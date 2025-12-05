हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीHuawei के बाद एक और चाइनीज कंपनी लाएगी ट्राई-फोल्ड फोन, जानें कब तक हो सकता है लॉन्च

Huawei के बाद एक और चाइनीज कंपनी लाएगी ट्राई-फोल्ड फोन, जानें कब तक हो सकता है लॉन्च

Huawei के बाद एक और चाइनीज कंपनी ट्राईफोल्ड फोन लाने वाली है. शाओमी अगले साल की तीसरी तिमाही में अपना पहला ट्राईफोल्ड फोन लॉन्च कर सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 05 Dec 2025 07:35 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Huawei और सैमसंग के बाद अब एक और कंपनी ट्राई-फोल्ड फोन लॉन्च करने की तैयारी में है. चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी शाओमी का एक नया फोन GSMA सर्टिफिकेशन के लिए अपीयर हुआ है. माना जा रहा है कि यह कंपनी का पहला ट्राईफोल्ड फोन होगा. सर्टिफिकेशन के लिए अभी तक केवल मॉडल नंबर पता चला है और इसके हार्डवेयर से जुड़ी कोई और जानकारी सामने नहीं आई है. बता दें कि ट्राई-फोल्ड फोन सेगमेंट अभी बहुत नया है और इसमें केवल Huawei के Mate XTs मॉडल्स और सैमसंग का Galaxy Z TriFold ही लॉन्च हुआ है.

यह हो सकता है मॉडल का नाम

रिपोर्ट्स के अनुसार, सर्टिफिकेशन के दौरान इसके मॉडल नंबर 2608BPX34C का पता चला है और इसे शाओमी मिक्स ट्राईफोल्ड के नाम से बाजार में उतारा जा सकता है. शाओमी का यह ट्राईफोल्ड फोन पूरी तरह ओपन होने पर टैबलेट जैसे डिस्प्ले में कन्वर्ट हो जाएगा. शाओमी ने 2018 में अपने ट्राई-फोल्ड कॉन्सेप्ट को प्रदर्शित किया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक इसके कमर्शियल प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

कब हो सकता है लॉन्च?

पेटेंट लिस्टिंग से पता चलता है कि शाओमी हैंडसेट के रियर में ट्रिपल कैमरा सेंसर मिल सकते हैं, जिन्हें एक हॉरिजॉन्टल मॉड्यूल पर प्लेस किया जाएगा. इसका डिजाइन Huawei के Mate XT Ultimate जैसा हो सकता है और इसमें स्क्रीन अंदर की तरफ फोल्ड होगी. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शाओमी अगले साल अपना पहला ट्राई-फोल्ड फोन लॉन्च कर सकती है. अभी कंपनी शाओमी 17 फोल्ड और शाओमी मिक्स फ्लिप 3 पर काम कर रही है, जिसे अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा. इनके बाद 2026 की तीसरी तिमाही में शाओमी मिक्स ट्राईफोल्ड को लॉन्च किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो ट्राईफोल्ड मार्केट में Huawei को टक्कर देने वाली सैमसंग के बाद शाओमी एक और कंपनी हो जाएगी.

ये भी पढ़ें-

जेमिनी बना इस साल गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाला एआई टूल, ग्रोक और डीपसीक से भी पीछे रहा चैटजीपीटी

Published at : 05 Dec 2025 07:35 AM (IST)
Tags :
Samsung Xiaomi Huawei TECH NEWS TriFold Phone Xiaomi MIX TriFold
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
हाथ मिलाया, गले मिले और फिर एक ही गाड़ी में रवाना... मोदी-पुतिन की दोस्ती देख चीन-PAK के उड़े होश, ट्रंप को भी टेंशन!
हाथ मिलाया, गले मिले और फिर एक ही गाड़ी में रवाना... मोदी-पुतिन की दोस्ती देख चीन-PAK के उड़े होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
क्रिकेट
मोहम्मद शमी का फिर गेंजबाजी में कहर, मात्र 13 रन देकर झटके चार विकेट, बंगाल ने दर्ज की जीत
मोहम्मद शमी का फिर गेंजबाजी में कहर, मात्र 13 रन देकर झटके चार विकेट, बंगाल ने दर्ज की जीत
इंडिया
हाईकोर्ट में कितने रिक्त पद?..राज्यसभा में विपक्ष के सवाल पर सरकार ने दिया ये जवाब
हाईकोर्ट में कितने रिक्त पद?..राज्यसभा में विपक्ष के सवाल पर सरकार ने दिया ये जवाब
Advertisement

वीडियोज

सुंदर बच्चियों की 'सीरियल किलर' LADY ! | Sansani | Crime News
India में दिख गया मोदी-पुतिन के 'दोस्ती का दम'...छा गई कार वाली 'केमेस्ट्री'
व्यापार से वॉर तक ये दोस्ती कितनी दमदार ?, देखिए सबसे सटीक विश्लेषण । Punit India Visit
Bharat ki Baat: भारत में दिखा 'दोस्ती का दम', पुतिन का जबरदस्त वेलकम! | Putin India Visit
पुतिन दौरे पर राहुल का 'डिप्लोमेसी बम'...दावे में कितना दम? । Sandeep Chaudhary । Putin India Visit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हाथ मिलाया, गले मिले और फिर एक ही गाड़ी में रवाना... मोदी-पुतिन की दोस्ती देख चीन-PAK के उड़े होश, ट्रंप को भी टेंशन!
हाथ मिलाया, गले मिले और फिर एक ही गाड़ी में रवाना... मोदी-पुतिन की दोस्ती देख चीन-PAK के उड़े होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
क्रिकेट
मोहम्मद शमी का फिर गेंजबाजी में कहर, मात्र 13 रन देकर झटके चार विकेट, बंगाल ने दर्ज की जीत
मोहम्मद शमी का फिर गेंजबाजी में कहर, मात्र 13 रन देकर झटके चार विकेट, बंगाल ने दर्ज की जीत
इंडिया
हाईकोर्ट में कितने रिक्त पद?..राज्यसभा में विपक्ष के सवाल पर सरकार ने दिया ये जवाब
हाईकोर्ट में कितने रिक्त पद?..राज्यसभा में विपक्ष के सवाल पर सरकार ने दिया ये जवाब
बॉलीवुड
पापा बनने के बाद पहली बार मीडिया में स्पॉट हुए विक्की कौशल, लगे एकदम डैशिंग, फोटोज वायरल
पापा बनने के बाद पहली बार मीडिया में स्पॉट हुए विक्की कौशल, लगे एकदम डैशिंग, फोटोज वायरल
एग्रीकल्चर
सर्दियों के दौरान भारतीय घरों में कैसे करें तुलसी की सही देखभाल, जानें कैसे रखें हरा-भरा?
सर्दियों के दौरान भारतीय घरों में कैसे करें तुलसी की सही देखभाल, जानें कैसे रखें हरा-भरा?
हेल्थ
उम्र बढ़ेगी, लेकिन असर नहीं दिखेगा, जानें सुबह की कौन सी 7 आदतें एजिंग करती हैं स्लो
उम्र बढ़ेगी, लेकिन असर नहीं दिखेगा, जानें सुबह की कौन सी 7 आदतें एजिंग करती हैं स्लो
जनरल नॉलेज
Road Deaths In India: देश में 2024 में सबसे ज्यादा लोग हुए सड़क हादसे के शिकार, आंकड़े देखकर उड़ जाएंगे होश
देश में 2024 में सबसे ज्यादा लोग हुए सड़क हादसे के शिकार, आंकड़े देखकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget