजबूर हो जाते हैं. इस वीडियो में भी एक शख्स गुरुजी से बड़ा ही अजीबोगरीब सवाल करता है, जिसके बाद गुरुजी का जवाब सुनकर आप भी लोटपोट हो जाएंगे.

क्या हम धूपबत्ती को लाइटर से जला सकते हैं?

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति गुरुजी से सवाल करता है. व्यक्ति कहता है, "गुरुजी जो हम घर में पूजा करते हैं तो क्या हम धूपबत्ती को लाइटर से जला सकते हैं?" इसके बाद गुरुजी व्यक्ति के सवाल का जवाब ऐसा देते हैं कि वहां बैठे लोग हंसने लगते हैं.

गुरुजी ने कहा, "तो क्या तुम ज्वालामुखी से जलाना चाहते हो." इस पर व्यक्ति ने कहा कि लाइटर से तो सिगरेट जलाते हैं, लेकिन आगे गुरुजी का एक ओर मजेदार जवाब आता है. गुरुजी ने कहा, ''अरे लाइटर से आग लगाई जाती है तो उससे चाहे सिगरेट जला लो, जंगल जला लो या चिता जला लो.''

यूजर्स ने गुरुजी की हाजिरजवाबी की तारीफ की

गुरुजी के इस जवाब को सुनकर सभी हंसने लगते हैं. गुरुजी के ऐसे ही मजेदार सवाल-जवाब के वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं. लोगों को उनके वीडियोज देखना काफी पसंद है. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के मजेदार कमेंट्स सामने आ रहे हैं.

एक यूजर ने कहा कि ज्ञान के साथ-साथ हंसी-मजाक भी जरूरी है तो वहीं कुछ ने गुरुजी की हाजिरजवाबी की तारीफ भी की. लोग इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं और साथ ही पसंद कर रहे हैं.