QR Code स्कैन करते ही हो सकता है फोन हैक! बचने का सबसे सुरक्षित तरीका जान लें अभी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom फोन के डिफॉल्ट कैमरा ऐप से QR स्कैन करें, थर्ड पार्टी ऐप्स से बचें।

QR Code Scam: आज के समय में QR कोड हर जगह दिखाई देते हैं. चाहे रेस्टोरेंट का मेन्यू हो, पार्किंग पेमेंट, किराना दुकान, UPI भुगतान या इवेंट टिकट लोग तेजी से QR कोड स्कैन करके काम पूरा कर लेते हैं. लेकिन इसी सुविधा का फायदा अब साइबर ठग भी उठा रहे हैं. नकली QR कोड के जरिए लोगों से बैंक डिटेल, पासवर्ड और OTP जैसी संवेदनशील जानकारी चोरी की जा रही है.

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, 2026 में QR कोड स्कैन करने का सबसे सुरक्षित तरीका बेहद आसान है स्कैन करते ही तुरंत लिंक पर क्लिक न करें. पहले लिंक को ध्यान से जांचें, फिर ही आगे बढ़ें.

तेजी से बढ़ रहे हैं नकली QR कोड स्कैम

साइबर एक्सपर्ट्स इस नए खतरे को क्विशिंग (Quishing) कहते हैं. यह QR आधारित फिशिंग अटैक होता है जिसमें यूजर को असली दिखने वाले QR कोड के जरिए फर्जी वेबसाइट पर भेजा जाता है. सामान्य वेब लिंक में URL पहले दिख जाता है लेकिन QR कोड में लिंक छिपा रहता है. इसी वजह से लोग बिना सोचे-समझे उसे खोल देते हैं.

ठग अक्सर असली QR कोड के ऊपर नकली स्टिकर चिपका देते हैं जिससे यूजर सीधे उनके जाल में फंस जाता है. पार्किंग मशीन, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक पोस्टर, दुकानें और पेमेंट काउंटर ऐसे स्थान हैं जहां इस तरह के फर्जी QR कोड तेजी से देखे जा रहे हैं.

QR कोड स्कैन करने का सबसे सुरक्षित तरीका

अगर आप ऑनलाइन फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो एक आसान नियम हमेशा याद रखे.

Scan करो, Link देखो, Verify करो, फिर Open करो

आजकल लगभग सभी Android और iPhone स्मार्टफोन QR स्कैन करने के बाद वेबसाइट का प्रीव्यू दिखाते हैं. ऐसे में किसी भी लिंक को खोलने से पहले ये बातें जरूर जांचें.

वेबसाइट का पता सही और भरोसेमंद दिख रहा है या नहीं.

URL में गलत स्पेलिंग, अतिरिक्त अक्षर या अजीब शब्द तो नहीं हैं.

छोटे या संदिग्ध लिंक से सावधान रहें.

अगर स्कैन करते ही पासवर्ड, OTP, कार्ड डिटेल या ऐप डाउनलोड मांगा जाए तो तुरंत रुक जाएं. सार्वजनिक जगहों पर लगे QR कोड को ध्यान से देखें. यदि किसी स्टिकर के ऊपर दूसरा स्टिकर चिपका दिखे तो वह खतरे का संकेत हो सकता है.

थर्ड पार्टी QR Scanner Apps से भी रहें सावधान

सुरक्षा एजेंसियां सलाह देती हैं कि QR स्कैन करने के लिए फोन के डिफॉल्ट कैमरा ऐप का ही इस्तेमाल करें. कई अनऑफिशियल QR स्कैनर ऐप्स जरूरत से ज्यादा परमिशन मांगते हैं और यूजर की निजी जानकारी को खतरे में डाल सकते हैं.

इन जगहों पर QR कोड स्कैन करते समय रखें ज्यादा सतर्कता

सार्वजनिक पेमेंट सिस्टम

पार्किंग मीटर, दुकानों के पेमेंट बोर्ड और सार्वजनिक भुगतान मशीनों पर लगे QR कोड सबसे ज्यादा निशाने पर हैं. यहां नकली QR स्टिकर लगाकर लोगों को फर्जी पेमेंट वेबसाइट पर भेजा जाता है.

ईमेल और पार्सल में मिले QR कोड

अगर किसी अनजान ईमेल, मैसेज या पार्सल में QR कोड मिले तो उसे स्कैन करने से पहले कई बार सोचें. साइबर एजेंसियां ऐसे QR कोड से दूर रहने की चेतावनी दे चुकी हैं.

सुविधा के साथ सतर्कता भी जरूरी

QR कोड ने डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन सेवाओं को बेहद आसान बना दिया है, लेकिन यही तेजी अब साइबर अपराधियों का हथियार बन रही है. इसलिए हर QR कोड को एक अनजान लिंक की तरह समझें. पहले जांचें, फिर भरोसा करें और उसके बाद ही क्लिक करें.

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