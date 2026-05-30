तृषा कृष्णन की 'करुप्पु' ने थलपति विजय की 'वरिसू' को चटाई धूल, वर्ल्डवाइड 300 करोड़ के हुई पार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाKaruppu Box Office Worldwide: तृषा कृष्णन की 'करुप्पु' ने थलपति विजय की 'वरिसू' को चटाई धूल, वर्ल्डवाइड 300 करोड़ के पार हुई कमाई

Karuppu Box Office Worldwide: तृषा कृष्णन की 'करुप्पु' ने थलपति विजय की 'वरिसू' को चटाई धूल, वर्ल्डवाइड 300 करोड़ के पार हुई कमाई

Karuppu Beat Varisu: सूर्या और तृषा कृष्णन की हालिया रिलीज फिल्म 'करुप्पु' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. अब इस फिल्म ने विजय और रश्मिका की 'वरिसू' को धूल चटा दी है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 30 May 2026 12:38 PM (IST)
Preferred Sources

 सूर्या और तृषा कृष्णन स्टारर फिल्म 'करुप्पु' 15 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस मूवी को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है और इसने बॉक्स ऑफिस पर बेहद शानदार कारोबार कर लिया है. रिलीज के दो हफ्ते पूरे कर चुकी 'करुप्पु' ने वर्ल्डवाइड एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. दरअसल तृषा स्टारर इस फिल्म ने थलापति विजय की 'वरिसू' के वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शन को मात दे दी है.

'करुप्पु' ने 'वरिसू' को चटाई धूल
बता दें कि 'करुप्पु' ने दुनियाभर में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इसी के साथ तृषा और सूर्या की इस फिल्म ने विजय और रश्मिका मंदाना की 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'वरिसू' के वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शन को धूल चटाई दी है. बता दें कि 'वरिसू' ने दुनियाभर में 297.55 करोड़ रुपये कमाए थे. हाल ही में, 'करुप्पु' के निर्देशक बालाजी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म के लेटेस्ट बॉक्स ऑफिस आंकड़े शेयर किए थे. उन्होंने लिखा, "करुप्पु 300 नॉट आउट (आग वाले इमोजी)."

करुप्पु' ने भले ही वरिसू के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन यह अभी तक शिवकार्तिकेयन और साई पल्लवी की 2024 में आई फिल्म अमरन के कलेक्शन को नहीं तोड़ पाई है, जिसकी लाइफटाइम कमाई 333.67 करोड़ रुपये था. वहीं भारत में, करुप्पु ने 194.55 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की है, जबकि इसका नेट कलेक्शन 168.15 करोड़ रुपये रहा है.

 

ये भी पढ़ें:-रणवीर सिंह नहीं इस एक्टर को किया गया था 'धुरंधर' के लिए सबसे पहले कास्ट, बोले- ‘मुझे चार साल पहले ही….

आरजे बालाजी ने करप्पु 2 का दिया हिंट
करुप्पु की बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता को देखते हुए, निर्देशक आरजे बालाजी ने इकसे एक्सपेक्टेड सीक्वल का हिंट दे दिया है. द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, “अगर सीक्वल बनता है, तो मैं ‘गॉड वर्सेस पॉलिटिक्स’ पर आधारित सीक्वल बनाना चाहता हूं. मूकूथी अम्मान ‘ईश्वर वर्सेस गॉडमैन’ थी. यह फिल्म (करप्पु) ‘माई गॉड वर्सेस मेरा लॉर्ड’ (ईश्वर बनाम न्यायपालिका) है. अगली फिल्म मैं ‘ईश्वर वर्सेस पॉलिटिक्स’ पर आधारित बनाना चाहता हूं.”

उन्होंने आगे कहा, “मुझे इस आइडिया पर थोड़ा और समय चाहिए. मैं चाहता हूं कि लोग पहली फिल्म को भूल जाएं और फिर अचानक उन्हें कुछ ऐसा दूं जो पहली फिल्म से भी बेहतर हो.”

बता दें कि सूर्या के अलावा, करुप्पु में तृषा कृष्णन, आरजे बालाजी, इंद्रन्स और अनाघा माया रवि भी अहम भूमिकाओं में हैं.

ये भी पढ़ें:-Drishyam 3 BO Day 9: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' की दूसरे फ्राइडे घटी कमाई, लेकिन बना डाले ये दो तगड़े रिकॉर्ड, जानें-9 दिनों का कलेक्शन

और पढ़ें
Published at : 30 May 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
Trisha Krishnan Rashmika Mandanna Suriya Varisu BOX OFFICE COLLECTION Karuppu Thalalpathu Vijay
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Karuppu Box Office Worldwide: तृषा कृष्णन की 'करुप्पु' ने थलपति विजय की 'वरिसू' को चटाई धूल, वर्ल्डवाइड 300 करोड़ के पार हुई कमाई
तृषा कृष्णन की 'करुप्पु' ने थलपति विजय की 'वरिसू' को चटाई धूल, वर्ल्डवाइड 300 करोड़ के हुई पार
साउथ सिनेमा
Friday Box Office: 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो' पर भारी पड़ी 9 दिन पुरानी 'दृश्यम 3', 'राजा शिवाजी' और 'धुरंधर 2' ने भी बटोरे नोट,- जानें- बाकी फिल्मों का हाल
फ्राइडे को 'द ग्रेट ग्रैंड सुपरहीरो' पर भारी पड़ी 9 दिन पुरानी 'दृश्यम 3', जानें- बाकी फिल्मों का हाल
साउथ सिनेमा
Drishyam 3 BO Day 9: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' की दूसरे फ्राइडे घटी कमाई, लेकिन बना डाले ये दो तगड़े रिकॉर्ड, जानें-9 दिनों का टोटल कलेक्शन
मोहनलाल की 'दृश्यम 3' की दूसरे फ्राइडे घटी कमाई, लेकिन बना डाले ये दो तगड़े रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
Drishyam 3 BO Day 9 Worldwide: 'दृश्यम 3' का भौकाल, वर्ल्डवाइड 200 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस: 'दृश्यम 3' का भौकाल, वर्ल्डवाइड 200 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

नई Tata Tiago EV Facelift से Petrol Car भूल जाएंगे? #tata #tatatiago #autolive
Fuel Prices बढ़े तो Indians क्यों खरीद रहे Hybrid Cars? #fuelprices #hybridcars #autolive
‘Peddi’ के लिए Ram Charan ने झेली चोटें, Janhvi, Boman और Divyenndu ने भी शेयर किए दिलचस्प किस्से
Ghaziabad Surya Case: सूर्या की मौत के बाद भड़के हिंदू संगठन! | Congress| CM Yogi | Khora | Breaking
Ghaziabad Surya Case: सूर्या हत्याकांड का खौफनाक वीडियो आया सामने! | Khora | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी...', सड़कों पर नमाज को लेकर ओवैसी की दो टूक
'मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी...', सड़कों पर नमाज को लेकर ओवैसी की दो टूक
बिहार
बिहार में बस यात्रियों की जेब पर बढ़ेगा बोझ, 1 जून से देना होगा ज्यादा किराया
बिहार में बस यात्रियों की जेब पर बढ़ेगा बोझ, 1 जून से देना होगा ज्यादा किराया
विश्व
ईरान के साथ डील का ट्रंप ने किया रिव्यू, सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक, होर्मुज-न्यूक्लियर पर बन गई बात?
ईरान के साथ डील का ट्रंप ने किया रिव्यू, सिचुएशन रूम में 2 घंटे चली बैठक, होर्मुज-न्यूक्लियर पर बन गई बात?
आईपीएल 2026
शुभमन गिल के शतक को सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में किया सेलिब्रेट, ग्राउंड पर भी नाचे पिता, वीडियो वायरल
शुभमन गिल के शतक को सिद्धू मूसेवाला के स्टाइल में किया सेलिब्रेट, ग्राउंड पर भी नाचे पिता, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
Alpha New Release Date: अब फिर बदली आलिया भट्ट की 'अल्फा' की रिलीज डेट? जानें- किस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
फिर बदली आलिया भट्ट की 'अल्फा' की रिलीज डेट? जानें- किस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक
INDIA AT 2047
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
पंजाब
पंजाब निकाय चुनाव में AAP का जलवा, BJP-कांग्रेस का ऐसा रहा हाल, 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखेगा असर?
पंजाब निकाय चुनाव में AAP का जलवा, BJP-कांग्रेस का ऐसा रहा हाल, 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखेगा असर?
हेल्थ
Ebola Virus Outbreak: कितना खतरनाक है इबोला का नया स्ट्रेन, अब तक मिले 900 से ज्यादा संक्रमित; 223 की हुई मौत
कितना खतरनाक है इबोला का नया स्ट्रेन, अब तक मिले 900 से ज्यादा संक्रमित; 223 की हुई मौत
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget