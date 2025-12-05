Huawei के बाद एक और चाइनीज कंपनी लाएगी ट्राई-फोल्ड फोन, जानें कब तक हो सकता है लॉन्च

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Huawei और सैमसंग के बाद अब एक और कंपनी ट्राई-फोल्ड फोन लॉन्च करने की तैयारी में है. चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी शाओमी का एक नया फोन GSMA सर्टिफिकेशन के लिए अपीयर हुआ है. माना जा रहा है कि यह कंपनी का पहला ट्राईफोल्ड फोन होगा. सर्टिफिकेशन के लिए अभी तक केवल मॉडल नंबर पता चला है और इसके हार्डवेयर से जुड़ी कोई और जानकारी सामने नहीं आई है. बता दें कि ट्राई-फोल्ड फोन सेगमेंट अभी बहुत नया है और इसमें केवल Huawei के Mate XTs मॉडल्स और सैमसंग का Galaxy Z TriFold ही लॉन्च हुआ है.

यह हो सकता है मॉडल का नाम

रिपोर्ट्स के अनुसार, सर्टिफिकेशन के दौरान इसके मॉडल नंबर 2608BPX34C का पता चला है और इसे शाओमी मिक्स ट्राईफोल्ड के नाम से बाजार में उतारा जा सकता है. शाओमी का यह ट्राईफोल्ड फोन पूरी तरह ओपन होने पर टैबलेट जैसे डिस्प्ले में कन्वर्ट हो जाएगा. शाओमी ने 2018 में अपने ट्राई-फोल्ड कॉन्सेप्ट को प्रदर्शित किया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक इसके कमर्शियल प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

कब हो सकता है लॉन्च?

पेटेंट लिस्टिंग से पता चलता है कि शाओमी हैंडसेट के रियर में ट्रिपल कैमरा सेंसर मिल सकते हैं, जिन्हें एक हॉरिजॉन्टल मॉड्यूल पर प्लेस किया जाएगा. इसका डिजाइन Huawei के Mate XT Ultimate जैसा हो सकता है और इसमें स्क्रीन अंदर की तरफ फोल्ड होगी. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शाओमी अगले साल अपना पहला ट्राई-फोल्ड फोन लॉन्च कर सकती है. अभी कंपनी शाओमी 17 फोल्ड और शाओमी मिक्स फ्लिप 3 पर काम कर रही है, जिसे अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा. इनके बाद 2026 की तीसरी तिमाही में शाओमी मिक्स ट्राईफोल्ड को लॉन्च किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो ट्राईफोल्ड मार्केट में Huawei को टक्कर देने वाली सैमसंग के बाद शाओमी एक और कंपनी हो जाएगी.

ये भी पढ़ें-

जेमिनी बना इस साल गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाला एआई टूल, ग्रोक और डीपसीक से भी पीछे रहा चैटजीपीटी