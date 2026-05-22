हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब AirPods बनेंगे ‘कान के डॉक्टर’! Apple ने भारत में लॉन्च किया ऐसा फीचर, घर बैठे कर सकेंगे Hearing Test

अब AirPods बनेंगे ‘कान के डॉक्टर’! Apple ने भारत में लॉन्च किया ऐसा फीचर, घर बैठे कर सकेंगे Hearing Test

Apple AirPods: Apple के अनुसार यह नया फीचर AirPods Pro 2 और उससे आगे के मॉडल्स में काम करेगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 22 May 2026 07:29 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • Apple अब स्वास्थ्य तकनीक पर ध्यान केंद्रित कर रहा है.

Apple AirPods: Apple ने भारत में अपने प्रीमियम ईयरबड्स के लिए एक बड़ा हेल्थ अपडेट जारी किया है. अब AirPods केवल गाने सुनने का साधन नहीं रहेंगे बल्कि ये यूजर्स की सुनने की क्षमता यानी Hearing Health पर भी नजर रखेंगे. कंपनी ने भारत में नया Hearing Test फीचर शुरू किया है जिसकी मदद से लोग घर बैठे कुछ ही मिनटों में अपनी सुनने की क्षमता की जांच कर सकेंगे.

घर बैठे सिर्फ 5 मिनट में होगा Hearing Test

Apple के अनुसार यह नया फीचर AirPods Pro 2 और उससे आगे के मॉडल्स में काम करेगा. इसके लिए डिवाइस में लेटेस्ट Firmware होना जरूरी है और उसे iOS 18 या iPadOS 18 वाले iPhone या iPad से कनेक्ट करना होगा.

कंपनी का कहना है कि पूरा टेस्ट लगभग पांच मिनट में पूरा हो जाता है और इसके लिए किसी क्लिनिक या अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यूजर आराम से घर पर बैठकर ही यह टेस्ट कर सकता है.

कैसे काम करेगा यह नया फीचर?

Hearing Test के दौरान यूजर को AirPods पहनने होंगे. इसके बाद दोनों कानों में अलग-अलग ऑडियो टोन सुनाई देंगे. जब भी कोई आवाज सुनाई देगी यूजर को उसका जवाब देना होगा.

टेस्ट पूरा होने के बाद सिस्टम एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें दोनों कानों की Hearing Level, Hearing Loss की स्थिति, जरूरी सुझाव और Audiogram Chart शामिल होगा. यह चार्ट अलग-अलग फ्रीक्वेंसी पर सुनने की क्षमता को दिखाता है. यह सभी डेटा सुरक्षित तरीके से Apple Health App में सेव रहेगा. जरूरत पड़ने पर यूजर इसे डॉक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ भी शेयर कर सकता है.

शुरुआती दौर में ही पकड़ में आएगी Hearing Problem

Apple का मानना है कि कई बार लोगों को लंबे समय तक यह पता ही नहीं चलता कि उनकी सुनने की क्षमता धीरे-धीरे कमजोर हो रही है. ऐसे में यह फीचर शुरुआती स्टेज में ही समस्या की पहचान करने में मदद करेगा.

कंपनी की Health and Fitness टीम की वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि टेक्नोलॉजी का मकसद लोगों को अपनी हेल्थ पर बेहतर कंट्रोल देना होना चाहिए. इसी सोच के तहत यह फीचर तैयार किया गया है.

Hearing Aid की तरह भी काम करेंगे AirPods

इस अपडेट के बाद AirPods Pro हल्की या मध्यम Hearing Loss वाले लोगों के लिए Hearing Assistance डिवाइस की तरह भी काम कर सकेंगे. टेस्ट के दौरान बने पर्सनल Hearing Profile के आधार पर AirPods आसपास की आवाजों और बातचीत को रियल टाइम में ज्यादा साफ और तेज सुनाने में मदद करेंगे. इससे रोजमर्रा की बातचीत समझना आसान हो सकता है.

कई सालों की रिसर्च के बाद तैयार हुआ फीचर

Apple के मुताबिक कंपनी पिछले कई वर्षों से Hearing Health टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है. शुरुआत में Connected Headphones के जरिए सही रिजल्ट हासिल करने में दिक्कतें आती थीं क्योंकि आसपास का शोर और हार्डवेयर क्वालिटी बड़ी चुनौती थी. हालांकि अब AirPods के बेहतर हार्डवेयर और Noise Isolation तकनीक की मदद से कंपनी ज्यादा भरोसेमंद और क्लिनिकल स्तर के करीब परिणाम देने का दावा कर रही है.

Apple अब हेल्थ टेक्नोलॉजी पर दे रहा बड़ा फोकस

यह अपडेट दिखाता है कि Apple अब अपने डिवाइसेज को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं बल्कि हेल्थ कंपेनियन के रूप में पेश करना चाहता है. Hearing फीचर्स के अलावा कंपनी ने भारत में Apple Watch यूजर्स के लिए Sleep Apnoea Notification फीचर भी शुरू किया है. यह फीचर सोते समय सांस रुकने जैसी समस्याओं के संकेत पहचानने में मदद करेगा.

Apple Watch में मौजूद सेंसर और Accelerometer सोते समय शरीर की हलचल और Breathing Pattern को ट्रैक करके संभावित समस्या का पता लगाने की कोशिश करेंगे.

यह भी पढ़ें:

Tips for AC Buying: बाजार में बिक रहे कितने तरह के AC, कैसे समझें आपके लिए कौन-सा परफेक्ट?

Published at : 22 May 2026 07:29 PM (IST)
Tags :
Apple AirPods TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
अब AirPods बनेंगे ‘कान के डॉक्टर’! Apple ने भारत में लॉन्च किया ऐसा फीचर, घर बैठे कर सकेंगे Hearing Test
अब AirPods बनेंगे ‘कान के डॉक्टर’! Apple ने भारत में लॉन्च किया ऐसा फीचर, घर बैठे कर सकेंगे Hearing Test
टेक्नोलॉजी
स्क्रीन देखते ही जलती हैं आंखें? फोन और लैपटॉप की ये 2 छुपी सेटिंग्स मिनटों में देंगी राहत
स्क्रीन देखते ही जलती हैं आंखें? फोन और लैपटॉप की ये 2 छुपी सेटिंग्स मिनटों में देंगी राहत
टेक्नोलॉजी
कितनी बिजली खपत करता है घर ले लगा Smart TV? जानिए कौन सा मॉडल बढ़ाता है सबसे ज्यादा बिजली बिल
कितनी बिजली खपत करता है घर ले लगा Smart TV? जानिए कौन सा मॉडल बढ़ाता है सबसे ज्यादा बिजली बिल
टेक्नोलॉजी
धमाल मचाने की तैयारी में सैमसंग, स्लाइड और रोल होने वाले 2 फोन के डिजाइन करवाएं पेटेंट
धमाल मचाने की तैयारी में सैमसंग, स्लाइड और रोल होने वाले 2 फोन के डिजाइन करवाएं पेटेंट
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रश्मिका वर्सेस कृति! इंस्टाग्राम पर शुरू हुई जुबानी जंग, क्या है इसके पीछे का बड़ा सच? (22-05-26)
Vasudha: Chauhan parivaar में लौटी खुशियां! अब फैमिली ट्रिप पर करीब आएंगे Dev-Vasudha
Cocktail 2 Song ‘माशूका’ पर Copy विवाद, Trolls को Pritam ने बताया अपना “Unpaid PR Team”
कॉकरोच जनता पार्टी को मिला बॉलीवुड का Support, Instagram Followers में BJP-Congress को छोड़ा पीछे
Twisha Sharma Case: पुलिस स्टेशन में मीडिया पर भड़के वकील, Giribala ने साधी चुप्पी! | Breaking | MP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'क्रिमिनल रिकॉर्ड हज की राह में बाधा', जन्नत की चाह में हिन्दू महिला का कराया धर्म परिवर्तन, पीड़िता की आपबीती
'क्रिमिनल रिकॉर्ड हज की राह में बाधा', जन्नत की चाह में हिन्दू महिला का कराया धर्म परिवर्तन
बिहार
CM सम्राट चौधरी ने शिक्षकों की नियुक्ति पर लिया बड़ा फैसला, विज्ञापन पर भी अपडेट
CM सम्राट चौधरी ने शिक्षकों की नियुक्ति पर लिया बड़ा फैसला, विज्ञापन पर भी अपडेट
आईपीएल 2026
IPL में कोई खिलाड़ी कैसे बन सकता है नेट गेंदबाज? कितनी मिलती है नेट बॉलर्स को फीस? जानें सबकुछ
IPL में कोई खिलाड़ी कैसे बन सकता है नेट गेंदबाज? कितनी मिलती है नेट बॉलर्स को फीस? जानें सबकुछ
बॉलीवुड
Box Office: 11 साल पहले आई कंगना रनौत की इस फिल्म ने कमाया था 541% प्रॉफिट, शाहरुख खान को दी थी मात
11 साल पहले आई कंगना रनौत की इस फिल्म ने कमाया था 541% प्रॉफिट, शाहरुख खान को दी थी मात
इंडिया
OBC में क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण की मांग करने वालों से SC ने पूछा- तुम्हारे माता-पिता IAS, फिर भी चाहिए कोटा?
OBC में क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण की मांग करने वालों से SC ने पूछा- तुम्हारे माता-पिता IAS, फिर भी चाहिए कोटा?
क्रिकेट
'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह
'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह
विश्व
Explained: 47 साल बाद प्रोटोकॉल तोड़कर ताइवानी राष्ट्रपति से बात करेंगे ट्रंप! 1979 से दोनों देशों में सीधी बातचीत बंद, चीन को क्या दिक्कत?
47 साल बाद प्रोटोकॉल तोड़कर ताइवान से बात करेंगे ट्रंप! 1979 से सीधी बातचीत बंद क्यों?
हेल्थ
AC And Heatwave Health Risks: AC से निकलते ही धूप में जाना पड़ सकता है भारी, अचानक तापमान बदलने से पड़ सकते हैं बीमार
AC से निकलते ही धूप में जाना पड़ सकता है भारी, अचानक तापमान बदलने से पड़ सकते हैं बीमार
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget