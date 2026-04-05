Watch: घर पर पार्क करते समय बैक हुई THAR, फर्रुखाबाद में पोते की लापरवाही से दादी की दर्दनाक मौत
Farrukhabad News In Hindi: महिला अंदर जाने के बाद गेट बंद कर रहीं थी. इस बीच पोता हैंडब्रेक बिना लगाए ही कार से उतर गया. जिसके बाद गाड़ी ने रिवर्स ले लिया और सरला कटियार को दीवार में जाकर मारा.
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां पोते की लापरवाही ने 70 वर्षीय दादी की जान ले ली.शहर के आवास-विकास निवासी सरला कटियार स्वास्थ्य विभाग से रिटायर थीं. गुरूवार रात तकरीबन 8:30 बजे उनका पोता थार कार लेकर घर आया और वह गाड़ी पार्क कर रहा था, तभी हैंडब्रेक न होंसे गाड़ी रिवर्स हो गयी और पीछे खड़ी दादी उसकी चपेट में आ गयीं, जिस कारण उनकी मौत हो गयी.
अचानक हुई इस घटना से पूरे घर में कोहराम मच गया. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है. घटना के बाद परिजनों की तरफ से कोई पुलिस कार्रवाई की मांग नहीं की है, जबकि पुलिस ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है.
फर्रुखाबाद: अपनों ने ली जान, अपनों ने ही साधी चुप्पी! आवास विकास कॉलोनी में गेट बंद कर रही 70 वर्षीय सरला कटियार को परिवार के ही युवक ने 'थार' बैक करते हुए कुचला। मौके पर ही मौत। अब परिवार थार छिपाकर मामले को दबाने में जुटा है। स्थानीय पुलिस बेखबर#Farrukhabad #UPPolice #Thar pic.twitter.com/RYxG7syGRm— kishan kumar (@kishanbjmc) April 5, 2026
थाना कादरीगेट क्षेत्र के आवास-विकास में सरला कटियार परिवार के साथ रह रहीं थीं और स्वास्थ्य विभाग से रिटायर हो चुकीं थीं. उनके बेटे की मेडिकल शॉप है. गुरूवार को उनका पोता थार लेकर घर आया. उन्होंने कार पार्किंग के लिए गेट खोला और अंदर जाने के बाद गेट बंद कर रहीं थीं. इस बीच पोता हैंडब्रेक बिना लगाए ही कार से उतर गया. जिसके बाद गाड़ी ने रिवर्स ले लिया और सरला कटियार को दीवार में जाकर मारा. जिससे उनकी मौत हो गयी. ये हादसा इतनी जल्दी हुआ कि किसी की कुछ समझ में ही नहीं आया. पूरी घटना के एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें वृद्ध महिला बुरी तरह कुचलती हुई दिख रहीं हैं.
पहले भी पोता कर चुका है हादसा
मोहल्ले के लोगों ने बताया कि थार को जो युवक चला रहा था, वह पहले भी लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए कई हादसे कर चुका है. हालांकि समृद्ध परिवार होने के कारण हर बार मामले को रफा-दफा करवा दिया जाता रहा. इस बार परिवार ने चुप्पी साध ली है.
पुलिस ने शिकायत न मिलने की बात कही
कादरीगेट थानाध्यक्ष कपिल चौधरी ने कहा कि इस संबंध में किसी ने कोई जानकारी नहीं दी है. एक वृद्ध महिला की दुर्घटना में मृत्यु की जानकारी है. यदि परिवार कोई शिकायत करता है तो आगे कार्रवाई की जाएगी.
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Source: IOCL