Elon Musk के X पर आया YouTube वाला ये फीचर, सिर्फ इन यूजर्स को मिलेगी सुविधा, अभी जानिए सब कुछ

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Elon Musk X Dislike Button: टेक दिग्गज Elon Musk ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बड़ा बदलाव किया है. अब डिसलाइक बटन का इस्तेमाल हर यूजर नहीं कर पाएगा. इसे केवल सब्सक्राइबर और वेरिफाइड अकाउंट्स तक सीमित कर दिया गया है. इस फैसले के पीछे मकसद साफ है स्पैम और फर्जी बॉट्स की बढ़ती गतिविधियों पर लगाम लगाना.

बॉट्स के खिलाफ सख्त रुख

एलन मस्क लंबे समय से प्लेटफॉर्म पर मौजूद फर्जी और ऑटोमैटिक अकाउंट्स को लेकर चिंतित रहे हैं. 2022 में कंपनी को खरीदने से पहले भी उन्होंने इस समस्या को गंभीर बताया था. उनका मानना था कि बॉट्स की वजह से असली यूजर्स का अनुभव खराब होता है और प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है.

प्लेटफॉर्म को साफ बनाने की कोशिश

कंपनी की कमान संभालने के बाद मस्क ने बार-बार यह संकेत दिया कि वे प्लेटफॉर्म को ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना चाहते हैं. बॉट्स अक्सर अपने आप पोस्ट या रिप्लाई करते हैं और कई बार गलत या भ्रामक जानकारी को तेजी से फैलाते हैं. ऐसे में डिसलाइक जैसे फीचर को सीमित करना एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है जिससे स्पैम गतिविधियों को कम किया जा सके.

पहले से मौजूद नियम, फिर भी चुनौती बरकरार

हालांकि प्लेटफॉर्म पर पहले से ही फर्जी अकाउंट्स और स्पैम को रोकने के लिए कई नियम लागू हैं जैसे नकली प्रोफाइल पर रोक और संगठित तरीके से बातचीत को प्रभावित करने वाले नेटवर्क पर कार्रवाई. इसके बावजूद बॉट्स पूरी तरह खत्म नहीं हो पाए हैं जो इस समस्या की जटिलता को दिखाता है.

आगे की राह आसान नहीं

मस्क के इस नए फैसले से यह साफ है कि वे बॉट्स के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज करना चाहते हैं. लेकिन इतनी बड़ी संख्या में यूजर्स वाले प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से बॉट्स को खत्म करना आसान नहीं है. ऐसे में कंपनी को सख्ती और यूजर अनुभव के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा.

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