बिहार सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने का अंतिम नोटिस जारी कर दिया है. यह बंगला अब दलित समाज से आने वाले बीजेपी मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया गया है.

20 साल से लालू परिवार का रहा आधिकारिक आवास

लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी परिवार पिछले 20 वर्षों से 10 सर्कुलर रोड के इस बंगले में रह रहा था. यह बंगला आरजेडी की कई महत्वपूर्ण बैठकें और राजनीतिक फैसलों का गवाह रहा है. राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं. भवन निर्माण विभाग ने 25 नवंबर 2025 को पहला नोटिस जारी किया था, लेकिन परिवार अब तक बंगला खाली नहीं कर पाया है. अब फाइनल नोटिस जारी किया गया है.

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नया आवास 39 हार्डिंग रोड पर आवंटित, फिर भी नहीं हुई शिफ्टिंग

राबड़ी देवी को पिछले साल नवंबर के अंत में 39, हार्डिंग रोड स्थित नया सरकारी आवास आवंटित कर दिया गया था. यह बंगला आकार, सुविधाओं और सुरक्षा के लिहाज से काफी बेहतर और आधुनिक है. इसके बावजूद लालू परिवार अभी तक पुराने आवास से शिफ्ट नहीं हुआ है. सरकार का कहना है कि 10 सर्कुलर रोड का बंगला अब बीजेपी के दलित कोटे के मंत्री नंदकिशोर राम को दे दिया गया है. इसलिए राबड़ी देवी को इस बंगले को खाली करना अनिवार्य है.

भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी आवास केवल पद पर रहते हुए ही दिए जाते हैं. राबड़ी देवी को पहले ही नया आवास दे दिया गया है, इसलिए पुराने आवास पर कब्जा बनाए रखना उचित नहीं है. यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी काफी संवेदनशील माना जा रहा है. आरजेडी की ओर से इस नोटिस को राजनीतिक प्रतिशोध बताया जा रहा है, जबकि सत्ताधारी गठबंधन इसे सरकारी संपत्ति के उचित उपयोग की दिशा में एक सामान्य कार्रवाई बता रहा है. अभी यह देखना बाकी है कि राबड़ी देवी इस फाइनल नोटिस के बाद कब तक 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करती हैं.

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