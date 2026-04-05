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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइस कंपनी ने यूजर्स को दे दी टेंशन, एक साथ कम कर दी 2 रिचार्ज प्लान्स की वैलिडिटी

इस कंपनी ने यूजर्स को दे दी टेंशन, एक साथ कम कर दी 2 रिचार्ज प्लान्स की वैलिडिटी

BSNL Recharge Plans: BSNL ने एक साथ अपने दो रिचार्ज प्लान्स को रिवाइज कर दिया है. इन दोनों ही किफायती रिचार्ज प्लान्स में अब पहले की तुलना में कम वैलिडिटी मिलेगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 05 Apr 2026 03:29 PM (IST)
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BSNL Recharge Plans: टेलीकॉम कंपनियों ने अपने यूजर्स की जेब पर बोझ डालने का नया तरीका निकाल लिया है. अब कंपनियां डायरेक्ट अपने रिचार्ज प्लान महंगे नहीं कर रही हैं बल्कि उनमें मिलने वाले बेनेफिट्स को कम किया जा रहा है. इसका असर यह होता है कि यूजर्स को कम फायदों के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं. कुछ दिन पहले जियो ने 195 रुपये के प्लान में 90 दिनों की वैलिडिटी को घटाकर 30 दिन किया था. अब सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने भी ऐसा कदम उठाते हुए एक साथ अपने दो रिचार्ज प्लान को रिवाइज किया है. आइए जानते हैं कि ये दो प्लान्स कौन से हैं और इनमें क्या बदलाव हुए हैं.

BSNL Recharge Plans हुए रिवाइज

107 रुपये वाला प्लान- BSNL के इस किफायती प्लान को कुछ ही महीनों के अंतराल में एक बार फिर रिवाइज किया गया है. पहले इस 107 रुपये वाले इस रिचार्ज प्लान में BSNL 200 मिनट की कॉलिंग, अनलिमिटेड डेटा और 22 दिन की वैलिडिटी देती थी. अब इसमें बदलाव करते हुए वैलिडिटी को 22 दिनों से घटाकर 20 दिन कर दिया गया है. बिल्कुल शुरुआत में इस प्लान को 35 दिनों की वैलिडिटी के साथ लाया गया था. अब रिवाइज होते-होते इस प्लान में 20 दिन की वैलिडिटी बची है.

197 रुपये वाला प्लान- 107 रुपये वाले प्लान की तरह ही 197 रुपये वाले प्लान में भी वैलिडिटी कम हो गई है. पहले इस प्लान में 300 कॉलिंग मिनट, अनलिमिटेड डेटा और 100 SMS के साथ 42 दिनों की वैलिडिटी आती थी. अब इसमें बदलाव करते हुए वैलिडिटी को घटाकर 35 दिन कर दिया गया है. इसका मतलब हुआ कि यूजर को 197 रुपये के प्लान में एक हफ्ते की वैलिडिटी कम मिलेगी.

जियो भी रिवाइज कर चुकी है प्लान

रिचार्ज प्लान रिवाइज करने वाली BSNL पहली कंपनी नहीं है. सरकारी कंपनी BSNL से पहले देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो ने भी अपना एक प्लान अपडेट किया था. जियो के 195 रुपये वाले डेटा पैक में पहले 90 दिनों की वैलिडिटी मिली थी. रिवाइज होने के बाद अब इस प्लान में 60 दिनों की वैलिडिटी कम हो गई है और यह अब यह केवल 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. प्लान में मिलने वाले डेटा समेत दूसरे बेनेफिट्स में कोई कटौती नहीं की गई है. बता दें कि पिछले काफी समय से खबरें आ रही हैं कि टेलीकॉम कंपनियां लागत बढ़ने के कारण रिचार्ज प्लान्स महंगे कर सकती हैं.

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Published at : 05 Apr 2026 03:29 PM (IST)
Tags :
Reliance Jio Recharge Plan TECH NEWS BSNL
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