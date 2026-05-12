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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीस्मार्टफोन से परेशान हो गए लोग, फिर से खरीदने लगे फीचर फोन, डिमांड बढ़ी

स्मार्टफोन से परेशान हो गए लोग, फिर से खरीदने लगे फीचर फोन, डिमांड बढ़ी

Feature Phone Coming Back: स्मार्टफोन से थककर लोग अब फिर से फीचर फोन की तरफ लौटने लगे हैं. कम कीमत में आने वाले इन फोन में डेटा की टेंशन और नोटिफिकेशन का झंझट नहीं रहता.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 12 May 2026 10:54 AM (IST)
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  • स्मार्टफोन की लत से परेशान लोग फीचर फोन की ओर लौट रहे हैं।
  • डिजिटल डिटॉक्स के लिए फीचर फोन कॉलिंग, मैसेजिंग की सुविधा देते हैं।
  • फीचर फोन में डेटा चोरी, बैटरी लाइफ और मजबूती के फायदे हैं।
  • कम कीमत के फीचर फोन नोटिफिकेशन के झंझट से मुक्त रखते हैं।

Feature Phone Coming Back: आज स्मार्टफोन का दौर है और आपको हर हाथ में एक स्मार्टफोन दिख जाएगा. ऑनलाइन लेनदेन करना हो या दुनिया से जुड़े रहना, स्मार्टफोन के कारण हर काम आसानी से हो जाता है. हालांकि, अब यह सुविधा कई लोगों के लिए सिरदर्दी बनने लगी है. पूरा दिन फोन में घुसे रहने के कारण लोगों की शांति गायब हो गई है और अब वो फिर से पुराने जमाने के फीचर फोन (कीपैड वाले फोन) की तरफ लौटने लगे हैं. पिछले कुछ समय से कई लोगों ने स्मार्टफोन को फीचर फोन से स्विच कर लिया है या फीचर फोन को सेकेंडरी फोन के तौर पर यूज करने लगे हैं. आइए जानते हैं कि Feature Phone की डिमांड क्यो बढ़ी है और इनके क्या फायदे हैं.

फीचर फोन को क्यों पसंद करने लगे हैं लोग?

दुनियाभर में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है, जो स्मार्टफोन से परेशान हो चुके हैं. दिनभर के अलर्ट और नोटिफिकेशन से ऊबकर लोग अब डिजिटल डिटॉक्स करना चाहते हैं. यानी वो फोन, नोटिफिकेशन और ऐप्स से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में उनके लिए फीचर फोन एक शानदार ऑप्शन है, जो बिना ज्यादा झंझट के कॉलिंग और मैसेजिंग जैसे बेसिक फीचर ऑफर करता है. कई स्टडी में सामने आया है कि लोग रोजाना अपने फोन पर 5-6 घंटे बीता रहे हैं. ऐसे में फीचर फोन टाइम बचाने में भी उनकी मदद कर रहा है. इसके अलावा अब धीरे-धीरे पुरानी चीजों का ट्रेंड वापस लौट रहा है, जिससे फीचर फोन अब 'कूल' लगने लगे हैं.

क्या है फीचर फोन के फायदे?

डेटा चोरी की टेंशन नहीं- आजकल हर कंपनी आपके डेटा के पीछे लगी है. इसके अलावा डेटा चोरी और लीक होने की घटनाएं भी आम हो गई है. फीचर फोन इस टेंशन से आपको बचाता है. इसमें किसी मालवेयर या स्पाईवेयर को इंस्टॉल नहीं किया जा सकता और यह स्मार्टफोन की तरह आपका डेटा भी कलेक्ट नहीं करता. 

बैटरी लाइफ और मजबूती- फीचर फोन एक बार चार्ज करने पर हफ्ते भर चल जाते हैं. इसलिए बार-बार बैटरी चार्ज करने का झंझट नहीं रहता. इसके अलावा इन फोन का हार्डवेयर भी काफी मजबूत होता है. अगर यह हाथ से गिर भी जाए तो इसके डैमेज होने का खतरा नहीं है.

नोटिफिकेशन का झंझट नहीं- फीचर फोन में सोशल मीडिया और दूसरी ऐप्स नहीं होती. इस वजह से इन पर दिनभर नोटिफिकेशन के कारण परेशान नहीं होना पड़ता.

कम कीमत- अगर अच्छा नया स्मार्टफोन खरीदना हो तो उसके लिए 10,000-15,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे. दूसरी तरफ फीचर फोन की कीमत बेहद कम होती है. 1,000-2,000 रुपये की रेंज में अच्छे फीचर फोन मिल जाते हैं. 

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Published at : 12 May 2026 10:54 AM (IST)
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