कितने पढ़े लिखे हैं जॉन टर्नस जिन्हें एप्पल ने बनाया अपना नया CEO

John Ternus Apple New CEO : दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली टेक कंपनियों में से एक एप्पल में अब एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. लंबे समय से कंपनी के CEO रहे टिम कुक जल्द ही अपना पद छोड़ देंगे, लेकिन वे पूरी तरह कंपनी से अलग नहीं होंगे, बल्कि एक सीमित और सलाहकारी भूमिका में जुड़े रहेंगे. उनकी जगह अब जॉन टर्नस को एप्पल का नया CEO बनाया जा रहा है, जो 1 सितंबर 2026 से एप्पल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में काम संभालेंगे. यह बदलाव एप्पल के लिए एक नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है, क्योंकि टर्नस का बैकग्राउंड मुख्य रूप से हार्डवेयर इंजीनियरिंग से जुड़ा रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि जॉन टर्नस कितने पढ़े लिखे हैं, जिन्हें एप्पल ने अपना नया CEO बनाया.

जॉन टर्नस कौन हैं?

जॉन टर्नस एप्पल के लंबे समय से जुड़े हुए एक बड़े अधिकारी हैं. उन्होंने कंपनी में अपना करियर एक इंजीनियर के तौर पर शुरू किया था और धीरे-धीरे मेहनत और अनुभव के दम पर सबसे ऊंचे पद तक पहुंच गए. वे 2001 में एप्पल से जुड़े थे और शुरुआती समय में प्रोडक्ट डिजाइन और हार्डवेयर से जुड़े कामों पर ध्यान दिया. समय के साथ उन्होंने अपनी तकनीकी समझ और नेतृत्व क्षमता से कंपनी के कई जरूरी प्रोजेक्ट्स को दिशा दी.

जॉन टर्नस कितने पढ़े लिखे हैं

जॉन टर्नस ने अपनी पढ़ाई अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से की है. वहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की, पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने शुरुआत में एक वर्चुअल रियलिटी स्टार्टअप के साथ काम किया. यहीं से उन्हें तकनीक और प्रोडक्ट डिजाइन की असली दुनिया का अनुभव मिला, जिसने आगे चलकर उनके करियर को नई दिशा दी.

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जॉन टर्नस का एप्पल में सफर

एप्पल में जॉन टर्नस ने 2001 में काम शुरू किया. शुरुआत में उन्होंने छोटे स्तर पर हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स पर काम किया, खासकर मैक कंप्यूटर की स्क्रीन और डिजाइन से जुड़े हिस्सों पर. धीरे-धीरे उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और 2013 में उन्हें हार्डवेयर इंजीनियरिंग का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया. इसके बाद 2021 में उन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर पदोन्नत किया गया. इस पूरे काम में उन्होंने एप्पल के लगभग सभी बड़े प्रोडक्ट्स iPhone, iPad, Mac, Apple Watch और AirPods के विकास में अहम भूमिका निभाई.

जॉन टर्नस की खास उपलब्धियां

टर्नस ने एप्पल के हार्डवेयर सिस्टम को मजबूत और आधुनिक बनाने में अहम भूमिका निभाई है. खासकर Mac कंप्यूटर की बढ़ती बिक्री और उसके नए डिजाइन को उनकी रणनीति का परिणाम माना जाता है. उनके नेतृत्व में एप्पल ने इंटेल चिप्स को छोड़कर अपने खुद के प्रोसेसर इस्तेमाल करने का बड़ा फैसला लिया. यह एप्पल के इतिहास में एक जरूरी बदलाव माना जाता है. इसके अलावा हाल के वर्षों में iPhone Air जैसे नए डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स में भी उनकी भूमिका अहम रही है, जिसे कंपनी का बड़ा डिजाइन बदलाव माना जाता है.

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