Old Smartphone into Security Camera: जब भी नया फोन खरीदते हैं, पुराना स्मार्टफोन अक्सर ड्रॉअर में पड़ा-पड़ा खराब होने लगता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही पुराना फोन आपके घर की सुरक्षा बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है? जी हां! बस कुछ आसान सेटिंग्स और एक सही ऐप की मदद से आपका पुराना स्मार्टफोन मिनटों में एक शानदार होम सिक्योरिटी कैमरा बन सकता है. इससे आप बिना ज्यादा खर्च किए अपने घर की निगरानी कर सकते हैं.

सही ऐप चुनना सबसे पहला कदम

सबसे पहले आपको एक ऐसा ऐप इंस्टॉल करना होगा जो आपके पुराने फोन को सिक्योरिटी कैमरा में बदल सके. कई ऐप जैसे Alfred Camera, Manything, IP Webcam या Home Security Camera उपलब्ध हैं जो लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, मोशन डिटेक्शन और रिकॉर्डिंग जैसी सुविधाएं देते हैं. अपने पुराने फोन में इनमें से किसी एक ऐप को डाउनलोड करें और सेटअप प्रक्रिया शुरू करें.

कैसे करें फोन को कैमरा मोड में सेट?

ऐप इंस्टॉल करने के बाद उसमें कैमरा मोड चुनें. इससे आपका पुराना फोन रिकॉर्डिंग और लाइव मोनिटरिंग के लिए तैयार हो जाएगा. फोन की बैटरी खत्म न हो, इसके लिए उसे लगातार चार्जिंग पर लगाकर रखें. बेहतर वीडियो क्वालिटी के लिए कैमरे की सेटिंग्स को एडजस्ट करें और इंटरनेट कनेक्शन को स्थिर रखें.

फोन को सही जगह रखना बहुत जरूरी

सुरक्षा कैमरे की तरह काम करने के लिए फोन की लोकेशन सबसे महत्वपूर्ण होती है. फोन को ऐसे स्थान पर रखें जहां से दरवाजे, खिड़की या मुख्य एंट्री पॉइंट साफ दिखाई दें. चाहें तो फोन को ट्राइपॉड या मोबाइल स्टैंड पर फिक्स कर सकते हैं. इससे कैमरा स्थिर रहेगा और रिकॉर्डिंग स्पष्ट रूप से हो पाएगी.

लाइव व्यू और अलर्ट फीचर का फायदा उठाएं

ज्यादातर सिक्योरिटी ऐप्स आपके नए फोन पर लाइव फीड देखने की सुविधा देते हैं. यानी आप कहीं से भी अपने घर की निगरानी कर सकते हैं. साथ ही मोशन डिटेक्शन फीचर ऑन कर दें जिससे किसी भी संदिग्ध हरकत पर तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. यह फीचर खासकर तब काम आता है जब आप घर से बाहर होते हैं.

कम खर्च में मिलेगी पूरी सुरक्षा

पुराने फोन को सिक्योरिटी कैमरा में बदलना न सिर्फ आसान है बल्कि बेहद किफायती भी है. आपको अलग से महंगा CCTV खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती. बस एक अच्छा ऐप, मजबूत वाई-फाई और सही जगह पर लगाया हुआ पुराना फोन आपकी घर की सुरक्षा को नए स्तर पर ले जा सकता है.

इतना ही नहीं, चाहें तो एक से ज्यादा पुराने फोन का इस्तेमाल करके मल्टी-कैमरा सेटअप भी बना सकते हैं. यानी आपका पुराना स्मार्टफोन अब सिर्फ बेकार पड़ा रहने के लिए नहीं बल्कि आपके घर की सुरक्षा के लिए भी कमाल कर सकता है.

