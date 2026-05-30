महाराष्ट्र जहरीली शराब कांड: 5 पुलिस अधिकारी सस्पेंड, मौत का आंकड़ा 21 पहुंचा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ में जहरीली शराब से 21 की मौत.

नकली शराब बेचने वाले 9 आरोपी गिरफ्तार, सप्लाई चेन जारी.

पुलिस ने वरिष्ठ निरीक्षक सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया.

शराब में मेथनॉल मिलाकर घातक रासायनिक पदार्थ मिलाए गए.

पुणे के हडपसर के पंढेवारवाड़ी में जहरीली शराब पीने से दो और लोगों की मौत हो गई है. इसके साथ ही पुणे में मरने वालों की संख्या सात और पिंपरी चिंचवाड़ के फुगेवाड़ी-दापोड़ी में 14 हो गई है. शराब कांड में मरने वालों की कुल संख्या अब 21 हो गई है. राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है.

इस बीच पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे ने दापोड़ी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक समेत पांच पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है. यह कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है जब जहरीली शराब पीने से करीब 21 लोगों की मौत हो चुकी है. बता दें कि इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. ACP हीरे ने बताया कि मामले की फोरेंसिक जांच की जाएगी.

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सप्लाई चेन से जुड़े लोग पुलिस गिरफ्त में

ACP सचिन हीरे ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, "कल दापोड़ी में नकली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई. हमने इस मामले में हत्या समेत कई सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. शुरूआती जांच के बाद सप्लाई चेन में शामिल दो आरोपियों को हमने औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है. सप्लाई चेन से जुड़े लोग हमारी हिरासत में हैं. मामले की जांच चल रही है. जिन दो आरोपियों को हमने औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया है, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा."

उन्होंने बताया कि इनमें से एक आरोपी योगेश वानखेड़े सप्लाई चेन की बीच की कड़ी से जुड़ा था, जबकि दूसरा आरोपी प्रजापति है, जो पुणे से शराब की सप्लाई करता था. जांच में सामने आया है कि इन आरोपियों ने शराब में घातक रासायनिक पर्दार्थ मिलाए थे. एसीपी सचिन हीरे ने बताया कि हम जल्द ही पूरी सप्लाई चेन का पर्दाफाश करेंगे. हमने शराब के नमूने जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है.

अब तक मामले में 9 लोग गिरफ्तार

वहीं, इस घटना पर सीएम देवेंद फडणवीस ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. राज्य सरकार और पुलिस की तरफ से सामने आई जानकारी के अनुसार, इस मामले में अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच बढ़ने के साथ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है.

वानखेड़े के अलावा पुलिस ने करनैल सिंह विरका (73), उसकी पत्नी इंदरजीत कौर विरका (60), उसके बेटे गुरुमंगत सिंह विरका (45), राधेश्याम प्रजापति (35) और कल्पेश अग्रवाल (29) को गिरफ्तार किया है. इनके अलावा उत्पाद शुल्क विभाग ने आकाश जाधव, इरफान कुरेशी और आर्यन धोत्रे को गिरफ्तार किया है.

शराब में मेथनॉल मिलाकर बेचा गया

पिंपरी चिंचवाड़ के डिप्टी पुलिस कमिश्नर (जोन I) संदीप अटोले के मुताबिक, वानखेडे़ शराब में मेथनॉल मिलाता था, जिसे उसने एक ई-कॉमर्स साइट से मंगवाया था. मेथनॉल मिलाने का बाद उस शराब को उसने फुगेवाडी और हडपसर के विक्रेताओं को बेच दिया था. फुगेवाड़ी इलाके के अधिकतर पीड़ित दिहाड़ी मजदूर थे, जो एक मूवर्स एंड पैकर्स कंपनी में काम करते थे. पुलिस की जांच में सामने आया है कि ये मजदूर करनैल सिंह विरका से शराब खरीदते थे, जो कथित तौर पर 40 साल से भी अधिक समय से अपने घर से शराब बेच रहा था

रोहित पवार ने पुलिस विभाग पर उठाए सवाल

वहीं, इस पूरे मामले पर अब NCP (SP) के विधायक रोहित पवार ने पुलिस विभाग पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और इस 'अवैध धंधे' के बीच कोई न कोई सांठगांठ जरूर है. गौर हो कि जहरीली शराब कांड के इस मामले में न केवल पुलिस के खिलाफ, बल्कि राज्य के आबकारी विभाग के खिलाफ भी लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है. नागरिकों ने इन दोनों विभागों के कामकाज को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

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