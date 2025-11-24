अब X करेगा पर्दाफाश! नया फीचर बताएगा आप कहां के हैं, यूजर्स में मचा हड़कंप

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

X New Feature: टेक दुनिया में एक बार फिर एलन मस्क की कंपनी X चर्चा में है क्योंकि प्लेटफॉर्म ने एक ऐसा फीचर लॉन्च करना शुरू किया है जो यूजर्स की प्रोफाइल पर कई अहम जानकारी अपने आप उजागर करेगा. यह नया टूल About This Account नाम से जारी किया गया है जिसका उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर बढ़ते फर्जी अकाउंट्स, बॉट्स और एआई-आधारित गतिविधियों को पहचानने में मदद करना है. इस सेक्शन में यूजर के अकाउंट की लोकेशन, प्रोफाइल कब बनाई गई थी, यूजरनेम कितनी बार बदला गया है और ऐप कहां से डाउनलोड किया गया था जैसी जानकारी दिखाई जाएगी ताकि लोग यह समझ सकें कि अकाउंट असली है या संदिग्ध.

फीचर क्यों लाया गया?

X ने इस फीचर की झलक सबसे पहले अक्टूबर में दी थी जब कंपनी के हेड ऑफ प्रोडक्ट निकिता बियर ने बताया कि इसे कर्मचारियों की प्रोफाइल्स पर टेस्ट किया जाएगा. मकसद स्पष्ट था लोगों को इतना डेटा देना कि वे खुद तय कर सकें कि सामने वाला अकाउंट भरोसेमंद है या गलत जानकारी फैलाने का प्रयास कर रहा है. उदाहरण के तौर पर, कोई अकाउंट खुद को अमेरिका का बता रहा हो लेकिन उसकी लोकेशन किसी दूसरे देश की दिखे तो यह उसके इरादों पर सवाल खड़ा कर देता है.

कैसे दिखेगा नया पैनल?

पिछले कुछ दिनों में कई यूजर्स ने बताया कि उनके अकाउंट पर यह फीचर दिखाई देना शुरू हो गया है. बियर ने यह भी आश्वासन दिया था कि बेहतर पारदर्शिता की मांग पर 72 घंटे के भीतर यह अपडेट लागू कर दिया जाएगा. वेब और मोबाइल ऐप दोनों पर यूजर के Joined तारीख पर टैप या क्लिक करने से एक नया पेज खुलता है जिसमें अकाउंट की जॉइन डेट, लोकेशन, यूज़रनेम चेंज हिस्ट्री और ऐप कहां से डाउनलोड हुआ था जैसे विवरण मौजूद होते हैं.

फिलहाल सीमित रोलआउट

हालांकि यह फीचर अभी सभी प्रोफाइल्स पर नहीं दिख रहा है. TechCrunch की रिपोर्ट के अनुसार, फिलहाल यूजर्स केवल अपनी ही जानकारी देख पा रहे हैं लेकिन दूसरों की प्रोफाइल पर यह पैनल अभी उपलब्ध नहीं है. ऐसा माना जा रहा है कि X पहले यूजर्स को मौका दे रहा है कि वे अपने डेटा की जांच कर सकें और प्राइवेसी सेटिंग्स में बदलाव कर सकें.

यूजर्स के पास यह विकल्प भी है कि वे अपनी लोकेशन को देश के स्तर पर दिखाएं या किसी व्यापक रीजन के रूप में सेट करें. Instagram पहले ही ऐसा पारदर्शिता फीचर प्रदान करता है और अब X भी उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए खुद को ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म साबित करने की कोशिश कर रहा है.

