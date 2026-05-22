हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड4 मिनट 46 सेकंड का वो गाना, जिसे लेकर कंफ्यूज थे मेकर्स! 19 साल पहले ऐसे हुआ था तैयार

4 मिनट 46 सेकंड का वो गाना, जिसे लेकर कंफ्यूज थे मेकर्स! 19 साल पहले ऐसे हुआ था तैयार

Ranbir Kapoor Flop Film Hit Song: 19 साल पुरानी फ्लॉप फिल्म के हिट गाने के बारे में बता रहे हैं, जिसे सिंगर शान ने गाया था और ये 4 मिनट 46 सेकंड का गाना आज भी काफी पसंद किया जाता है.

By : राहुल यादव | Updated at : 22 May 2026 10:58 PM (IST)
Preferred Sources

90s और 20s में बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक गानों को रिलीज किया गया. इसमें कई फिल्मों के सॉन्ग हिट रहे और कई तो सदाबहार गानों की लिस्ट में शामिल हुए. इसमें कई बार तो ऐसा भी रहा है कि फिल्में फ्लॉप रहीं लेकिन उनके गाने हिट रहे हैं. ऐसे में आज आपको एक ऐसी ही 19 साल पुरानी फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटी लेकिन उसका गाना काफी हिट हुआ. लेकिन, वो गाना लिखने के बाद मेकर्स कंफ्यूज थे कि अब इसे गायगा कौन? चलिए बताते हैं किस्सा.

रणबीर कपूर की फ्लॉप फिल्म का था सॉन्ग

दरअसल, 19 साल पुराने जिस गाने के बारे में बात कर रहे हैं, वो रणबीर कपूर की फ्लॉप फिल्म का गाना था. हालांकि, फिल्म भले ही फ्लॉप रही लेकिन, इसका गाना दर्शकों को काफी पसंद आया था और आज भी इसका म्यूजिक, लिरिक्स और रणबीर की वो एक्टिंग फैंस को काफी पसंद आती है. गाना भले ही 19 साल पुराना हुआ है लेकिन म्यूजिक आज भी नया सा लगता है. ये कोई और नहीं बल्कि रणबीर कपूर की फिल्म 'सांवरिया' का सॉन्ग 'जब से तेरे नैना' है.

यह भी पढ़ें: Netflix पर इन 5 फिल्मों ने काटा गदर, नंबर 1 पर आई एनिमेटेड कॉमेडी, तो तीसरे नंबर वाली थ्रिलर उड़ा देगी होश

'जब से तेरे नैना' को लेकर कंफ्यूज थे मेकर्स

फिल्म 'सांवरिया' का गाना 'जब से तेरे नैना' की मेकिंग का किस्सा कमाल का है, जिसे मेकर्स ने लिख तो लिया था लेकिन वो कंफ्यूज थे कि इसे गायगा कौन? संगीतकार समीर अंजान इसके बारे में बताया. उन्होंने शान के पॉडकास्ट में शिरकत की थी और बताया, 'मुझे याद है शान, जब वो गाना बना तो बड़ा डिस्कशन हुआ कि इसको गवाया किससे जाए? 

वो आगे बताते हैं, 'और वो फैसला संजय लीला भंसाली द्वारा लिया गया था. क्योंकि वो तुम्हारे कुछ गानों के फैन थे और अभी भी होंगे. उन्होंने बोला यार एक काम करते हैं शान को बुलाते हैं. मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए भी वो गाना थोड़ा चैलेंजिंग रहा होगा.' इसके बाद शान भी बताते हैं उन्होंने बड़ी मुश्किल से गाया था. सुर कई बार ऊपर नीचे हो गए थे. 

यह भी पढ़ें: 'करुप्पू' ने 8वें दिन बनाया रिकॉर्ड, इंडिया के बाद तमिल में 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री

बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी थी 'सांवरिया'

गौरतलब है कि रणबीर कपूर की फिल्म 'सांवरिया' उनकी डेब्यू मूवी थी, जिसे साल 2007 में रिलीज किया गया था. इसमें उनके साथ एक्ट्रेस सोनम कपूर को कास्ट किया गया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई थी लेकिन इसमें रणबीर और सोनम की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई थी.

फिल्म के बॉक्स ऑफिस के बारे में बात करें तो सैकनिल्क के अनुसार, 'सांवरिया' का बजट 45 करोड़ था और ये बजट के जितनी कमाई भी नहीं कर पाई थी. फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 22.31 करोड़, ओवरसीज में 12.13 करोड़ और वर्ल्डवाइड 39.13 करोड़ का बिजनेस ही कर पाई थी. 

रणबीर कपूर का वर्कफ्रंट

रणबीर कपूर इन दिनों फिल्म 'रामायण' को लेकर चर्चा में हैं, जिसका निर्माण नितेश तिवारी कर रहे हैं. इस फिल्म का बजट 4000 करोड़ है और इसे दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा. फिल्म में रणबीर के साथ ही साई पल्लवी भी लीड रोल में हैं. इसके पहले पार्ट को दिवाली 2026 और दिवाली 2027 के मौके पर रिलीज किया जाएगा. फिल्म में यश रावण तो सनी देओल हनुमान की भूमिका में दिखाई देंगे.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 22 May 2026 10:58 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
4 मिनट 46 सेकंड का वो गाना, जिसे लेकर कंफ्यूज थे मेकर्स! 19 साल पहले ऐसे हुआ था तैयार
4 मिनट 46 सेकंड का वो गाना, जिसे लेकर कंफ्यूज थे मेकर्स! 19 साल पहले ऐसे हुआ था तैयार
बॉलीवुड
Gul Panag का ध्रुव राठी पर फूटा गुस्सा, पीएम मोदी के खिलाफ किया था अपमानजनक ट्वीट
गुन पनाग का ध्रुव राठी पर फूटा गुस्सा, पीएम मोदी के खिलाफ किया था अपमानजनक ट्वीट
बॉलीवुड
Friday Box Office Live: 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, कमाई 23 करोड़ के पार, 'चांद मेरा दिल' का हाल बेहाल, जानें 9 बजे तक का कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस LIVE: 'दृश्यम 3' ने 9 बजे तक कमा लिए 23 करोड़, 'चांद मेरा दिल' का हाल बेहाल, जानें सभी फिल्मों का कलेक्शन
बॉलीवुड
माइकल जैक्सन से नफरत करते हैं राम गोपाल वर्मा, मौत की खबर से टूट गया था दिल
माइकल जैक्सन से नफरत करते हैं राम गोपाल वर्मा, मौत की खबर से टूट गया था दिल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रश्मिका वर्सेस कृति! इंस्टाग्राम पर शुरू हुई जुबानी जंग, क्या है इसके पीछे का बड़ा सच? (22-05-26)
Vasudha: Chauhan parivaar में लौटी खुशियां! अब फैमिली ट्रिप पर करीब आएंगे Dev-Vasudha
Cocktail 2 Song ‘माशूका’ पर Copy विवाद, Trolls को Pritam ने बताया अपना “Unpaid PR Team”
कॉकरोच जनता पार्टी को मिला बॉलीवुड का Support, Instagram Followers में BJP-Congress को छोड़ा पीछे
Twisha Sharma Case: पुलिस स्टेशन में मीडिया पर भड़के वकील, Giribala ने साधी चुप्पी! | Breaking | MP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके का इंस्टाग्राम हैक, कहा- बैकअप एकाउंट भी उड़ा दिया
कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके का इंस्टाग्राम हैक, कहा- बैकअप एकाउंट भी उड़ा दिया
बिहार
PM मोदी की अपील पर खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान, 'जितने भी आर्टिस्ट और उद्योगपति हैं, उनसे...'
PM मोदी की अपील पर खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान, 'जितने भी आर्टिस्ट और उद्योगपति हैं, उनसे...'
क्रिकेट
IPL में बिहार की टीम भी आएगी? मुख्यमंत्री ने बीच सीजन दिया ऐसा बयान, मच गई हलचल
IPL में बिहार की टीम भी आएगी? मुख्यमंत्री ने बीच सीजन दिया ऐसा बयान, मच गई हलचल
बॉलीवुड
Box Office: 11 साल पहले आई कंगना रनौत की इस फिल्म ने कमाया था 541% प्रॉफिट, शाहरुख खान को दी थी मात
11 साल पहले आई कंगना रनौत की इस फिल्म ने कमाया था 541% प्रॉफिट, शाहरुख खान को दी थी मात
विश्व
Iran US War: कुछ घंटों में यूएस-ईरान ड्राफ्ट डील का ऐलान, कतर से जा रही टीम, मुनीर पहुंच रहे तेहरान
कुछ घंटों में यूएस-ईरान ड्राफ्ट डील का ऐलान, कतर से जा रही टीम, मुनीर पहुंच रहे तेहरान
इंडिया
पाकिस्तान से बातचीत वाले होसबोले के बयान पर RSS से जुड़े संगठन ने कहा, 'अगर हम उन्हें...'
पाकिस्तान से बातचीत वाले होसबोले के बयान पर RSS से जुड़े संगठन ने कहा, 'अगर हम उन्हें...'
बिजनेस
RBI का केंद्र को तोहफा, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के बीच मंजूर किया 2.87 लाख करोड़ का लाभांश
RBI का केंद्र को तोहफा, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के बीच मंजूर किया 2.87 लाख करोड़ का लाभांश
क्रिकेट
'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह
'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget