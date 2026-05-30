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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWashing Machine User Manual: ओवरलोड से खराब हो सकती है Washing Machine! एक बार में कितने कपड़े धोना सही?

Washing Machine User Manual: ओवरलोड से खराब हो सकती है Washing Machine! एक बार में कितने कपड़े धोना सही?

Washing Machine User Manual: क्या आपने कभी वाशिंग मशीन में कपड़े डालने से पहले सोचा है कि एक बार में यह कितने कपड़े धोने के लिए बनी है ? आइए जानते हैं इसके बारे में..

By : एबीपी लाइव | Edited By: Abhishek Kumar | Updated at : 30 May 2026 01:40 PM (IST)
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Washing Machine User Manual: वाशिंग मशीन आज हर घर की जरूरत बन चुकी है. क्या आप जानते हैं कि आपकी एक अनजानी गलती आपकी महंगी मशीन को कबाड़ बना सकती है? मशीन में उसकी क्षमता से ज्यादा कपड़े ठूसना यानी ओवरलोडिंग करना सबसे खतरनाक है. आइए जानते हैं कि एक बार में कितने कपड़े धोना सही है ताकि आपकी मशीन सालों-साल चले.

जब आप वाशिंग मशीन में जरूरत से ज्यादा कपड़े भर देते हैं, तो मशीन के ड्रम पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है. इससे मोटर गर्म होकर फुंक सकती है. सिर्फ यही नहीं, ओवरलोडिंग के कारण कपड़े ठीक से घूम नहीं पाते और आपके कपड़ों पर लगा सर्फ साफ नहीं होता और कपड़े धोने के बाद भी गंदे और बदबूदार रह जाते हैं.

हर वाशिंग मशीन की होती है कैपिसिटी

हर वाशिंग मशीन की एक तय क्षमता होती है, जैसे 6kg, 7kg या 8kg. इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप उसमें जरूरत से ज्यादा कपड़े भर दें.

  • 6 kg की मशीन: एक बार में लगभग 8 से 10 कपड़े (हल्के शर्ट और पैंट).
  • 7 kg की मशीन: एक बार में करीब 11 से 13 कपड़े.
  • 8 kg की मशीन: एक बार में अधिकतम 14 से 16 कपड़े.

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कपड़े डालने से पहले अपनाएं ये 1-हैंड रूल

मशीन में कपड़े डालने के बाद ऊपर थोड़ी जगह खाली छोड़ें. अब अपना हाथ ड्रम के अंदर डालें. अगर आपका हाथ कपड़ों और ड्रम की ऊपरी दीवार के बीच आसानी से घूम रहा है, तो लोड बिल्कुल सही है. अगर हाथ घुसाने की जगह नहीं है, तो तुरंत कुछ कपड़े बाहर निकाल लें.

इन तरीकों से सालों साल चलेगी वाशिंग मशीन 

  • वाशिंग मशीन के ड्रम को हमेशा 70-80% ही भरें, मशीन को कभी भी ऊपर तक पूरा न भरें.
  • जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट डालने से ज्यादा झाग बनता है, जो मोटर को खराब करता है.
  • भारी जींस और हल्के कपड़ों को हमेशा अलग-अलग चक्कर में धोएं.
  • अपनी वाशिंग मशीन को ओवरलोड से बचाएं, सही मात्रा में कपड़े धोएं

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Published at : 30 May 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
Technology Washing Machine Summer Electronics
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