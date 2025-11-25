बार-बार ओवरहीट हो रहा है फोन? ये हो सकते हैं कारण और ऐसे करें कूल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









अगर आपका फोन चार्जिंग या यूज के समय ओवरहीट हो जाता है तो यह खतरनाक हो सकता है. लगातार ओवरहीटिंग से फोन की बैटरी और दूसरे पार्ट्स पर बुरा असर पड़ता है. साथ ही इससे फोन की परफॉर्मेंस भी प्रभावित होती है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि फोन ओवरहीट होने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं और इसे ठंडा करने के लिए आप क्या-क्या तरीके अपना सकते हैं.

फोन के ओवरहीट होने के कारण

हैवी यूज- फोन पर लंबे समय तक गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या स्ट्रीमिंग आदि से फोन ओवरहीट हो सकते हैं. इन टास्क को पूरा करने के लिए हैवी प्रोसेसिंग पावर लगती है, जिससे फोन में हीट जनरेट होती है. इसके अलावा मल्टीटास्किंग से भी CPU पर लोड पड़ता है, जिससे टेंपरेचर बढ़ सकता है.

मौसम- गर्मियों के मौसम में कई स्थानों पर तापमान 45 डिग्री से भी पार पहुंच जाता है. ऐसे स्थिति में नॉर्मल यूज से भी फोन गर्म हो जाता है. इसके अलावा डायरेक्ट सनलाइट से भी फोन का टेंपरेचर बढ़ जाता है.

बैकग्राउंड ऐप्स- कई बार बैकग्राउंड में कई ऐप्स ओपन रह जाती हैं. ये लगातार प्रोसेसिंग पावर और बैटरी को कंज्यूम करती रहती हैं. इसी तरह सोशल मीडिया ऐप्स, लोकेशन सर्विसेस और आउटडेटेड सॉफ्टवेयर भी फोन के हार्डवेयर पर स्ट्रेस डालते हैं. इन प्रोसेस से हीट जनरेट होती है और फोन का टेंपरेचर ऊपर चला जाता है.

फोन को ठंडा कैसे करें?

फोन को कर दें स्विच ऑफ- आजकल कई फोन में टेंपरेचर ज्यादा होने पर अलर्ट आ जाता है और उन्हें यूज नहीं किया जा सकता. अगर आपको लगता है कि फोन ज्यादा गर्म हो गया है तो इसे कुछ देर के लिए स्विच ऑफ कर दें.

फोन कवर हटा दें- कई बार कवर के कारण फोन का एयरफ्लो प्रभावित हो जाता है, जिससे उस तक ठीक तरीके से हवा नहीं पहुंच पाती. ऐसी स्थिति से बचने के लिए फोन के गर्म होने पर इसका कवर हटा दें. इससे फोन की हीट जल्दी बाहर निकल पाएगी.

