हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: गाड़ी पर खड़े होकर कर रहे थे डांस, धड़ाम से नीचे गिरे दो लोग, उठ भी नहीं पाए, वीडियो वायरल

Video: गाड़ी पर खड़े होकर कर रहे थे डांस, धड़ाम से नीचे गिरे दो लोग, उठ भी नहीं पाए, वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें चलती गाड़ी में कई लोग डांस करते नजर आए, लेकिन अचानक उनका बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी से दो लोग सड़क पर गिर गए.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 31 Oct 2025 08:25 PM (IST)
Preferred Sources

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक खतरनाक हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोग चलती गाड़ी में डांस करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अचानक हुए हादसे ने उसकी जान को खतरे में डाल दिया. वीडियो में दिखाया गया कि डांस करते समय दो लोग बहुत बुरी तरह सड़क पर गिर गए, जिसके कारण उसको गंभीर चोटें भी आई है.

चलती गाड़ी से गिरे दो लोग

वीडियो में देखा गया कि एक सफेद गाड़ी में कई लोग डांस कर रहे होते हैं. गाड़ी की स्पीड ज्यादा तेज नजर नहीं आ रही है. कुछ लोग खिड़की पर लटककर डांस कर रहे हैं तो वहीं कुछ गाड़ी पर खड़े होकर डांस कर रहे हैं, तभी अचानक अगले ही पल डांस कर रहे लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सड़क पर बुरी तरह गिर जाते हैं.

वीडियो में साफ देखा गया है कि उनके सिर पर गंभीर चोटें भी लगती है. हादसे को देखकर सड़क पर मौजूद लोग मदद के लिए दौड़ते हैं. वीडियो में देखा गया है कि गाड़ी से दो लोग गिरते हैं, लेकिन उनमें से एक को गंभीर चोट लगती है, बल्कि दूसरा उसे उठाने की कोशिश करता है.

लोगों ने कार्रवाई की मांग की

हादसे बेहद ही खतरनाक था और इस हादसे में चलती गाड़ी में डांस कर रहे लोगों की गलती साफ नजर आ रही है. इस तरह की हरकत करके लोग अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालते हैं. सोशल मीडिया पर भी लोगों ने गुस्सा जाहिर किया है. लोगों ने कहा कि इस तरह की हरकत करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.  

Published at : 31 Oct 2025 08:25 PM (IST)
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
