Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह तकनीक आज भी कुछ उपकरणों में इस्तेमाल होती।

Landline Wire: आज Smartphone और वायरलेस गैजेट्स का दौर है लेकिन एक समय ऐसा था जब लगभग हर घर और ऑफिस में Landline Phone हुआ करता था. उस दौर में फोन की घंटी बजते ही लोग तेजी से रिसीवर उठाते थे और लंबी बातें किया करते थे. अगर आपने पुराने Landline Phones देखे होंगे तो एक चीज जरूर नोटिस की होगी उनका तार सीधा नहीं बल्कि घुमावदार यानी Spiral Shape में होता था. बहुत से लोग इसे सिर्फ डिजाइन समझते हैं लेकिन असल में इसके पीछे एक बेहद काम की तकनीक छिपी थी.

सीधे तार की जगह Spiral Wire क्यों चुना गया?

Landline Phone में रिसीवर को बेस यूनिट से जोड़ने के लिए तार का इस्तेमाल किया जाता था. अगर यह तार पूरी तरह सीधा होता तो वह जल्दी उलझ सकता था और ज्यादा जगह भी घेरता. इसी समस्या से बचने के लिए कंपनियों ने Spiral या Coiled Wire डिजाइन तैयार किया. यह तार जरूरत पड़ने पर आसानी से लंबा हो जाता था और इस्तेमाल खत्म होने पर फिर से सिकुड़कर छोटा हो जाता था. इससे फोन के आसपास कम अव्यवस्था रहती थी.

लंबी बातचीत में मिलता था आराम

पुराने समय में लोग Landline पर काफी देर तक बातें करते थे. कई बार रिसीवर लेकर कमरे में इधर-उधर घूमना भी पड़ता था. Spiral Wire की वजह से यूजर आसानी से कुछ दूरी तक जा सकता था क्योंकि तार खिंचकर लंबा हो जाता था. अगर तार सीधा होता तो वह या तो जल्दी टूट जाता या हर समय जमीन पर फैला रहता. Spiral डिजाइन ने इस समस्या को काफी हद तक हल कर दिया.

तार टूटने से भी बचाता था यह डिजाइन

फोन के तार लगातार खिंचने और मुड़ने की वजह से जल्दी खराब हो सकते थे. लेकिन Spiral Shape में तार पर दबाव बराबर तरीके से पड़ता था जिससे उसके टूटने की संभावना कम हो जाती थी. यही वजह थी कि पुराने Landline के तार कई साल तक बिना किसी बड़ी समस्या के चलते रहते थे. यह डिजाइन मजबूती और लचीलापन दोनों देने के लिए बनाया गया था.

ऑफिस और घर में जगह बचाने की स्मार्ट ट्रिक

उस दौर में ज्यादातर टेबल छोटे होते थे और उन पर कई दूसरी चीजें भी रखी रहती थीं. अगर फोन का तार लंबा और सीधा होता तो वह हर समय उलझता रहता. Spiral Wire सिकुड़कर छोटा हो जाता था जिससे टेबल साफ-सुथरी दिखती थी. यही कारण है कि यह डिजाइन ऑफिस फोन में खासतौर पर बेहद लोकप्रिय हुआ.

आज भी कई डिवाइस में दिखती है यही तकनीक

हालांकि अब Landline Phones का इस्तेमाल काफी कम हो गया है लेकिन Spiral Wire की तकनीक आज भी कई जगह देखने को मिलती है. पुराने गेमिंग कंट्रोलर, कुछ माइक्रोफोन और इंडस्ट्रियल मशीनों में आज भी इसी तरह के Coiled Cables इस्तेमाल किए जाते हैं. इसका कारण साफ है यह डिजाइन कम जगह में ज्यादा लचीलापन देता है.

सिर्फ डिजाइन नहीं, पूरी टेक्नोलॉजी थी

बहुत से लोग Landline के घुमावदार तार को सिर्फ पुरानी डिजाइन मानते हैं लेकिन असल में यह उस समय की एक बेहद उपयोगी इंजीनियरिंग थी. इसका मकसद सिर्फ फोन को आकर्षक बनाना नहीं बल्कि उसे ज्यादा सुविधाजनक, टिकाऊ और इस्तेमाल में आसान बनाना था.

यह भी पढ़ें:

Cooler में Honeycomb बेहतर या Wood Wool Pads? खरीदने से पहले जानें कौन देता है ज्यादा ठंडक?