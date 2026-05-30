दिल्ली में अक्षरधाम, आगरा में ताजमहल और जैसलमेर... भारत आईं ट्रंप की बेटी टिफनी का रूटीन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप अपने पति माइकल बुलोस के साथ भारत दौरे पर हैं. उन्होंने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद वह आगरा पहुंचीं, जहां ताजमहल का दीदार किया. आगरा से वह राजस्थान के जैसलमेर के लिए रवाना हो गई हैं.

टिफनी ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए अक्षरधाम मंदिर के अपने अनुभव को अविश्वसनीय बताया. उन्होंने मंदिर की संस्कृति, वास्तुकला और वहां के माहौल की सराहना की. इस दौरे में उनके पति माइकल बुलोस और उनके कुछ दोस्त भी शामिल थे.

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अक्षरधाम मंदिर को एक्स पोस्ट

नई दिल्ली स्थित BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर ने भी इस यात्रा की पुष्टि की. मंदिर की ओर से X पर शेयर किए गए पोस्ट पर लिखा कि टिफ़नी ट्रंप, माइकल बुलोस और उनके दोस्तों का स्वागत करना उनके लिए सम्मान की बात थी. मंदिर ने इस यात्रा को संस्कृति और विरासत को करीब से जानने का एक सुंदर अवसर बताया. भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने भी टिफ़नी ट्रंप और माइकल बुलोस का स्वागत किया. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दोनों को भारत आने पर शुभकामनाएं.

A beautiful day of exploring culture and heritage.✨



It was an honor to host Tiffany Trump, Michael Boulos, and their friends at BAPS Swaminarayan Akshardham in New Delhi. 🙏https://t.co/EFKbGtQpuG@TiffanyATrump @USAmbIndia @BAPS https://t.co/5eJEuy6RV1 pic.twitter.com/2FMd6sNYbV — Swaminarayan Akshardham - New Delhi (@DelhiAkshardham) May 29, 2026

ट्रंप की X वाइफ की बेटी हैं टिफनी

टिफनी ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पूर्व पत्नी मार्ला मेपल्स की बेटी हैं. वह ट्रंप परिवार की चौथी संतान हैं. उनके चार सौतेले भाई-बहन हैं, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, इवांका ट्रंप, एरिक ट्रंप और बैरन ट्रंप शामिल हैं. टिफनी ने वर्ष 2020 में जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई पूरी की थी और ज्यूरिस डॉक्टर की डिग्री हासिल की थी. टिफनी ट्रंप के पति माइकल बुलोस एक अमेरिकी-लेबनानी कारोबारी हैं. दोनों ने 12 नवंबर 2022 को शादी की थी. शादी के बाद यह भारत का उनका चर्चित निजी दौरा माना जा रहा है.

टिफनी ट्रंप ने ताजमहल का किया दीदार

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप शनिवार (29 मई 2026) को दिल्ली के अलावा आगरा पहुंचीं और उन्होंने दुनिया के सात अजूबों में शामिल ताजमहल का दीदार किया. टिफनी ट्रंप का यह दौरा पहले से तय कार्यक्रम में शामिल नहीं था, लेकिन उन्होंने अचानक ताजमहल देखने का फैसला किया. टिफनी ट्रंप कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ताजमहल पहुंचीं. उनके आगमन को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे. ताजमहल परिसर में सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन की टीम पूरी तरह सतर्क रही. ताजमहल घूमने के दौरान गाइड रमेश धवन ने उन्हें इस ऐतिहासिक स्मारक के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने ताजमहल के इतिहास, इसके निर्माण और इससे जुड़ी खास बातों के बारे में बताया. टिफनी ट्रंप ने ताजमहल की खूबसूरती को करीब से देखा और इसकी वास्तुकला में रुचि दिखाई.

आगरा के प्रसिद्ध होटल अमर विलास पहुंचीं टिफनी ट्रंप

ताजमहल का भ्रमण पूरा करने के बाद टिफनी ट्रंप आगरा के प्रसिद्ध होटल अमर विलास पहुंचीं. यहां उनके लिए लंच की व्यवस्था की गई है. बताया जा रहा है कि वह होटल के उसी कमरे में ठहरी हैं, जहां से ताजमहल का शानदार दृश्य दिखाई देता है. आगरा में कुछ समय बिताने के बाद टिफनी ट्रंप राजस्थान के जैसलमेर के लिए रवाना होंगी. उनका यह निजी दौरा चर्चा का विषय बना हुआ है. ताजमहल में उनके पहुंचने की खबर मिलते ही पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच भी उत्सुकता देखने को मिली.

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