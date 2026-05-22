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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकितनी बिजली खपत करता है घर ले लगा Smart TV? जानिए कौन सा मॉडल बढ़ाता है सबसे ज्यादा बिजली बिल

कितनी बिजली खपत करता है घर ले लगा Smart TV? जानिए कौन सा मॉडल बढ़ाता है सबसे ज्यादा बिजली बिल

Smart TV Electricity Consumption: किसी भी Smart TV की बिजली खपत उसकी वॉट क्षमता से मापी जाती है. जितना ज्यादा वॉट, उतनी ज्यादा बिजली की खपत.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 22 May 2026 05:06 PM (IST)
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  • ब्राइटनेस कम रखें, स्टैंडबाय मोड से बचाएं, बिजली बचत करें.

Smart TV Electricity Consumption: आज के समय में Smart TV सिर्फ एंटरटेनमेंट का साधन नहीं रहा, बल्कि हर घर की जरूरत बन चुका है. लेकिन बड़ी स्क्रीन, 4K क्वालिटी और लगातार OTT देखने की आदत के बीच कई लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है क्या Smart TV ज्यादा बिजली खाता है? और अगर हां, तो कौन सा मॉडल बिजली बिल सबसे ज्यादा बढ़ाता है?

असल में Smart TV की बिजली खपत उसके स्क्रीन साइज, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और इस्तेमाल के तरीके पर निर्भर करती है. सही जानकारी होने पर आप बिजली बिल को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं.

Smart TV की बिजली खपत कैसे तय होती है?

किसी भी Smart TV की बिजली खपत उसकी वॉट क्षमता से मापी जाती है. जितना ज्यादा वॉट, उतनी ज्यादा बिजली की खपत. उदाहरण के तौर पर 32 इंच का LED Smart TV आमतौर पर 30 से 50 वॉट तक बिजली इस्तेमाल करता है जबकि 55 इंच का 4K TV 100 से 200 वॉट तक बिजली ले सकता है.

अगर टीवी रोज 5 से 6 घंटे चलता है तो महीने के बिजली बिल में इसका असर साफ दिखाई देता है. खासकर बड़े स्क्रीन वाले टीवी ज्यादा यूनिट खर्च करते हैं.

कौन सा Smart TV सबसे ज्यादा बिजली खाता है?

सभी Smart TV एक जैसे नहीं होते. अलग-अलग डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की वजह से उनकी बिजली खपत भी बदल जाती है.

OLED TV

OLED टीवी शानदार पिक्चर क्वालिटी देते हैं लेकिन इनकी बिजली खपत कई बार ज्यादा हो सकती है. खासकर जब स्क्रीन की ब्राइटनेस हाई हो. बड़े OLED मॉडल बिजली बिल बढ़ाने में आगे रहते हैं.

QLED TV

QLED टीवी ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले देते हैं. इनकी बिजली खपत OLED से थोड़ी कम हो सकती है लेकिन स्क्रीन साइज बड़ा होने पर खर्च बढ़ जाता है.

LED TV

सामान्य LED Smart TV सबसे ज्यादा बिजली बचाने वाले माने जाते हैं. छोटे और मिड-साइज LED टीवी कम पावर इस्तेमाल करते हैं और घरेलू इस्तेमाल के लिए बेहतर ऑप्शन साबित होते हैं.

कौन सा स्क्रीन साइज ज्यादा खर्च बढ़ाता है?

टीवी जितना बड़ा होगा बिजली की खपत उतनी ज्यादा होगी. उदाहरण के लिए:

32 इंच TV – कम बिजली खपत

43 इंच TV – मध्यम खपत

55 इंच और उससे बड़े TV – ज्यादा बिजली खर्च

अगर आपका इस्तेमाल नॉर्मल है तो बहुत बड़ी स्क्रीन लेने से बिजली बिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है.

बिजली बिल कम करने के आसान तरीके

Smart TV इस्तेमाल करते समय कुछ छोटी आदतें बिजली की बचत में मदद कर सकती हैं. टीवी की ब्राइटनेस जरूरत से ज्यादा न रखें. इस्तेमाल न होने पर TV को पूरी तरह बंद करें, सिर्फ रिमोट से स्टैंडबाय मोड में न छोड़ें. साथ ही पावर सेविंग मोड ऑन रखने से भी बिजली खपत कम होती है.

क्या Smart TV सच में बिजली बिल बढ़ाता है?

अगर घर में बड़ा 4K या OLED Smart TV लंबे समय तक चलता है तो बिजली बिल बढ़ना तय है. हालांकि सही स्क्रीन साइज, ऊर्जा बचाने वाली सेटिंग्स और सीमित इस्तेमाल से इसका असर काफी कम किया जा सकता है. इसलिए नया Smart TV खरीदते समय सिर्फ फीचर्स ही नहीं, उसकी बिजली खपत पर भी ध्यान देना जरूरी है.

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Published at : 22 May 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
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