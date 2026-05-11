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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीCooler में Honeycomb बेहतर या Wood Wool Pads? खरीदने से पहले जानें कौन देता है ज्यादा ठंडक?

Cooler में Honeycomb बेहतर या Wood Wool Pads? खरीदने से पहले जानें कौन देता है ज्यादा ठंडक?

Honeycomb Vs Wood Wool Pads: पिछले कुछ सालों में Honeycomb Pads वाले Cooler तेजी से लोकप्रिय हुए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 11 May 2026 08:04 AM (IST)
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  • कूलर खरीदते समय पैड की क्वालिटी और लाइफ पर ध्यान देना चाहिए।

Honeycomb Vs Wood Wool Pads: गर्मी बढ़ते ही ज्यादातर लोग AC की बजाय Air Cooler खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि यह कम बिजली में अच्छी ठंडक देता है. लेकिन Cooler खरीदते समय एक सवाल लगभग हर किसी के मन में आता है Honeycomb Pads वाले Cooler लें या फिर पुराने Wood Wool Pads वाले? देखने में दोनों साधारण लगते हैं लेकिन इनके काम करने का तरीका और कूलिंग देने की क्षमता काफी अलग होती है.

Honeycomb Pads आखिर इतने लोकप्रिय क्यों हैं?

पिछले कुछ सालों में Honeycomb Pads वाले Cooler तेजी से लोकप्रिय हुए हैं. इन Pads की डिजाइन मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है, इसलिए इन्हें Honeycomb कहा जाता है. ये मोटे और मजबूत मटेरियल से बने होते हैं जो पानी को लंबे समय तक रोककर रखते हैं.

इसी वजह से हवा ज्यादा देर तक ठंडी रहती है और कूलिंग बेहतर महसूस होती है. खास बात यह है कि Honeycomb Pads जल्दी खराब भी नहीं होते और इनमें से दुर्गंध आने की समस्या भी कम रहती है. यही कारण है कि आजकल ज्यादातर नए और प्रीमियम Coolers में इसी तरह के Pads देखने को मिलते हैं.

Wood Wool Pads में क्या खास होता है?

Wood Wool Pads को कई लोग घास वाले Pads भी कहते हैं. ये लकड़ी के रेशों से बनाए जाते हैं और लंबे समय से Air Cooler में इस्तेमाल होते आ रहे हैं. इनकी सबसे बड़ी खासियत कम कीमत है. Honeycomb Pads की तुलना में ये काफी सस्ते पड़ते हैं. हालांकि समय के साथ इनमें धूल और गंदगी जल्दी जमा होने लगती है. लगातार पानी में रहने की वजह से इनमें बदबू भी आने लगती है और इन्हें बार-बार बदलना पड़ सकता है. अगर रखरखाव सही न हो तो कूलिंग भी धीरे-धीरे कम होने लगती है.

कौन देता है ज्यादा ठंडक?

अगर बात लगातार और बेहतर कूलिंग की करें तो Honeycomb Pads को ज्यादा प्रभावी माना जाता है. ये पानी को बेहतर तरीके से होल्ड करते हैं जिससे गर्म हवा ज्यादा ठंडी होकर बाहर निकलती है. खासकर ज्यादा गर्म और सूखे इलाकों में Honeycomb Pads वाला Cooler बेहतर प्रदर्शन करता है.

वहीं Wood Wool Pads शुरुआती समय में ठीक-ठाक कूलिंग देते हैं लेकिन कुछ महीनों बाद उनकी क्षमता कम होने लगती है. इसलिए लंबे समय तक बेहतर ठंडक चाहिए तो Honeycomb Pads ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

किसमें ज्यादा पैसे बचते हैं?

अगर आपका बजट कम है और आप कम कीमत में Cooler खरीदना चाहते हैं तो Wood Wool Pads वाला मॉडल सस्ता पड़ सकता है. लेकिन लंबे समय में इसके Pads जल्दी बदलने पड़ सकते हैं, जिससे खर्च बढ़ता है. दूसरी तरफ Honeycomb Pads वाले Cooler शुरुआत में थोड़े महंगे जरूर लगते हैं लेकिन उनकी लाइफ ज्यादा होती है और रखरखाव भी कम करना पड़ता है. इसलिए कई लोग इसे लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदे का सौदा मानते हैं.

Cooler खरीदते समय क्या ध्यान रखें?

अगर आपको ज्यादा ठंडक, कम रखरखाव और लंबे समय तक बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए तो Honeycomb Pads वाला Cooler बेहतर विकल्प माना जाता है. लेकिन अगर बजट बहुत सीमित है और सामान्य इस्तेमाल के लिए Cooler चाहिए तो Wood Wool Pads वाला मॉडल भी काम चला सकता है. यानी Cooler खरीदने से पहले सिर्फ कीमत नहीं बल्कि Pads की क्वालिटी और उनकी लाइफ को समझना भी बेहद जरूरी है.

यह भी पढ़ें: स्क्रॉल करते-करते थक गए? ये 5 स्मार्ट गैजेट्स छुड़ा देंगे आपकी Doomscrolling की लत, नंबर 3 देखकर चौंक जाएंगे!

Published at : 11 May 2026 08:04 AM (IST)
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