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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp पर आया शादी का कार्ड और खाते से उड़ गए 5 लाख रुपये! ऐसे हुआ खतरनाक साइबर फ्रॉड

WhatsApp पर आया शादी का कार्ड और खाते से उड़ गए 5 लाख रुपये! ऐसे हुआ खतरनाक साइबर फ्रॉड

WhatsApp Wedding Invitation Scam: बताया गया कि पीड़ित को WhatsApp पर एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि उन्हें शादी समारोह में आमंत्रित किया जा रहा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 13 May 2026 09:27 AM (IST)
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  • साइबर विशेषज्ञों ने अनजान APK फाइलें न डाउनलोड करने की सलाह दी।

WhatsApp Wedding Invitation Scam: ऑनलाइन ठगी के तरीके अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और चालाक हो चुके हैं. साइबर अपराधी लोगों की भावनाओं और भरोसे का फायदा उठाकर नए-नए तरीके अपना रहे हैं. हाल ही में ऐसा ही एक मामला Bengaluru से सामने आया है जहां एक बिजनेसमैन को WhatsApp पर आए शादी के निमंत्रण ने लाखों रुपये का नुकसान पहुंचा दिया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक 42 वर्षीय कारोबारी नूर नाहिद खान एक ऐसे साइबर जाल में फंस गए जिसे WhatsApp Wedding Invite Scam कहा जा रहा है. इस धोखाधड़ी में सिर्फ एक मैसेज और एक फाइल डाउनलोड करने की गलती ने उनके बैंक खाते को खाली कर दिया.

शादी के कार्ड के नाम पर भेजा गया खतरनाक मैसेज

बताया गया कि पीड़ित को WhatsApp पर एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि उन्हें शादी समारोह में आमंत्रित किया जा रहा है. मैसेज में आग्रह किया गया था कि पूरी जानकारी देखने के लिए साथ में भेजा गया इनविटेशन डाउनलोड करें. मैसेज बिल्कुल नॉर्मल और असली शादी के निमंत्रण जैसा लग रहा था इसलिए बिजनेसमैन को इसमें कोई खतरा महसूस नहीं हुआ. लेकिन इसी भरोसे का फायदा साइबर ठगों ने उठाया.

APK फाइल डाउनलोड करते ही शुरू हुआ खेल

मैसेज के साथ एक APK फाइल भेजी गई थी. APK दरअसल Android ऐप इंस्टॉल करने वाली फाइल होती है. पीड़ित ने बिना ज्यादा सोचे उस फाइल को डाउनलोड कर लिया और जरूरी परमिशन भी दे दी. यहीं से पूरा मामला बिगड़ गया. पुलिस के अनुसार, इस फाइल के जरिए फोन में एक खतरनाक ऐप इंस्टॉल हो गया जिसने मोबाइल की कई जरूरी सुविधाओं तक पहुंच हासिल कर ली. इसमें बैंकिंग ऐप्स, UPI ऐप्स, कैमरा और दूसरे संवेदनशील डेटा शामिल थे.

कुछ ही मिनटों में खाते से उड़ गए लाखों रुपये

रिपोर्ट के अनुसार सुबह करीब 4:45 बजे से 4:54 बजे के बीच पीड़ित के खाते से कई UPI ट्रांजैक्शन किए गए. देखते ही देखते लगभग 5,00,440 रुपये खाते से निकल गए. सबसे डराने वाली बात यह रही कि पीड़ित को तब तक कुछ पता नहीं चला जब तक बैंक से पैसे कटने के मैसेज नहीं आने लगे. यानी साइबर अपराधियों ने मोबाइल एक्सेस मिलते ही बैंकिंग सिस्टम तक पहुंच बना ली थी.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. जांच एजेंसियों का मानना है कि यह किसी बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है. जानकारी के मुताबिक यही APK फाइल और शादी वाला मैसेज शहर के कई दूसरे लोगों को भी भेजा गया था. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ठग बड़ी संख्या में लोगों को निशाना बना रहे थे.

ऐसे Scam से कैसे बचें?

साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि WhatsApp पर आने वाली किसी भी APK फाइल को डाउनलोड करने से पहले बेहद सावधानी बरतनी चाहिए. खासकर अगर फाइल किसी अनजान नंबर से आई हो तो उसे तुरंत डिलीट कर देना बेहतर है. Google Play Store के बाहर से ऐप इंस्टॉल करना हमेशा जोखिम भरा माना जाता है. साथ ही किसी भी ऐप को बैंकिंग या मोबाइल एक्सेस की अनुमति देने से पहले उसकी विश्वसनीयता जरूर जांचनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: बजट बनाने में AI करेगा आपकी मदद! इस तरीके से करेंगे इस्तेमाल तो बन जाएगा आपका पर्सनल फाइनेंस गुरू

Published at : 13 May 2026 09:27 AM (IST)
Tags :
Cyber Fraud TECH NEWS HINDI Whatsapp Wedding Invitation Scam
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