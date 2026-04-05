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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडफटे-पुराने जूतों में नजर आए सलमान खान, बाद में निकले महंगे लग्जरी शूज!

फटे-पुराने जूतों में नजर आए सलमान खान, बाद में निकले महंगे लग्जरी शूज!

सलमान खान अपने स्वैग के लिए जाने जाते हैं. एक्टर अपनी एक्टिंग से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोरते हुए नजर आते हैं. एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 05 Apr 2026 03:33 PM (IST)
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सलमान खान लाइमलाइट लूटने का कोई मौका नहीं गंवाते हैं. सलमान अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि बिना कुछ कहे ही सुर्खियों में छा जाते हैं. इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला.सोशल मीडिया पर सलमान खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो में एक्टर को चेक शर्ट पहने और आंखों पर काला गॉग्लस लगाए देखा जा सकता है. इसी के साथ एक्टर ने हाथ में घड़ी भी पहन रखी है. लेकिन, सलमान जैसे ही अपनी कार से बाहर आते हैं, हर किसी की नजर उनके फटे हुए जूते पर पड़ जाती है.

जानें सलमान खान के फटे जूतों की सच्चाई

जूते के अलावा एक्टर एक्टर की पैंट भी थोड़ी अलग ही दिखाई दे रही है.रिपोर्ट के अनुसार सलमान खान के इस जूते को उनके पिता ने सालों पहले गिफ्ट दिया था. इससे पहले भी सलमान खान को टाइगर 3 के प्रमोशन के दौरान फटे हुए जूते पहने देखा गया था.

 
 
 
 
 
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तब भी उनकी तस्वीरें काफी वायरल हुई थी. उस दौरान सलमान के संग उस इवेंट में जो जर्नलिस्ट मौजूद थे उन्होंने बताया था कि ये जूते फटे हुए नहीं हैं. बल्कि, एक इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड के महंगे जूते हैं.दरअसल, ये शूज डिस्ट्रेस्ड लुक कैटेगरी के हैं.


फटे-पुराने जूतों में नजर आए सलमान खान, बाद में निकले महंगे लग्जरी शूज!

फैशन की दुनिया में आजकल जानबूझकर कपड़ों और जूतों को फटा हुआ या गंदा दिखाने का ट्रेंड है, जिसकी कीमत लाखों में होती है.आपको बता दें एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान के संग काम करने वाली पलक तिवारी ने और जस्सी ने बताया कि सलमान खान कंफर्ट के लिए फटे हुए जूते पहनते हैं.

पलक तिवारी ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि हर किसी को लगता है कि सलमान खान एक बहुत बड़े एक्टर हैं और उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है. ऐसे में वो जो जूते पहनते हैं वो खराब नहीं हो सकते.

ये भी पढ़ें:-दिव्यांका त्रिपाठी की हुई गोद भराई, जुड़वा बच्चों की मां बनेंगी टीवी की इशिता? देखें वीडियो

Published at : 05 Apr 2026 03:33 PM (IST)
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SALMAN KHAN
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