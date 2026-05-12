iPhone 17 को 45,000 रुपये से भी कम में खरीदना का मौका, यहां चल रही है धांसू सेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom iPhone 17 पर ₹35,000 से अधिक की भारी बचत, ₹45,000 से कम में उपलब्ध।

120Hz डिस्प्ले, A19 चिपसेट, 48MP डुअल कैमरा, iPhone 17 के खास फीचर्स।

क्रोमा सेल में एक्सचेंज, बोनस, कूपन से ₹44,768 में खरीदें iPhone 17।

Samsung Galaxy S25 Ultra पर भी ₹35,000 तक की छूट मिल रही।

iPhone 17 Discount Offer: दुनियाभर में इस साल के सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन iPhone 17 पर अब तक की सबसे बड़ी बचत का मौका आ गया है. पिछले साल सितंबर में लॉन्च हुए इस आईफोन 35,000 रुपये से अधिक की बचत की जा सकती है. अगर आप कम बजट के चलते इस फोन को नहीं खरीद पाए थे तो अब इस मौके को नहीं चूकना चाहिए. क्रोमा की सेल में यह आईफोन 45,000 रुपये से भी कम में खरीदा जा सकता है. आइए जानते हैं कि इस फोन पर क्या-क्या डिस्काउंट मिल रहे हैं.

सबसे पहले देखें iPhone 17 के फीचर्स

ऐप्पल ने इस बार iPhone 17 में भी प्रो मॉडल्स की तरह 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया था. सालों से इसका इंतजार कर रहे लोगों को यह अपग्रेड खूब पसंद आई. प्रोसेसर की बात करें तो इसमें A19 चिपसेट लगा है, जो हैवी टास्क को आसानी से हैंडल कर लेता है. इसके रियर में 48MP का प्राइमरी सेंसर और 48MP का अल्ट्रावाइड लेंस वाला डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 18MP का सेंटर स्टेज कैमरा लगा है. इन्हीं अपग्रेड के कारण दुनिया इस आईफोन की दीवानी हो गई है. 2026 की पहली तिमाही में दुनियाभर में iPhone 17 की सबसे ज्यादा बिक्री हुई है और इसके पास 6 प्रतिशत मार्केट शेयर है.

क्रोमा पर मिल रहा हजारों रुपये बचाने का मौका

भारत में iPhone 17 को 82,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. अब आप इस फोन को 45,000 रुपये से भी कम में खरीद सकते हैं. क्रोमा की Everything Apple Sale से यह मॉडल लेने पर कई बेनेफिट्स मिल रहे हैं. क्रोमा पुराने फोन पर 23,500 रुपये तक की एक्सचेंज वैल्यू, 8,000 रुपये तक का एडिशनल एक्सचेंज बोनस, 1658 रुपये का डिस्काउंट कूपन और 4974 रुपये की कीमत का Tata Neu Coins बेनेफिट दे रही है. इन सबको मिला लिया जाए तो नया iPhone 17 खरीदने के लिए आपको 44,768 रुपये चुकाने होंगे. हालांकि, फाइनल प्राइस स्टोर और सिटी के हिसाब से थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है. यह सेल 16 मई तक लाइव रहेगी.

सैमसंग के धांसू फोन पर भी पैसे बचाने का मौका

iPhone 17 की तरह इस समय Galaxy S25 Ultra पर भी जबरदस्त छूट मिल रही है. Galaxy S25 Ultra को भारत में 1,29,999 रुपये में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी इसका टाइटैनियम सिल्वरब्लू कलर ऑप्शन केवल 97,999 रुपये में लिस्टेड है. फ्लैट डिस्काउंट के अलावा इस फोन पर 4500 रुपये तक के बैंक ऑफर भी दिए जा रहे हैं. इस तरह यह फोन असली कीमत से 35,000 रुपये सस्ता खरीदा जा सकता है.

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