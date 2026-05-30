राजस्थान के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, सरकार कराएगी मुफ्त तीर्थ यात्रा, ऐसे करें आवेदन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom धार्मिक स्थलों की यात्रा से पूरी होगी आस्था की इच्छा.

Rajasthan Senior Citizen Tour: राजस्थान के बुजुर्गों के लिए राज्य सरकार ने एक बार फिर बड़ी राहत की घोषणा की है. ‘वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026-27’ के तहत इस साल हजारों वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की मुफ्त यात्रा कराई जाएगी. इस बार करीब 56 हजार बुजुर्गों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है. आवेदन की प्रक्रिया 27 मई 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक लोग अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

15 दिनों तक कर सकते है आवेदन

राज्य सरकार के अनुसार ‘वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026-27’ के लिए आवेदन 27 मई से शुरू होकर अगले 15 दिनों तक किए जा सकते हैं. इस दौरान इच्छुक वरिष्ठ नागरिक आसानी से आवेदन कर सकते हैं. सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवेदन के लिए पर्याप्त समय दिया गया है ताकि लोग अंतिम समय की भीड़ और तकनीकी दिक्कतों से बच सकें. साथ ही सभी जरूरी जानकारी ई-मित्र केंद्रों और संबंधित विभागों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनी रहे.

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56 हज़ार बुजुर्गों को मिलने वाला है लाभ

राजस्थान सरकार ने इस योजना के तहत बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा का मौका देने की तैयारी की है. करीब 56 हजार बुजुर्गों को देश के अलग-अलग धार्मिक स्थलों पर ले जाया जाएगा. पूरी व्यवस्था देवस्थान विभाग संभालेगा और यह हर साल चलाई जाने वाली एक प्रमुख सरकारी योजना है. बड़ी संख्या में बुजुर्ग इस योजना का लाभ उठाते हैं और सरकार इसे सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम मानती है.

घर बैठे ऐसे कर सकते हैं अप्लाई

पहले देवस्थान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

फिर ई-मित्र या SSO ID के जरिए लॉगिन करें.

Devasthan Department सेक्शन में जाकर “Varishth Nagrik Tirth Yatra Yojana 2026” चुनें.

अब जन आधार नंबर दर्ज कर आवेदन फॉर्म भरें.

मांगे जाने वाले जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

आखिर में फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदन नंबर नोट कर लें.

किसी भी सहायता के लिए कंट्रोल रूम नंबर 0294-2410330 पर संपर्क कर सकते है.

इसका मुख्य उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों की आस्था और इच्छा को पूरा करना है, जो लंबे समय से तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाते. इस बार भी योजना को लेकर लोगों में रुचि देखने को मिल रही है क्योंकि इसमें कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों को शामिल किया गया है. आवेदन की प्रक्रिया ई-मित्र केंद्रों के माध्यम से की जाएगी, जिससे बुजुर्गों को कहीं भटकना न पड़े. सभी जरूरी काम एक ही जगह पर पूरे किए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया आसान और सुविधाजनक बन सके.

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