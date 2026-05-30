Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 5G NR-NTN सपोर्ट से सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़ेगा फोन।

iPhone 17 Pro Max Vs iPhone 18 Pro Max: Apple ने अभी तक आधिकारिक तौर पर iPhone 18 Pro Max को लॉन्च नहीं किया है लेकिन इसके बारे में लीक और रिपोर्ट्स लगातार सामने आने लगी हैं. माना जा रहा है कि यह फोन Apple CEO Tim Cook के कार्यकाल के आखिरी बड़े iPhone अपग्रेड्स में से एक हो सकता है.

जानकारी के मुताबिक कंपनी फोन के डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं करेगी लेकिन अंदर मिलने वाले फीचर्स और हार्डवेयर को काफी बेहतर बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं iPhone 17 Pro Max के मुकाबले iPhone 18 Pro Max में कौन-कौन से बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

छोटा हो सकता है Dynamic Island

Apple अपने नए iPhone में Dynamic Island को पहले से ज्यादा छोटा कर सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी Face ID से जुड़े कई सेंसर को डिस्प्ले के नीचे शिफ्ट करने की तैयारी में है. कहा जा रहा है कि iPhone 18 Pro Max में Dynamic Island का साइज करीब 35 प्रतिशत तक कम हो सकता है.

इससे स्क्रीन ज्यादा क्लीन और प्रीमियम दिखाई देगी. हालांकि डिस्प्ले साइज में शायद कोई बदलाव न हो और यह पहले की तरह 6.9 इंच ही रह सकता है. इसके अलावा Apple नई LTPO+ डिस्प्ले टेक्नोलॉजी भी दे सकता है जिससे बैटरी एफिशिएंसी बेहतर होगी.

सैटेलाइट कनेक्टिविटी होगी ज्यादा एडवांस

नई रिपोर्ट्स बताती हैं कि Apple अब Qualcomm के बजाय अपना खुद का C2 मॉडेम इस्तेमाल कर सकता है. इस नए मॉडेम की मदद से फोन में 5G NR-NTN सपोर्ट मिलने की संभावना है. आसान भाषा में समझें तो अगर मोबाइल नेटवर्क कमजोर हो जाए या बिल्कुल गायब हो जाए तो iPhone अपने आप सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है. अभी तक iPhone में Satellite SOS फीचर सीमित काम करता है लेकिन नए मॉडल में यह अनुभव काफी स्मूद और एडवांस हो सकता है.

कैमरे में मिलेगा प्रो-लेवल कंट्रोल

कैमरा सेटअप में Apple शायद 48MP ट्रिपल कैमरा सिस्टम को बरकरार रखे लेकिन इस बार बड़ा बदलाव Variable Aperture फीचर के रूप में देखने को मिल सकता है. इस तकनीक की मदद से यूजर यह कंट्रोल कर पाएंगे कि कैमरे में कितनी रोशनी अंदर जाए. इसका फायदा लो-लाइट फोटोग्राफी और DSLR जैसी बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट में मिलेगा. इसके साथ ही Apple नए टेलीफोटो लेंस पर भी काम कर रहा है जो कम रोशनी में बेहतर जूम और कम नॉइज़ वाली तस्वीरें लेने में मदद कर सकता है.

A20 Pro चिप देगा जबरदस्त स्पीड

iPhone 18 Pro Max में नई A20 Pro चिप मिलने की उम्मीद है जिसे TSMC की 2nm टेक्नोलॉजी पर तैयार किया जा सकता है. लीक्स के मुताबिक यह प्रोसेसर पिछले A19 Pro के मुकाबले करीब 15 प्रतिशत तेज प्रदर्शन दे सकता है. वहीं पावर एफिशिएंसी में भी लगभग 30 प्रतिशत तक सुधार देखने को मिल सकता है. नई चिप Apple Intelligence और ऑन-डिवाइस AI फीचर्स को भी ज्यादा तेज और स्मार्ट बना सकती है.

बैटरी लाइफ में हो सकता है बड़ा सुधार

Apple इस बार बैटरी क्षमता को भी बढ़ा सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार iPhone 18 Pro Max में लगभग 5100mAh से 5200mAh तक की बैटरी मिल सकती है. नई LTPO+ डिस्प्ले, पावर एफिशिएंट 2nm चिप और C2 मॉडेम के साथ यह बैटरी पहले से कहीं ज्यादा लंबा बैकअप दे सकती है. ऐसे में यूजर्स को गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और AI फीचर्स इस्तेमाल करते समय बेहतर बैटरी लाइफ मिलने की उम्मीद है.

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