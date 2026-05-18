हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI के मामले में Google से कितना पीछे है Apple? जानकर हैरान रह जाएंगे आप

AI के मामले में Google से कितना पीछे है Apple? जानकर हैरान रह जाएंगे आप

Apple Vs Google in AI Race: यह बात किसी से छिपी नहीं है कि एआई के मामले में ऐप्पल का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. गूगल के मुकाबले कंपनी इस मामले में 1-2 साल पीछे चल रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 18 May 2026 04:05 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • एप्पल एआई रेस में गूगल से काफी पीछे, एंड्रॉयड 17 में नए फीचर्स.
  • एप्पल के एआई फीचर्स 2024 में घोषित, अभी तक जारी नहीं.
  • WWDC 2026 एप्पल के लिए निर्णायक, नई सिरी पर दांव.
  • जेमिनी-संचालित सिरी गोपनीयता के साथ सितंबर में आ सकती है.

Apple Vs Google in AI Race: दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी ऐप्पल एआई को लेकर संघर्ष कर रही है. कंपनी ने 2024 में कुछ एआई फीचर्स का ऐलान किया था, जिनका अभी तक इंतजार खत्म नहीं हुआ है. इसी बीच गूगल ने एआई के मामले में एक के बाद एक माइलस्टोन हासिल कर लिए हैं. एआई के मामले में ऐप्पल ने हाथ खड़े कर दिए थे और उसने सिरी समेत दूसरे कई फीचर्स के लिए गूगल से पार्टनरशिप की थी. अब गूगल की एंड्रॉयड 17 अपडेट पेश होने के बाद दोनों कंपनियों के बीच एआई का अंतर साफ-साफ नजर आने लगा है. 

एआई के मामले में गूगल से सालों पीछे है ऐप्पल

ऐप्पल को कवर करने वाले ब्लूमबर्ग के जर्नलिस्ट मार्क गुरमैन ने बताया है कि एआई के मामले में गूगल के बराबर पहुंचने में ऐप्पल को वर्षों लगेंगे. गुरमैन ने कहा कि मौजूदा रफ्तार को देखते यह लग रहा है कि ऐप्पल को गूगल के बराबर पहुंचने में 1-2 साल और लग जाएंगे. जब तक ऐप्पल वहां पहुंचेगी, गूगल और दूसरी कंपनियां उससे और आगे निकल जाएंगी. 2024 में गुरमैन का कहना था कि गूगल एआई डेवलपमेंट को लेकर ऐप्पल से 2-3 साल आगे है. 

ऐप्पल के इन फीचर्स का इंतजार नहीं हुआ खत्म

Android 17 में गूगल ऐसे फीचर पेश कर चुकी है, जिनका अभी तक ऐप्पल की तरफ से सिर्फ ऐलान किया गया है. 2024 में ऐप्पल ने ऐप्स और सर्विस में एआई इंटीग्रेट करने और होम स्क्रीन विजेट को जनरेट करने जैसे फीचर्स का ऐलान किया था. ऐप्पल अभी तक इन फीचर्स पर अभी तक काम ही कर रही है, लेकिन गूगल ने इन्हें रोल आउट कर दिया है.

WWDC 2026: ऐप्पल के लिए करो या मरो की स्थिति

अगले महीने ऐप्पल की वर्ल्डवाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस (WWDC) 2026 होनी है. इसमें ऐप्पल के लिए करो या मरो वाली स्थिति रहने वाली है. इसमें कंपनी को दिखाना होगा कि वह एआई की रेस में बनी हुई है और अगर वह यह नहीं दिखा पाती है तो उसे अपने यूजर्स को इसके पीछे की वजह बतानी पड़ेगी. वहीं कंपनी ने इस कॉन्फ्रेंस को लेकर तैयारी शुरू कर दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल अगले महीने नए एआई सिरी की झलक दिखाएगी. जेमिनी मॉडल से लैस सिरी चैटजीपीटी जैसे चैटबॉट्स को टक्कर देगा. इसमें प्राइवेसी के लिए ऑटो चैट डिलीट का भी ऑप्शन आएगा. इसे सितंबर में iOS 27 के साथ रोल आउट किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें-

सोलर पैनल को एक बार लगाने से नहीं चलेगा काम, हर मौसम के हिसाब से ऐसे करें देखभाल

Published at : 18 May 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
Google Apple AI Features
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
AI के मामले में Google से कितना पीछे है Apple? जानकर हैरान रह जाएंगे आप
AI के मामले में Google से कितना पीछे है Apple? जानकर हैरान रह जाएंगे आप
टेक्नोलॉजी
सोलर पैनल को एक बार लगाने से नहीं चलेगा काम, हर मौसम के हिसाब से ऐसे करें देखभाल
सोलर पैनल को एक बार लगाने से नहीं चलेगा काम, हर मौसम के हिसाब से ऐसे करें देखभाल
टेक्नोलॉजी
गर्मी के मौसम में कौन-सा पंखा खरीदना जेब के लिए सही, जानें किसमें ज्यादा खर्च होती है बिजली?
गर्मी के मौसम में कौन-सा पंखा खरीदना जेब के लिए सही, जानें किसमें ज्यादा खर्च होती है बिजली?
टेक्नोलॉजी
बिना नेटवर्क भी कनेक्ट रहेगा फोन, देश में जल्द आ सकती है सैटेलाइट कनेक्टिविटी
बिना नेटवर्क भी कनेक्ट रहेगा फोन, देश में जल्द आ सकती है सैटेलाइट कनेक्टिविटी
Advertisement

वीडियोज

hopal Twisha Sharma Case: ट्विशा केस में पुलिस ने की बड़ी चूक | SIT | Latest News
Bhopal Twisha Sharma Case: ससुराल वालों पर माता-पिता का गंभीर आरोप | Model | SIT | Breaking
Petrol Diesel Price Hike: भारत में फिर महंगा होने वाला है पेट्रोल-डीजल? | PM Modi Appeal | CNG
NEET Paper Leak Case: नीट पेपर लीक में चौंकाने वाला खुलासा | CBI | NTA | Breaking News
Kerala CM Oath Ceremony: VD Satheesan के हाथ में केरल की कमान, ली शपथ | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Tension: ट्रंप ने शेयर किया ईरान पर हमले का नक्शा, AI तस्वीरों में दिखा युद्ध का पूरा प्लान, फिर कहा- 'अब नहीं माना तो...'
ट्रंप ने शेयर किया ईरान पर हमले का नक्शा, AI तस्वीरों में दिखा युद्ध का पूरा प्लान, फिर कहा- 'अब नहीं माना तो...'
बिहार
'BJP-JDU में कुछ ठीक नहीं', RJD की बड़ी भविष्यवाणी, दावा- '…बगावत करने वाले हैं'
'BJP-JDU में कुछ ठीक नहीं', RJD की बड़ी भविष्यवाणी, दावा- '…बगावत करने वाले हैं'
विश्व
 डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों में खरीदे अरबों के शेयर, हिल गया अमेरिका, रिपोर्ट से वॉल स्ट्रीट भी हैरान
 डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों में खरीदे अरबों के शेयर, हिल गया अमेरिका, रिपोर्ट से वॉल स्ट्रीट भी हैरान
आईपीएल 2026
आज IPL को अलविदा कह देंगे एमएस धोनी? चेपॉक में CSK का SRH से मैच; माही का होगा आखिरी मुकाबला?
आज IPL को अलविदा कह देंगे एमएस धोनी? चेपॉक में CSK का SRH से मैच; माही का होगा आखिरी मुकाबला?
टेलीविजन
पति विक्की जैन संग गौशाला गईं अंकिता लोखंडे, उठाया गोबर, गायों को लगाया गले
पति विक्की जैन संग गौशाला गईं अंकिता लोखंडे, उठाया गोबर, गायों को लगाया गले
इंडिया
Explained: 10 साल बाद भी हीट एक्शन प्लान अधूरा! दिल्ली में फेल और सिर्फ अहमदाबाद में पास क्यों? एक्सपर्ट्स से समझें
10 साल बाद हीट एक्शन प्लान अधूरा! दिल्ली में फेल, अहमदाबाद में पास क्यों? एक्सपर्ट्स से समझें
ट्रेंडिंग
ब्रेक ब्रेक ब्रेक! वीडियो बनाने में पलट गई कार, चीखते रह गए दोस्त, खौफनाक वीडियो आया सामने
ब्रेक ब्रेक ब्रेक! वीडियो बनाने में पलट गई कार, चीखते रह गए दोस्त, खौफनाक वीडियो आया सामने
टेक्नोलॉजी
बिना नेटवर्क भी कनेक्ट रहेगा फोन, देश में जल्द आ सकती है सैटेलाइट कनेक्टिविटी
बिना नेटवर्क भी कनेक्ट रहेगा फोन, देश में जल्द आ सकती है सैटेलाइट कनेक्टिविटी
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Embed widget